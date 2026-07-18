"Orang kaya tidak mau bermain saat mereka kalah" - Thomas Tuchel dikritik habis-habisan oleh legenda Kroasia setelah mengabaikan laga play-off Inggris melawan Prancis

Ketegangan pun meletus setelah Tuchel mengungkapkan kurangnya antusiasme terhadap pertandingan perebutan tempat ketiga yang akan datang antara Inggris dan Prancis, dengan menyatakan bahwa para pemain dari kedua tim hanya tertarik pada final. "Tak satu pun pemain kami dan tak satu pun pemain Prancis yang ingin memainkan pertandingan ini. Mereka ingin bermain di final. Kami telah memberikan segalanya untuk mencapai itu."

Suker, yang terkenal karena memimpin Kroasia meraih medali perunggu di Prancis 98, merasa bingung dengan sudut pandang pelatih asal Jerman tersebut. Berbicara kepada jurnalis Italia Tancredi Palmeri, Suker tidak segan-segan mengkritik mentalitas elit yang menurutnya mulai merasuki dunia sepak bola internasional. “Izinkan saya berbicara. Saya pikir orang-orang kaya tidak mau bermain ketika mereka kalah.”