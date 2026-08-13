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Orjan Nyland percaya diri bisa mengamankan tempat utama di RB Leipzig setelah kampanye Piala Dunia yang impresif bersama Norwegia
Nyland pastikan kembali ke Leipzig
Kiper veteran Nyland resmi kembali ke Leipzig dengan kontrak dua tahun setelah masa baktinya bersama klub Spanyol Sevilla berakhir. Pemain internasional Norwegia itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membantu negaranya mencapai perempat-final Piala Dunia. Kepindahan ini menandai periode keduanya bersama klub Bundesliga tersebut, setelah sebelumnya didatangkan sebagai rekrutan darurat saat krisis cedera kiper pada musim 2022-23.
- HMB-Media
Bek Norwegia sambut tantangan
Penampilan impresif kiper berpengalaman itu di panggung internasional, termasuk menggagalkan penalti bintang Brasil Bruno Guimaraes di babak 16 besar serta membukukan total 16 penyelamatan sepanjang turnamen, menjadi dasar dorongannya untuk merebut tempat sebagai starter.
Berbicara dalam wawancara dengan Bulinews.com, sang penjaga gawang menegaskan kesiapannya untuk bersaing: "Saya tahu saya akan mendapatkan waktu bermain saya, jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu. Saya menunjukkan level dan kualitas saya di Piala Dunia. Saya pikir itu sudah cukup berbicara tentang saya. Itulah mengapa mereka merekrut saya dan itulah mengapa mereka juga ingin menggunakan saya."
Ia juga mengenang dengan bangga saat mengangkat trofi domestik pada periode pertamanya di Red Bull Arena: "Itu sesuatu yang sangat positif yang masih saya ingat dengan bangga."
Kiper berpengalaman menjadi incaran Sporting
Kedatangan Nyland menyuntikkan pengalaman berharga ke dalam skuad Leipzig yang akan bersaing di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal musim ini. Kiper berpengalaman itu akan menghadapi persaingan langsung dari penjaga gawang Belgia berbakat berusia 24 tahun, Maarten Vandevoordt, untuk memperebutkan posisi starter di bawah mistar. Hierarki klub berharap perpaduan pengalaman internasional dan potensi muda akan menghadirkan kedalaman skuad yang solid di semua kompetisi.
- Sportimage
Laga pembuka Bundesliga menguji kesiapan
Leipzig mengawali kampanye domestik mereka dengan lawatan tandang untuk menghadapi Borussia Monchengladbach pada 29 Agustus. Latihan pramusim menjadi arena krusial bagi kiper Norwegia itu untuk menunjukkan kapasitasnya dan meraih kepercayaan staf pelatih jelang laga pembuka. Membangun konsistensi sejak awal akan sangat penting bagi tim saat mereka berupaya menciptakan momentum positif demi dorongan berkelanjutan di papan atas klasemen.
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