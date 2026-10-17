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"Orang tua saya tidak begitu yakin": Lennart Karl ungkap bagaimana ia menentang keluarga demi pindah ke Bayern Munich pada usia 14 tahun
Talenta remaja istimewa mengatasi keraguan orang tua
Bintang muda klub peraih gelar juara terbanyak di Jerman itu menjelaskan bahwa ia harus tetap teguh pada pendiriannya untuk bisa bergabung dengan tim junior klub tersebut saat masih remaja. Ia tiba di FC Bayern Campus pada musim panas 2022 setelah sebelumnya mengasah kemampuan di akademi Viktoria Aschaffenburg dan Eintracht Frankfurt. Keputusan berani di usia semuda itu pada akhirnya menjadi fondasi bagi perkembangan pesatnya di Munich.
- Getty Images Sport
Pertaruhan masuk sekolah berasrama membuahkan hasil
Keputusannya meninggalkan rumah untuk tinggal di sekolah berasrama akademi awalnya disambut keraguan besar dari keluarganya, meski penyerang muda itu memiliki beberapa tawaran lain saat itu.
Mengenang bagaimana ia tetap teguh pada keputusannya dan menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari rumah, Karl mengatakan dalam wawancara dengan DAZN: "Orang tua saya tidak begitu yakin, terutama ibu saya. Namun, sejak awal saya sudah mengatakan ingin pergi ke sana. Saat pertama kali melihat kampusnya, saya langsung berkata pada diri sendiri bahwa saya ingin pergi ke sana.
"Saya akan melakukannya, saya akan menjalaninya sampai tuntas. Orang tua saya tidak sepenuhnya mendukung saya. Saya mendapat beberapa tawaran lain, tetapi saya bilang akan tetap melakukannya. Saya pun masuk sekolah berasrama. Selama dua minggu pertama, saya sedikit rindu rumah. Saya bertanya-tanya bagaimana semua ini akan berjalan. Namun, kemudian saya mengenal anak-anak lain di asrama, dan setelah itu semuanya berjalan cukup cepat. Masa-masa di sana benar-benar sangat menyenangkan."
Terobosan di level senior melampaui ekspektasi awal
Meski telah meniti jenjang pembinaan, pemain muda itu awalnya ragu apakah ia akan mendapat kesempatan bermain secara reguler di bawah pelatih kepala Vincent Kompany. Namun, peruntungannya berubah cepat setelah ia menjalani debut profesional di level senior pada 15 Juni 2025 melawan Auckland City di Piala Dunia Antarklub FIFA.
Mengenang awal kiprahnya bersama tim utama, Karl berkata: "Awalnya, saya pikir akan sulit mendapatkan menit bermain. Lalu saya sesekali dimainkan, mendapat beberapa menit dan bisa menunjukkan kelebihan saya. Kemudian saya masuk susunan pemain inti untuk pertama kalinya saat melawan Hoffenheim, kalau tidak salah, atau mungkin [Wehen] Wiesbaden [di DFB-Pokal]. Menurut saya, saya bermain bagus di pertandingan itu. Setelah itu, kami menghadapi Hoffenheim, dan saya mencatatkan assist pertama saya."
Perkembangannya yang pesat mencapai titik baru di panggung terbesar Eropa. Ia memperkenalkan diri di Liga Champions dengan mencetak gol dalam lima menit pertama melawan Club Brugge. "Lalu datang pertandingan melawan Brugge, dan kemudian gol itu," kenang Karl sambil tersenyum. "Saya rasa gol itu terjadi pada menit keempat atau kelima. Saya berpikir, wow, semuanya terjadi begitu cepat. Liga Champions selalu menjadi impian saya, dan setelah itu semuanya berkembang pesat."
- Sven Simon
Kesepakatan jangka panjang menjamin masa depan di Bavaria
Perkembangannya yang mengesankan telah diganjar jajaran petinggi klub dengan perpanjangan kontrak profesional yang mengikatnya di Allianz Arena hingga 2029. Berbekal pengalaman yang terus bertambah dari pertandingan domestik maupun Liga Champions, pemain remaja itu kini berupaya mengukuhkan tempatnya dalam rotasi lini serang Kompany musim ini. Tekad yang ia tunjukkan empat tahun lalu semestinya menjadi modal berharga saat Bayern memburu trofi-trofi utama.
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