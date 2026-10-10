Gary Neville juga ikut angkat bicara mengenai saga ini, dengan menyatakan bahwa respons publik Ronaldo yang terperinci justru hanya memperburuk situasi. Meski Neville mengakui rasa sukanya yang telah lama ada terhadap sang penyerang, ia menegaskan bahwa sang superstar harus bertanggung jawab.

"Pandangan saya adalah saya tidak akan pernah mengkritik Ole Gunnar Solskjær karena ia membawa dirinya dengan kelas yang luar biasa, baik saat menang maupun kalah," kata Neville. "Dengan Cristiano, ini sulit karena saya mencintainya, tetapi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di United pada periode keduanya lalu melihat dia membuat pernyataan seperti itu tanpa mengatakan sesuatu. Dia harus ditegur soal itu dan diberi tahu bahwa itu tidak bisa diterima."

Neville menyoroti bagaimana kekayaan dan pengaruh Ronaldo yang sangat besar telah mendistorsi realitasnya, tetapi memuji Jesus karena tidak tunduk pada kuasa pemain.

"Masalahnya adalah, siapa yang akan mengatakan kepadanya? Dia tidak akan mendengarkan saya atau Anda, tetapi saya tidak bisa menyetujui pernyataan itu atau berpura-pura itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Jika Anda mencintai Ronaldo, itu membuatnya lebih sulit untuk disukai; jika Anda tidak menyukainya, itu membuat Anda semakin tidak menyukainya," tambahnya. "Ketika Anda punya satu miliar poundsterling di bank, pencapaian yang ia miliki, dan kekuasaan yang ia punya, Anda merasa tak bisa dihancurkan, Anda merasa tak bisa dihentikan. Anda berpikir bisa mendikte federasi atau manajer tentang apa yang harus mereka katakan. Saya senang manajer itu tetap pada pendiriannya. Jika dia membacakan delapan poin itu, dia akan kehilangan banyak jiwanya."

Terlepas dari gejolak yang terjadi saat ini, Neville tetap yakin bahwa bab buruk ini pada akhirnya akan memudar ke latar belakang. "Saya tidak berpikir ini tidak bisa diperbaiki. Dalam satu tahun lagi, ketika dia sudah pensiun, kita akan melihat kembali kebesarannya dan sepak bolanya, dan orang-orang mungkin tidak akan mengingat akhir ini."



