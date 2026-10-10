Getty/Goal
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'Orang-orang seperti Rio Ferdinand mempermalukan diri mereka sendiri!' - Jamie Carragher mengecam legenda Manchester United itu karena membela Cristiano Ronaldo setelah ia meninggalkan tim Portugal
Aksi walkout Ronaldo dari tim nasional
Penyerang Al-Nassr itu kembali menjadi pusat kontroversi besar. Ronaldo secara tiba-tiba meninggalkan kamp tim nasional Portugal setelah terjadi perselisihan besar dengan pelatih kepala Jesus. Kepergian dramatis ini mendorong penyerang veteran tersebut merilis pernyataan publik panjang untuk menanggapi situasi tersebut.
Terlepas dari gelombang kecaman yang meluas, Ferdinand tetap menunjukkan loyalitas penuh kepada mantan rekan setimnya di Manchester United itu. Mantan bek Inggris tersebut secara terbuka membela Ronaldo di tengah dampak lanjutan yang masih berlangsung, sehingga ia menjadi sasaran kritik dari sesama pundit yang merasa bintang Al-Nassr itu sepenuhnya berada di pihak yang salah.
- getty
'Membela yang tak bisa dibela'
Carragher tidak menahan diri saat menanggapi sikap Ferdinand di The Overlap Daily. Mantan bek tengah Liverpool itu berpendapat bahwa hubungan personal mengaburkan penilaian figur-figur media terkemuka.
"Orang-orang mengira bagus untuk dekat dengan orang-orang di dalam sepakbola, tetapi di sinilah itu menjadi masalah," jelas Carragher. "Orang-orang seperti Piers Morgan dan Rio Ferdinand, yang merupakan figur besar di media, suka atau tidak, sedang mempermalukan diri mereka sendiri dengan omong kosong yang mereka keluarkan karena mereka mengenal Ronaldo. Anda boleh mengenal seseorang dan berusaha melindunginya, tetapi Anda tidak bisa membela sesuatu yang tidak bisa dibela."
Pertukaran terbaru ini menambah gesekan yang terus berlangsung antara Carragher dan Ferdinand. Keduanya sebelumnya terlibat dalam perseteruan sengit di media sosial pada Mei lalu menjelang laga bergengsi antara Liverpool dan United.
Neville menyoroti pernyataan Ronaldo
Gary Neville juga ikut angkat bicara mengenai saga ini, dengan menyatakan bahwa respons publik Ronaldo yang terperinci justru hanya memperburuk situasi. Meski Neville mengakui rasa sukanya yang telah lama ada terhadap sang penyerang, ia menegaskan bahwa sang superstar harus bertanggung jawab.
"Pandangan saya adalah saya tidak akan pernah mengkritik Ole Gunnar Solskjær karena ia membawa dirinya dengan kelas yang luar biasa, baik saat menang maupun kalah," kata Neville. "Dengan Cristiano, ini sulit karena saya mencintainya, tetapi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di United pada periode keduanya lalu melihat dia membuat pernyataan seperti itu tanpa mengatakan sesuatu. Dia harus ditegur soal itu dan diberi tahu bahwa itu tidak bisa diterima."
Neville menyoroti bagaimana kekayaan dan pengaruh Ronaldo yang sangat besar telah mendistorsi realitasnya, tetapi memuji Jesus karena tidak tunduk pada kuasa pemain.
"Masalahnya adalah, siapa yang akan mengatakan kepadanya? Dia tidak akan mendengarkan saya atau Anda, tetapi saya tidak bisa menyetujui pernyataan itu atau berpura-pura itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Jika Anda mencintai Ronaldo, itu membuatnya lebih sulit untuk disukai; jika Anda tidak menyukainya, itu membuat Anda semakin tidak menyukainya," tambahnya. "Ketika Anda punya satu miliar poundsterling di bank, pencapaian yang ia miliki, dan kekuasaan yang ia punya, Anda merasa tak bisa dihancurkan, Anda merasa tak bisa dihentikan. Anda berpikir bisa mendikte federasi atau manajer tentang apa yang harus mereka katakan. Saya senang manajer itu tetap pada pendiriannya. Jika dia membacakan delapan poin itu, dia akan kehilangan banyak jiwanya."
Terlepas dari gejolak yang terjadi saat ini, Neville tetap yakin bahwa bab buruk ini pada akhirnya akan memudar ke latar belakang. "Saya tidak berpikir ini tidak bisa diperbaiki. Dalam satu tahun lagi, ketika dia sudah pensiun, kita akan melihat kembali kebesarannya dan sepak bolanya, dan orang-orang mungkin tidak akan mengingat akhir ini."
- AFP
Membangun kembali reputasinya
Ronaldo kini harus menghadapi dampak langsung dari perselisihannya di level internasional. Dengan hubungannya dengan petinggi Portugal tampak retak, penyerang veteran itu menghadapi tugas berat untuk memulihkan posisinya di dalam tim nasional.
Meski statusnya sebagai ikon tetap utuh, gangguan-gangguan berulang di luar lapangan ini mengancam menutupi senja kariernya. Untuk saat ini, Ronaldo kemungkinan akan mengalihkan fokusnya kembali ke sepak bola klub, berharap performanya di lapangan bisa meredam kritik yang kian meningkat.
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