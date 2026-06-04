Dalam serial dokumenter AmazonPrime terbaru berjudul "Loredana & Karim - Love & Drama", sang penyerang menyampaikan versinya sendiri yang sangat kontroversial mengenai kejadian tersebut pada episode kedua, serta mengungkap sebuah kesalahpahaman yang aneh yang bermula dari sebuah pesanan daring yang berujung bencana.
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"Orang-orang memang tidak mengerti, saya tidak punya istri yang biasa-biasa saja": Penyerang BVB Karim Adeyemi membongkar skandal Mystery Box
"Karim sedang libur, jadi dia ikut bersamaku ke lokasi syuting DSDS. Aku menelepon Ben dan bilang, 'Tolong bawa paket-paket itu,'" kenang Loredana, istri Adeyemi, dalam dokumenter tersebut mengenai pemicu skandal tersebut.
Ben yang dimaksud adalah sahabat karib pemain profesional Dortmund tersebut. Dia langsung diperiksa oleh polisi di bandara. Apa yang semula dimaksudkan sebagai bantuan antar teman berubah menjadi mimpi buruk di terminal.
Teman Adeyemi itu tidak tahu sama sekali barang apa yang dia bawa di kopernya. Dalam dokumenter tersebut, Ben menceritakan: "Saya membawa paket-paket itu ke bandara apa adanya. Saya kemudian berdiri di hadapan polisi dan melihat: sebuah penutup kepala, pisau lipat, cincin tinju, dan beberapa barang kecil lainnya. Saya berpikir, 'Ini tidak mungkin.'"
- AFP
Adeyemi: "Itu semacam situs perburuan atau semacamnya"
Barang-barang terlarang tersebut secara hukum dianggap sebagai milik pemain profesional BVB tersebut. Namun, bagaimana mungkin seorang pemain profesional Bundesliga dengan gaji tinggi bisa mendapatkan senjata terlarang?
Adeyemi mencoba menjelaskan bahwa di balik pembelian yang mencurigakan itu tidak ada rencana kriminal, melainkan sebuah pesanan internet yang agak aneh. Itu adalah apa yang disebut "Mystery Box", yang isinya tidak sepenuhnya diketahui oleh pembeli sebelumnya.
"Itu adalah kotak di sebuah situs, di mana saya sudah tahu apa yang mungkin ada di dalamnya. Itu adalah situs berburu atau semacamnya. Mulai dari cincin tinju hingga pisau saku kecil. Bisa apa saja, semacam Mystery Box," kata pemain berusia 24 tahun itu.
Adeyemi membela Loredana dengan alasan naluri pelindung
Menurut Adeyemi, di balik aksi belanja tersebut terdapat naluri untuk melindungi pasangannya, yang menjadi sorotan publik sebagai seorang rapper. Ketakutan akan keselamatan orang-orang tercintanya telah mengaburkan penilaiannya.
"Jika saya sendirian dan ada yang ingin menyerang saya, silakan saja—tapi jangan keluarga saya. Orang-orang tidak mengerti, saya tidak punya istri biasa. Saya punya istri yang merupakan seorang rapper. Bagi saya, seseorang yang berada di publik harus bisa membela diri sendiri," ujarnya menjelaskan niatnya. "Pikiran saya adalah: Jika saya bisa memesannya, itu pasti tidak ilegal."
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Adeyemi harus membayar 450.000 euro
Pihak peradilan sama sekali tidak menunjukkan pemahaman terhadap rangkaian argumen yang tidak masuk akal tersebut. Undang-undang senjata api Jerman tidak mengenal zona abu-abu terkait cincin tinju dan pisau lipat, sehingga pemain tim nasional tersebut pada akhirnya harus menerima surat perintah denda yang sangat besar sebesar 450.000 euro.