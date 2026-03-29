"Orang-orang khawatir!" - Bintang Real Madrid Kylian Mbappe membalas media Spanyol atas pernyataan mengejutkan yang dilontarkan

Sebagai kapten tim nasional Prancis, Mbappe juga menyoroti kondisi tim saat ini dan apakah mereka telah mengalami peningkatan sejak kekalahan dramatis mereka di final Piala Dunia 2022. "Kami memiliki lebih banyak talenta, lebih banyak potensi, tapi apakah kami lebih kuat? Saya tidak tahu. Hasil pertandinganlah yang akan membuktikannya. Namun, ketika melihat penampilan para pemain, ada banyak hal yang patut dinantikan. Ini menarik. Tapi untuk dianggap kuat, Anda harus menang dan membuktikannya di lapangan. Saya pernah melihat tim Prancis yang berbakat tapi tidak menang. Pada akhirnya, hanya kemenangan yang penting," jelasnya.

Mbappe juga menampik anggapan bahwa menjadi favorit turnamen merupakan beban bagi tim, dengan menyatakan: "Tidak, itu tidak berbahaya karena Anda bisa dengan cepat kembali ke bumi. Senegal akan menyerang kami dengan keras jika kami menganggap diri kami juara dunia sejak awal, dan kami akan segera kembali ke bumi. Itu bukan mentalitas tim kami. Kami memiliki sikap santai karena kami adalah kelompok yang muda, tetapi kami juga sadar bahwa masih banyak yang harus dilakukan hanya untuk mencapai tujuan akhir. Akan ada kompetisi pertama di fase grup, dan kemudian yang kedua di fase gugur."