Opsi terakhir: Akankah Mourinho melemparkan keajaiban Castilla ke mulut Inter demi menyelamatkan Real Madrid?

Dalam sebuah malam Eropa yang tidak mentolerir solusi setengah-setengah, Jose Mourinho mendapati dirinya terpaksa mencari solusi di tempat yang selama ini selalu diabaikan oleh para pelatih Real Madrid.

Pertandingan Los Blancos melawan Inter Milan, dalam ajang Liga Champions Eropa, pada Selasa besok, mungkin akan menyaksikan sebuah kejutan besar, yakni menurunkan salah satu permata Castilla.

Jose Mourinho memilih antara Sisteru dan Sergio Martinez, dalam susunan pemain inti bersama Federico Valverde di lini tengah. Sebuah kejutan yang tidak muncul begitu saja, melainkan dipaksakan oleh dua realitas keras yang dialami klub berjuluk Los Blancos itu.