"Orang-orang khawatir!" - Bintang Real Madrid Kylian Mbappe membalas media Spanyol atas pernyataan mengejutkan yang dilontarkan
Mbappe menanggapi dengan santai kekhawatiran soal komitmennya terhadap Madrid
Penyerang tersebut menanggapi klaim di media Spanyol yang menyatakan bahwa ia sedang menghemat tenaganya untuk Piala Dunia mendatang alih-alih memberikan yang terbaik untuk Real Madrid. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Telefoot, pemain asal Prancis itu menanggapi dengan santai anggapan bahwa ia mungkin akan absen dalam pertandingan klub demi menjaga kebugarannya untuk Les Bleus.
"Ya, tentu saja saya ingin menang bersama Real. Di Spanyol, beberapa orang agak khawatir saya tidak akan bermain, mereka mengira saya akan langsung pergi ke Piala Dunia (tertawa). Tapi ini sangat penting," kata Mbappe. "Kami masih bersaing di La Liga dan Liga Champions. Di Liga Champions, kami akan menghadapi tim besar (Bayern), mungkin tim yang sedang dalam performa terbaik, dan jika ada satu tim yang bisa mengalahkan mereka, itu adalah Real Madrid."
Arbeloa mendukung striker andalannya
Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Mbappe, sekaligus membantah anggapan bahwa sang pemain belum siap untuk berkompetisi di dua ajang sekaligus. Meskipun baru-baru ini ada kekhawatiran terkait cedera yang membuat sang penyerang harus absen sementara waktu, sang pelatih menegaskan bahwa bintang andalannya itu dalam kondisi prima untuk menghadapi tuntutan sepak bola level elit. Berbicara mengenai hal tersebut, Arbeloa menyatakan keyakinan penuh terhadap kebugaran pemain andalannya: "Saya tidak melihat ada masalah jika dia bergabung dengan tim nasionalnya. Jika mereka memanggilnya, itu karena mereka sangat bagus."
Menganalisis kekuatan Les Bleus
Sebagai kapten tim nasional Prancis, Mbappe juga menyoroti kondisi tim saat ini dan apakah mereka telah mengalami peningkatan sejak kekalahan dramatis mereka di final Piala Dunia 2022. "Kami memiliki lebih banyak talenta, lebih banyak potensi, tapi apakah kami lebih kuat? Saya tidak tahu. Hasil pertandinganlah yang akan membuktikannya. Namun, ketika melihat penampilan para pemain, ada banyak hal yang patut dinantikan. Ini menarik. Tapi untuk dianggap kuat, Anda harus menang dan membuktikannya di lapangan. Saya pernah melihat tim Prancis yang berbakat tapi tidak menang. Pada akhirnya, hanya kemenangan yang penting," jelasnya.
Mbappe juga menampik anggapan bahwa menjadi favorit turnamen merupakan beban bagi tim, dengan menyatakan: "Tidak, itu tidak berbahaya karena Anda bisa dengan cepat kembali ke bumi. Senegal akan menyerang kami dengan keras jika kami menganggap diri kami juara dunia sejak awal, dan kami akan segera kembali ke bumi. Itu bukan mentalitas tim kami. Kami memiliki sikap santai karena kami adalah kelompok yang muda, tetapi kami juga sadar bahwa masih banyak yang harus dilakukan hanya untuk mencapai tujuan akhir. Akan ada kompetisi pertama di fase grup, dan kemudian yang kedua di fase gugur."
Menyesuaikan diri dengan peran sebagai kapten
Bintang Real Madrid ini terus berkembang dalam peran kepemimpinannya di tim nasional, sambil menyadari bagaimana tanggung jawabnya telah berubah seiring bertambahnya usia. "Saya sepenuhnya memahami peran yang diharapkan pelatih dan para pemain dari saya, posisi yang mereka inginkan agar saya tempati. [Yang saya pelajari dari peran ini adalah] bahwa saya harus lebih sering menghadiri konferensi pers (tertawa). Dulu, saya adalah talenta muda, bintang yang paling menonjol. Kemudian saya menjadi pemain penting, bintang yang menjadi sorotan semua orang. Orang-orang memperhatikan Anda. Dan sekarang, di tahun 2026, saya lah yang harus memperhatikan semua orang. Rasanya aneh berbicara seperti orang tua."