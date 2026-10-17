Keputusannya meninggalkan rumah untuk tinggal di sekolah berasrama akademi awalnya disambut keraguan besar dari keluarganya, meski penyerang muda itu memiliki beberapa tawaran lain saat itu.

Mengenang bagaimana ia tetap teguh pada keputusannya dan menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari rumah, Karl mengatakan dalam wawancara dengan DAZN: "Orang tua saya tidak begitu yakin, terutama ibu saya. Namun, sejak awal saya sudah mengatakan ingin pergi ke sana. Saat pertama kali melihat kampusnya, saya langsung berkata pada diri sendiri bahwa saya ingin pergi ke sana.

"Saya akan melakukannya, saya akan menjalaninya sampai tuntas. Orang tua saya tidak sepenuhnya mendukung saya. Saya mendapat beberapa tawaran lain, tetapi saya bilang akan tetap melakukannya. Saya pun masuk sekolah berasrama. Selama dua minggu pertama, saya sedikit rindu rumah. Saya bertanya-tanya bagaimana semua ini akan berjalan. Namun, kemudian saya mengenal anak-anak lain di asrama, dan setelah itu semuanya berjalan cukup cepat. Masa-masa di sana benar-benar sangat menyenangkan."