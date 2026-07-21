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"Orang pengecut bermain defensif!" - Pidato penyemangat Emi Martinez dan Lionel Messi saat jeda pertandingan terungkap setelah Argentina dikalahkan Spanyol dalam final Piala Dunia yang berlangsung sepihak
Albiceleste mengalami kesulitan di final
Rekaman di balik layar di dalam terowongan memperlihatkan pidato-pidato motivasi dari kapten Messi dan kiper Martinez, baik sebelum maupun selama pertandingan final. Juara bertahan itu harus menelan kekalahan tipis 1-0 pada babak perpanjangan waktu melawan Spanyol, dengan Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan. Tim asuhan Lionel Scaloni menghadapi tekanan yang sangat berat sepanjang pertandingan, dan pada akhirnya gagal menahan serangan gencar lawan setelah harus bermain dengan sepuluh pemain akibat kartu merah yang diterima Fernandez di menit-menit akhir.
- Getty Images Sport
Para pemimpin memimpin aksi unjuk rasa di terowongan
Sebelum kick-off, Messi berusaha meredakan ketegangan prapertandingan dengan mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengabaikan gangguan dari luar. Menjelang pertandingan puncak tersebut, turnamen ini telah dibayangi oleh perdebatan sengit mengenai standar wasit serta tuduhan bahwa keputusan-keputusan yang diambil lebih menguntungkan tim-tim Amerika Selatan.
Saat berbicara kepada skuad, legenda Barcelona itu menyatakan: "Ayo, teman-teman, hei. Tetap tenang, semuanya, tetap tenang. Itu yang terpenting. Mari tetap tenang, teman-teman, tunjukkan ketenangan, tetap tenang. Mari fokus pada permainan saja, oke. Tetap tenang, biarkan saya katakan kepada kalian untuk melupakan segalanya, lupakan segalanya. Main saja, mari fokus pada permainan, semuanya, main saja, ayo."
Martinez menuntut respons yang penuh semangat
Saat jeda babak pertama, dengan skor masih imbang 0-0 namun Spanyol mendominasi penguasaan bola, Martinez mengambil alih kendali di lorong gawang dengan seruan penuh semangat agar para pemain lebih agresif dalam menyerang. Kiper Aston Villa itu menyemangati: "Ayo, mainkan dengan sepenuh hati, kawan-kawan, hei. Bermain dengan sepenuh hati berarti terus maju ke depan, bukan mundur, maju. Maju, maju, maju, maju. Orang pengecut bermain mundur, mari kita maju. Tiga operan dan kita temukan Leo, biarkan aku lihat kita membangun serangan dari belakang juga."
Messi kemudian menambahkan: "Ayo, teman-teman, tunjukkan karakter, semuanya, tunjukkan karakter. Kita selalu memilikinya, bukankah sekarang saatnya kita menunjukkannya? Ayo, hei. Bermainlah dengan karakter, mari mainkan sepak bola kita, ayo main, ayo."
- AFP
Para finalis harus menjalani proses pembenahan
Kekalahan pahit di New Jersey ini memaksa Albiceleste memasuki fase transisi yang krusial untuk mengevaluasi disiplin skuad dan proses regenerasi setelah kegagalan mereka mempertahankan gelar juara. Di usia 39 tahun, Messi secara luas dianggap telah memainkan Piala Dunia terakhirnya, sementara masa depan Martinez yang berusia 33 tahun bersama tim nasional juga masih belum jelas.
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