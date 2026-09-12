AFP
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'Orang melempar batu ke pohon yang berbuah' - Jose Mourinho membela bintang Real Madrid Vinicius Jr dan Kylian Mbappe setelah siulan di Bernabeu
Madrid kembali beraksi di Santiago Bernabeu
Real Madrid bersiap kembali beraksi di Santiago Bernabeu pada Sabtu untuk menghadapi Rayo Vallecano di La Liga setelah melalui rangkaian hasil yang campur aduk. Kekalahan di liga melawan Real Betis diikuti oleh kemenangan susah payah di Liga Champions atas Inter Milan.
Namun, kemenangan terbaru di Eropa itu ternoda oleh ketidakpuasan di tribune. Sejumlah suporter tuan rumah melontarkan siulan kepada penyerang kunci Vinicius dan Mbappe selama pertandingan. Mourinho membahas reaksi para pendukung itu dalam konferensi persnya pada Jumat. Sang manajer memberikan respons yang terukur sambil menyatakan dukungan penuh kepada duet penyerang bintangnya.
- AFP
Mourinho membela duo bintang dengan peribahasa
Mourinho menggunakan peribahasa tradisional Portugal untuk menjelaskan mengapa para suporter menargetkan dua pemain Madrid yang paling menonjol. Ia meminta para fans untuk menyadari apa yang dibawa kedua penyerang itu ke dalam tim.
"Di Portugal ada sebuah peribahasa: Anda hanya melempari batu ke pohon yang berbuah," kata Mourinho, seperti dikutip 20Minutos. "Anda tidak akan melempari batu ke pohon yang tidak memberi Anda apa pun. Apa yang telah dilakukan Vini di sini dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak Liga Champions yang ia menangkan, berapa banyak gol yang ia cetak, dia adalah pohon yang memiliki banyak buah. Orang-orang melempar batu karena mereka menginginkan buah, mereka menginginkan yang terbaik dari Vinicius."
Sang manajer juga menyoroti komitmen defensif Mbappe saat melawan Inter. Ia memuji pemain Prancis itu karena bertahan "seperti binatang" di sayap kiri bersama Marc Cucurella pada menit ke-90 ketika bermain dengan sepuluh orang.
"Saya menggunakan peribahasa yang sama seperti untuk Vinícius," tambah Mourinho. "Ada hal-hal yang saya lihat dan sangat saya hargai. Saya melihat sebuah tim bermain pada menit ke-90, turun menjadi sepuluh orang untuk dua menit terakhir, dan saya melihat Mbappe bermain sebagai pemain sayap kiri, bertahan saat kalah jumlah, melapis Cucurella, yang kakinya sudah nyaris tak sanggup menopang tubuhnya.
"Kylian juga sudah kelelahan, tetapi ia menghabiskan dua menit itu untuk bertahan di sisi kiri seperti binatang, didorong oleh pelatih yang sangat menuntut yang tidak berhenti berteriak dan memotivasinya."
Kunci persatuan saat Mourinho menanggapi siulan di Bernabeu
Meski Mourinho mengaku sedih saat suporter mencemooh pemain tim mereka sendiri, ia menegaskan kembali bahwa dirinya akan selalu mendukung individu yang memberikan upaya maksimal di atas lapangan.
Juru taktik asal Portugal itu merujuk pada komentar bek Dean Huijsen, yang sebelumnya menggambarkannya sebagai sosok yang menuntut. Mourinho setuju dengan deskripsi tersebut, seraya mencatat bahwa pemain mana pun yang memberikan segalanya akan mendapatkan dukungan penuhnya terlepas dari kesalahan yang dibuat.
"Saya membaca komentar dari Huijsen yang mengatakan saya sangat menyebalkan, bahwa saya selalu mengawasinya, dan itu agak benar," kata Mourinho. "Harapannya adalah Anda memberikan semua yang Anda miliki; dan siapa pun yang memberikan segalanya tidak wajib memberi lebih. Ketika ada persatuan antara tim dan stadion, Anda hampir tak terkalahkan."
- Getty Images Sport
Madrid fokus menghadapi ujian kontra Rayo
Menatap laga Liga hari Sabtu melawan Rayo, Mourinho menegaskan bahwa kebisingan dari luar tidak akan mengganggu skuadnya. Meski departemen pers klub memberinya ringkasan pemberitaan media, sang manajer tetap sepenuhnya fokus pada pekerjaannya sehari-hari.
Mourinho tetap percaya diri dengan mentalitas timnya saat memburu tiga poin di Liga, dengan menegaskan bahwa kritik media maupun siulan suporter tidak akan mengubah semangat skuadnya.
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