"Orang pengecut bermain defensif!" - Pidato penyemangat Emi Martinez dan Lionel Messi saat jeda pertandingan terungkap setelah Argentina dikalahkan Spanyol dalam final Piala Dunia yang berlangsung sepihak

Sebelum kick-off, Messi berusaha meredakan ketegangan prapertandingan dengan mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengabaikan gangguan dari luar. Menjelang pertandingan puncak tersebut, turnamen ini telah dibayangi oleh perdebatan sengit mengenai standar wasit serta tuduhan bahwa keputusan-keputusan yang diambil lebih menguntungkan tim-tim Amerika Selatan.

Saat berbicara kepada skuad, legenda Barcelona itu menyatakan: "Ayo, teman-teman, hei. Tetap tenang, semuanya, tetap tenang. Itu yang terpenting. Mari tetap tenang, teman-teman, tunjukkan ketenangan, tetap tenang. Mari fokus pada permainan saja, oke. Tetap tenang, biarkan saya katakan kepada kalian untuk melupakan segalanya, lupakan segalanya. Main saja, mari fokus pada permainan, semuanya, main saja, ayo."