Penampilan impresif kiper berpengalaman itu di panggung internasional, termasuk menggagalkan penalti bintang Brasil Bruno Guimaraes di babak 16 besar serta membukukan total 16 penyelamatan sepanjang turnamen, menjadi dasar dorongannya untuk merebut tempat sebagai starter.

Berbicara dalam wawancara dengan Bulinews.com, sang penjaga gawang menegaskan kesiapannya untuk bersaing: "Saya tahu saya akan mendapatkan waktu bermain saya, jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu. Saya menunjukkan level dan kualitas saya di Piala Dunia. Saya pikir itu sudah cukup berbicara tentang saya. Itulah mengapa mereka merekrut saya dan itulah mengapa mereka juga ingin menggunakan saya."

Ia juga mengenang dengan bangga saat mengangkat trofi domestik pada periode pertamanya di Red Bull Arena: "Itu sesuatu yang sangat positif yang masih saya ingat dengan bangga."