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"Orang kaya tidak mau bermain saat mereka kalah" - Thomas Tuchel dikritik habis-habisan oleh legenda Kroasia setelah mengabaikan laga play-off Inggris melawan Prancis
Suker membalas sikap meremehkan dari kalangan kaya
Ketegangan pun meletus setelah Tuchel mengungkapkan kurangnya antusiasme terhadap pertandingan perebutan tempat ketiga yang akan datang antara Inggris dan Prancis, dengan menyatakan bahwa para pemain dari kedua tim hanya tertarik pada final. "Tak satu pun pemain kami dan tak satu pun pemain Prancis yang ingin memainkan pertandingan ini. Mereka ingin bermain di final. Kami telah memberikan segalanya untuk mencapai itu."
Suker, yang terkenal karena memimpin Kroasia meraih medali perunggu di Prancis 98, merasa bingung dengan sudut pandang pelatih asal Jerman tersebut. Berbicara kepada jurnalis Italia Tancredi Palmeri, Suker tidak segan-segan mengkritik mentalitas elit yang menurutnya mulai merasuki dunia sepak bola internasional. “Izinkan saya berbicara. Saya pikir orang-orang kaya tidak mau bermain ketika mereka kalah.”
- AFP
Seruan untuk menghormati 211 negara
Mantan peraih Sepatu Emas itu berpendapat bahwa komentar Tuchel mengabaikan makna emosional dari medali perunggu bagi negara-negara yang tidak menganggap diri mereka sebagai kekuatan besar yang konsisten. Suker menuntut agar para petinggi sepak bola menunjukkan lebih banyak kerendahan hati terhadap komunitas sepak bola global.
"Ada yang memiliki begitu banyak trofi dan begitu kaya sehingga pertandingan ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pesan saya kepada mereka adalah agar diam, menghormati seluruh 211 peserta, dan memahami bahwa dunia ini tidak hanya milik mereka. Dunia ini juga milik negara-negara berukuran menengah, negara-negara kecil, dan mereka yang sekadar menikmati sepak bola," kata Suker.
Perunggu akan tetap dihargai selama bertahun-tahun
Suker menegaskan bahwa tim mana pun yang finis di posisi ketiga pada Sabtu nanti pada waktunya akan menghargai pencapaian tersebut, terlepas dari betapa hal itu saat ini diremehkan. "Pertandingan ini bisa jadi sangat penting. Setelah tahun 1998 dan laga melawan Belanda, kami berjuang untuk memperebutkan posisi ketiga, dan hari ini saya bisa membicarakannya dengan bangga," kata Suker.
"Siapa pun yang meraih posisi ketiga, saya jamin bahwa dalam 20 tahun ke depan, ketika mereka sudah lebih tua, mereka pasti akan mengingat medali perunggu itu. Itulah mengapa, dalam seluruh cerita ini, pelatih Tuchel tidaklah penting. Dia hanya berbicara omong kosong," tambah Suker.
- AFP
Suker mendukung Messi untuk meraih gelar juara di final Piala Dunia
Mantan penyerang Kroasia itu juga menyampaikan prediksinya menjelang final Piala Dunia hari Minggu di New Jersey, di mana Messi dan Argentina akan memburu gelar juara dunia kedua berturut-turut, sementara Spanyol berupaya meraih gelar Piala Dunia kedua mereka.
"Kita masih punya 90 menit di depan, dan mungkin juga perpanjangan waktu. Tapi kalau dilihat siapa yang punya peluang lebih baik, itu lagi-lagi Messi. Kita lihat saja, ini akan menarik sampai detik terakhir," kata Suker.
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