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"Orang-orang akan membandingkannya dengan Pep setelah 10 pertandingan" - Enzo Maresca bersiap menghadapi tantangan Manchester City yang "mustahil"
Menghadapi bayang-bayang seorang legenda
Mengambil alih dari Guardiola di City adalah tugas yang akan dianggap banyak orang sebagai yang paling sulit dalam sepakbola dunia, tetapi Maresca siap menghadapi sorotan itu. Setelah Guardiola mengakhiri masa jabatannya yang penuh trofi dengan 17 gelar besar, termasuk enam gelar Premier League, ekspektasi di kubu biru Manchester tetap sangat tinggi. Maresca, saat berbicara kepada media dalam tur pramusim klub di Seoul, mengakui bahwa kinerjanya akan diukur dengan standar yang ditetapkan pria Catalan itu sejak peluit pertama musim baru dibunyikan.
Menanggapi perbandingan yang tak terelakkan, Maresca berbicara terus terang soal tekanan yang dihadapinya. "Setelah 10 pertandingan, jika kami mendapatkan 10 poin, 20 poin, 30 poin. Orang-orang akan membandingkannya dengan Pep setelah 10 pertandingan, itu tidak memberi saya tekanan," jelasnya. "Saya sudah sering mengatakan saat saya di Leicester atau Chelsea, dia adalah manajer terbaik di dunia dalam 15 atau 20 tahun terakhir."
- Getty Images Sport
Mencari kebijaksanaan dari sang legenda
Persiapan untuk transisi sebesar ini melibatkan kebijaksanaan tradisional sepakbola. Untuk memastikan dirinya siap menghadapi tantangan tersebut, Maresca bertemu dengan Guardiola di Barcelona sesaat sebelum penunjukan resminya untuk membahas cara kerja internal skuad.
"Kami menghabiskan beberapa jam bersama," kata Maresca. "Kami sudah merencanakan sebelum musim berakhir di sini untuk menghabiskan waktu bersama saat libur musim panas. Saya terkadang suka datang dengan pikiran kosong untuk melihat sendiri berbagai hal, tetapi dia sudah berada di sini begitu lama, dia punya pandangannya sendiri. Namun Anda juga harus datang dan melihat sendiri berbagai hal, melihat gambaran secara keseluruhan."
Beradaptasi dengan Premier League yang berubah
Maresca melihat perubahan signifikan di kasta tertinggi sepakbola Inggris sejak periode sebelumnya sebagai asisten, terutama semakin besarnya penekanan pada situasi bola mati dan sistem pertahanan satu lawan satu. Terlepas dari tren taktik tersebut, mantan bos Leicester itu menegaskan Premier League tetap menjadi puncak olahraga ini karena konsentrasi talenta dan keahlian kepelatihan yang begitu besar di seluruh divisi.
"Itu karena kualitas para pemain, kualitas para manajer, organisasi Premier League. Itu benar-benar berbeda dibandingkan negara-negara lain," kata Maresca. "Liga mana yang bisa bersaing dengan Premier League? Spanyol? Barcelona, Real Madrid, ya, tetapi setelah itu sisanya tidak sama. Anda punya enam tim di sini yang kurang lebih ada di level itu."
- Getty Images Sport
Membangun kelompok kepemimpinan
Salah satu isu paling mendesak bagi manajer baru itu adalah pemilihan kapten klub baru setelah kepergian Bernardo Silva. Kelompok kepemimpinan saat ini mencakup Ruben Dias, Rodri, dan Erling Haaland, tetapi sang manajer ingin memastikan tetap ada representasi pemain binaan lokal.
"Di Leicester dan Chelsea saya punya aturan bahwa ketika kami mencetak gol, kapten harus datang ke bangku cadangan, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menerima instruksi. Tapi jika dia yang mencetak gol, maka dia boleh merayakannya," kata Maresca. "Jika Erling adalah kapten, kami punya masalah, bisa Anda bayangkan? Jika Anda melihat pertandingan melawan K-League XI pada hari Rabu, ketika kami mencetak gol pertama, Ruben datang ke bangku cadangan. Saya pikir bahkan jika itu hanya dua atau tiga menit, selalu ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Saat ini, kami punya tiga atau empat [di kelompok kepemimpinan] dan kami kekurangan satu lagi."
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