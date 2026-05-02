AFP
Diterjemahkan oleh
"Orang yang kalah menangis" - Roberto De Zerbi meminta para pemain Tottenham untuk "berjuang habis-habisan di lapangan" menjelang laga besar melawan Aston Villa
De Zerbi menuntut pola pikir yang positif
Pelatih kepala Tottenham telah meminta para pemainnya untuk berhenti mengasihani diri sendiri di tengah ancaman degradasi bersejarah yang membayangi London Utara. Meskipun berhasil meraih kemenangan penting atas Wolves pada laga terakhir, suasana di klub tertekan akibat krisis cedera yang tak kunjung reda, yang membuat skuad tim utama sangat tipis menjelang empat pertandingan terakhir musim ini.
Saat berbicara kepada media, De Zerbi menantang para pemainnya untuk mengabaikan hal-hal negatif yang mengelilingi posisi klub yang genting. "Tantangan terpenting saat ini adalah membungkam suara di dalam diri kita, di dalam diri para pemain, di dalam diri staf, dan di dalam diri para penggemar," katanya. "Suara ini dapat memunculkan pikiran negatif. Menurut saya, itu semua hal negatif dan omong kosong belaka. Saya tidak ingin orang-orang di sekitar saya menangis atau berpikir berbeda dari saya."
- Getty Images
Mimpi buruk cedera terus berlanjut di Spurs
Kekecewaan sang pelatih asal Italia ini bermula dari daftar pemain yang absen yang terus bertambah, di mana pemain kunci seperti Xavi Simons harus absen karena cedera ACL jangka panjang. Situasi semakin memburuk setelah muncul laporan bahwa Dominic Solanke mungkin harus absen hingga akhir musim Liga Premier karena masalah otot paha belakang. Dengan setidaknya delapan pemain senior yang absen, De Zerbi terpaksa menjalani sisa musim dengan pilihan yang terbatas.
"Ada suara yang berkata, ‘kami kurang beruntung, kami memiliki terlalu banyak cedera, kami kehilangan Xavi Simons dan dia adalah salah satu pemain terbaik dan paling penting bagi kami dalam dua pertandingan terakhir, staf medis kami tidak cukup baik, dan lapangan stadion tidak bagus’," tambah De Zerbi. Namun, ia dengan cepat menepis alasan-alasan tersebut, dengan menyatakan: "Untuk itu, oke, ini bukan momen terbaik bagi kami, ini adalah momen yang berat, momen yang sulit, tetapi para pecundang menangis. Para pecundang berpikir negatif."
Misi bertahan hidup di Villa Park
Tottenham saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen, menghadapi ancaman nyata degradasi dari kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 1977. Namun, selisih poin dengan zona aman masih tipis, dan De Zerbi yakin hasil positif melawan Aston Villa asuhan Unai Emery yang sedang dalam performa apik sangat mungkin diraih jika timnya menunjukkan semangat yang tepat. Ia menegaskan bahwa meski Villa merupakan lawan yang tangguh, kemenangan Spurs "bukanlah suatu keajaiban".
Merenungkan tantangan yang ada di depan, mantan bos Brighton ini blak-blakan mengenai apa yang dibutuhkan dari para pemainnya. Ia berkata: "Kami harus berjuang habis-habisan di lapangan dan untuk berjuang habis-habisan di lapangan, kami harus kalah dalam pertandingan. Sebelum kami kalah dalam pertandingan, kami harus bermain, kami harus berjuang, dan kami memiliki selisih dua poin dari West Ham, tetapi West Ham juga harus menjalani pertandingan-pertandingan sulit seperti kami. Kami cukup baik untuk memenangkan pertandingan dan kami cukup baik untuk bertahan di liga."
- Getty Images Sport
Panduan bertahan hidup
Jadwal pertandingan tidak memberikan jeda bagi tim asal London Utara ini saat mereka menjalani empat laga terakhir. Setelah bertandang ke Villa Park, Spurs harus menghadapi Leeds United, Chelsea, dan Everton dalam rangkaian pertandingan yang akan menentukan masa depan mereka di kasta tertinggi. Kemenangan baru-baru ini atas Wolves - yang pertama dalam 16 upaya - memberikan secercah harapan, namun absennya Solanke dan Simons mengancam akan memadamkan momentum tersebut seketika. Dengan skuad yang sangat tipis, manajer asal Italia ini harus mengelola sumber daya yang semakin menipis dengan hati-hati jika Spurs ingin menyalip West Ham dan memastikan status mereka di Liga Premier untuk satu tahun lagi.