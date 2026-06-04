"Orang-orang memang tidak mengerti, saya tidak punya istri yang biasa-biasa saja": Penyerang BVB Karim Adeyemi membongkar skandal Mystery Box

"Karim sedang libur, jadi dia ikut bersamaku ke lokasi syuting DSDS. Aku menelepon Ben dan bilang, 'Tolong bawa paket-paket itu,'" kenang Loredana, istri Adeyemi, dalam dokumenter tersebut mengenai pemicu skandal tersebut.

Ben yang dimaksud adalah sahabat karib pemain profesional Dortmund tersebut. Dia langsung diperiksa oleh polisi di bandara. Apa yang semula dimaksudkan sebagai bantuan antar teman berubah menjadi mimpi buruk di terminal.

Teman Adeyemi itu tidak tahu sama sekali barang apa yang dia bawa di kopernya. Dalam dokumenter tersebut, Ben menceritakan: "Saya membawa paket-paket itu ke bandara apa adanya. Saya kemudian berdiri di hadapan polisi dan melihat: sebuah penutup kepala, pisau lipat, cincin tinju, dan beberapa barang kecil lainnya. Saya berpikir, 'Ini tidak mungkin.'"