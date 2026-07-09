Pulisic, yang pernah dipuji sebagai penyelamat sepak bola AS, memberikan kesimpulan yang tanpa ampun setelah kekalahan tersebut. "Pada akhirnya, kami memang tidak cukup baik. Kami memang tidak cukup bagus," kata pemain berusia 27 tahun itu. Namun, pengakuan jujur dari mantan pemain Dortmund ini tidak cukup di negaranya sendiri. Setelah tersingkir dengan cara yang pahit, perdebatan sengit mengenai sang pemain andalan pun berkecamuk di AS.
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"Orang-orang sudah muak dengan hal ini": Kritik pedas terhadap bintang AS Christian Pulisic setelah tersingkir dari Piala Dunia
Angka-angka mentah dari pertandingan melawan Belgia tersebut memperkuat performa lemah sang pemain serang. Pulisic hanya bermain selama 45 menit, di mana ia nyaris tidak berhasil melakukan apa pun. Sebelas kali kehilangan bola dalam satu babak saja sudah cukup menjadi bukti, sebelum cedera pergelangan kaki memaksanya keluar lebih awal. Itu adalah akhir yang tidak membanggakan dari turnamen yang memang sudah lemah: Dalam empat penampilan di Piala Dunia, pemain sayap ini tidak mencetak satu gol pun dan hanya menyumbang satu assist.
Krisis olahraga ini kini menarik perhatian para tokoh terkemuka sepak bola AS. Terutama Landon Donovan yang menggunakan kata-kata yang keras. Mantan pemain tim nasional berusia 44 tahun itu, yang pernah bermain untuk FC Bayern München di Bundesliga, menyebut penampilan sang penyerang dalam podcast "Unfiltered Soccer" sebagai "mengecewakan".
- Getty Images Sport
Kritik tajam: Serangan gencar di AS terhadap Christian Pulisic
Pada saat yang sama, Donovan memberikan gambaran tentang situasi internal di sekitar tim AS, yang mengisyaratkan adanya ketegangan antara Pulisic dan lingkungannya. "Saya berbicara dengan orang-orang dari Asosiasi Sepak Bola AS. Saya berbicara dengan para sponsornya. Saya berbicara dengan rekan-rekan setimnya. Saya berbicara dengan staf pelatih dan para pendukung," katanya, lalu menjelaskan: "Orang-orang sudah muak dengan cara penanganan situasi di sekitarnya. Orang-orang merasa seolah-olah tidak bisa mendekatinya."
Selain Donovan, beberapa tokoh terkemuka dari dunia sepak bola wanita AS yang sukses juga angkat bicara. Carli Lloyd, yang bertindak sebagai pakar untuk stasiun televisi AS Fox dalam menganalisis Piala Dunia, telah mengkritik penampilan sang kapten selama siaran langsung. Ia mengatakan bahwa ia “tidak cukup melihat kontribusinya dalam pertandingan ini dan sebenarnya sepanjang Piala Dunia ini.”
Pulisic jadi sorotan: "Dia menghemat tenaganya sepanjang Piala Dunia"
Pernyataan Pulisic setelah kekalahan dari Belgia menuai banyak kritik, terutama ketika ia mengatakan bahwa kini ia terutama memiliki "waktu untuk beristirahat". Lloyd menanggapi hal itu melalui akun media sosialnya dan mengkritik sikap sang pemain profesional: "Beristirahat itu dilakukan setelah karier bermain aktif berakhir. Titik."
Sydney Leroux, pemain tim nasional berpengalaman lainnya, juga sependapat. Pemain berusia 36 tahun yang pernah menjuarai Piala Dunia itu juga bereaksi melalui media sosial dengan nada sarkastis: “Dia menghemat tenaganya sepanjang turnamen Piala Dunia.”
Bagi Pulisic, reaksi-reaksi dari para tokoh terkemuka AS ini menandai titik terendah sementara dalam kariernya di tim nasional, yang dimulai pada 2016 dan sejauh ini mencakup 90 pertandingan internasional (33 gol). Pernyataan-pernyataan keras tersebut menimbulkan kehebohan media yang luar biasa di Amerika Serikat dan kemungkinan besar akan semakin memperkeruh diskusi mengenai peran mantan “anak ajaib” tersebut dalam beberapa pekan mendatang.
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