"Orang yang tidak berarti": Luca Toni menendang mantan pelatih FC Bayern

Ini bukan kali pertama Toni mengkritik van Gaal. Pada 2009, ia sudah mengatakan bahwa hubungannya dengan pelatih asal Belanda itu "hampir berakhir". Ia mengalami "penderitaan selama empat bulan yang panjang penuh dengan pengorbanan dan ketidakpahaman dengan pelatih saat ini". Pernyataan tersebut membuatnya diskors untuk pertandingan Liga Champions berikutnya melawan Maccabi Haifa.

Kemudian, Toni mengeluh tentang pelatih asal Belanda itu: "Dia memperlakukan pemain seperti benda yang bisa diganti-ganti". Van Gaal sudah menarik kerah bajunya pada hari pertama di Säbener Straße, dia "berteriak dan berteriak". Toni melanjutkan: "Saya hanya mengangguk dan berkata: 'Ya, ya, ya, ya.' Ketika sang pelatih akhirnya pergi, saya meminta Diego Contento menerjemahkan semuanya. Sepertinya intinya hanya bahwa dia lah yang berkuasa. Dan saya, meskipun nama saya Toni, harus mengikuti aturannya."

Pada 2011, ia mengenang hal itu di Sport Bild: "Pelatih ingin menegaskan kepada kami bahwa dia bisa mengganti pemain mana pun—tak peduli namanya siapa, karena dia punya nyali. Untuk membuktikannya, dia menurunkan celananya. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu, itu benar-benar gila. Tapi saya tidak melihat banyak. Saya tidak duduk di baris depan."

Van Gaal bekerja di Bayern hingga April 2011 dan kemudian dipecat. Setelah itu, ia antara lain dua kali menjabat sebagai pelatih tim nasional Belanda dan pelatih kepala Manchester United. Sejak 2023, ia menjadi penasihat Ajax Amsterdam, juara terbanyak Eredivisie.