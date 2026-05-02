"Orang yang kalah menangis" - Roberto De Zerbi meminta para pemain Tottenham untuk "berjuang habis-habisan di lapangan" menjelang laga besar melawan Aston Villa

Pelatih kepala Tottenham telah meminta para pemainnya untuk berhenti mengasihani diri sendiri di tengah ancaman degradasi bersejarah yang membayangi London Utara. Meskipun berhasil meraih kemenangan penting atas Wolves pada laga terakhir, suasana di klub tertekan akibat krisis cedera yang tak kunjung reda, yang membuat skuad tim utama sangat tipis menjelang empat pertandingan terakhir musim ini.

Saat berbicara kepada media, De Zerbi menantang para pemainnya untuk mengabaikan hal-hal negatif yang mengelilingi posisi klub yang genting. "Tantangan terpenting saat ini adalah membungkam suara di dalam diri kita, di dalam diri para pemain, di dalam diri staf, dan di dalam diri para penggemar," katanya. "Suara ini dapat memunculkan pikiran negatif. Menurut saya, itu semua hal negatif dan omong kosong belaka. Saya tidak ingin orang-orang di sekitar saya menangis atau berpikir berbeda dari saya."