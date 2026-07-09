Angka-angka mentah dari pertandingan melawan Belgia tersebut memperkuat performa lemah sang pemain serang. Pulisic hanya bermain selama 45 menit, di mana ia nyaris tidak berhasil melakukan apa pun. Sebelas kali kehilangan bola dalam satu babak saja sudah cukup menjadi bukti, sebelum cedera pergelangan kaki memaksanya keluar lebih awal. Itu adalah akhir yang tidak membanggakan dari turnamen yang memang sudah lemah: Dalam empat penampilan di Piala Dunia, pemain sayap ini tidak mencetak satu gol pun dan hanya menyumbang satu assist.

Krisis olahraga ini kini menarik perhatian para tokoh terkemuka sepak bola AS. Terutama Landon Donovan yang menggunakan kata-kata yang keras. Mantan pemain tim nasional berusia 44 tahun itu, yang pernah bermain untuk FC Bayern München di Bundesliga, menyebut penampilan sang penyerang dalam podcast "Unfiltered Soccer" sebagai "mengecewakan".