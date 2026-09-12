'Orang melempar batu ke pohon yang berbuah' - Jose Mourinho membela bintang Real Madrid Vinicius Jr dan Kylian Mbappe setelah siulan di Bernabeu

Mourinho menggunakan peribahasa tradisional Portugal untuk menjelaskan mengapa para suporter menargetkan dua pemain Madrid yang paling menonjol. Ia meminta para fans untuk menyadari apa yang dibawa kedua penyerang itu ke dalam tim.

"Di Portugal ada sebuah peribahasa: Anda hanya melempari batu ke pohon yang berbuah," kata Mourinho, seperti dikutip 20Minutos. "Anda tidak akan melempari batu ke pohon yang tidak memberi Anda apa pun. Apa yang telah dilakukan Vini di sini dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak Liga Champions yang ia menangkan, berapa banyak gol yang ia cetak, dia adalah pohon yang memiliki banyak buah. Orang-orang melempar batu karena mereka menginginkan buah, mereka menginginkan yang terbaik dari Vinicius."

Sang manajer juga menyoroti komitmen defensif Mbappe saat melawan Inter. Ia memuji pemain Prancis itu karena bertahan "seperti binatang" di sayap kiri bersama Marc Cucurella pada menit ke-90 ketika bermain dengan sepuluh orang.

"Saya menggunakan peribahasa yang sama seperti untuk Vinícius," tambah Mourinho. "Ada hal-hal yang saya lihat dan sangat saya hargai. Saya melihat sebuah tim bermain pada menit ke-90, turun menjadi sepuluh orang untuk dua menit terakhir, dan saya melihat Mbappe bermain sebagai pemain sayap kiri, bertahan saat kalah jumlah, melapis Cucurella, yang kakinya sudah nyaris tak sanggup menopang tubuhnya.

"Kylian juga sudah kelelahan, tetapi ia menghabiskan dua menit itu untuk bertahan di sisi kiri seperti binatang, didorong oleh pelatih yang sangat menuntut yang tidak berhenti berteriak dan memotivasinya."