Mengambil alih dari Guardiola di City adalah tugas yang akan dianggap banyak orang sebagai yang paling sulit dalam sepakbola dunia, tetapi Maresca siap menghadapi sorotan itu. Setelah Guardiola mengakhiri masa jabatannya yang penuh trofi dengan 17 gelar besar, termasuk enam gelar Premier League, ekspektasi di kubu biru Manchester tetap sangat tinggi. Maresca, saat berbicara kepada media dalam tur pramusim klub di Seoul, mengakui bahwa kinerjanya akan diukur dengan standar yang ditetapkan pria Catalan itu sejak peluit pertama musim baru dibunyikan.

Menanggapi perbandingan yang tak terelakkan, Maresca berbicara terus terang soal tekanan yang dihadapinya. "Setelah 10 pertandingan, jika kami mendapatkan 10 poin, 20 poin, 30 poin. Orang-orang akan membandingkannya dengan Pep setelah 10 pertandingan, itu tidak memberi saya tekanan," jelasnya. "Saya sudah sering mengatakan saat saya di Leicester atau Chelsea, dia adalah manajer terbaik di dunia dalam 15 atau 20 tahun terakhir."