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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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Opsi terakhir: Akankah Mourinho melemparkan keajaiban Castilla ke mulut Inter demi menyelamatkan Real Madrid?

FEATURES
J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid vs Inter
Inter
Champions League
Portugal
Spanyol
Italia

Krisis lini tengah memaksa pelatih Los Blancos melakukan hal yang mustahil

Dalam sebuah malam Eropa yang tidak mentolerir solusi setengah-setengah, Jose Mourinho mendapati dirinya terpaksa mencari solusi di tempat yang selama ini selalu diabaikan oleh para pelatih Real Madrid.

Pertandingan Los Blancos melawan Inter Milan, dalam ajang Liga Champions Eropa, pada Selasa besok, mungkin akan menyaksikan sebuah kejutan besar, yakni menurunkan salah satu permata Castilla.

Jose Mourinho memilih antara Sisteru dan Sergio Martinez, dalam susunan pemain inti bersama Federico Valverde di lini tengah. Sebuah kejutan yang tidak muncul begitu saja, melainkan dipaksakan oleh dua realitas keras yang dialami klub berjuluk Los Blancos itu.

  • Guillotine cedera menghantam jantung tim

    Lini tengah Real Madrid tengah mengalami salah satu krisis terburuknya musim ini, dengan Valverde menjadi satu-satunya gelandang jangkar yang benar-benar siap untuk laga Eropa.

    Daftar panjang pemain absen mencakup: Bernardo Silva, Camavinga, dan Arda Guler karena akumulasi kartu, ditambah Tchouameni dan Thiago Pitarch karena cedera. Meski dua nama terakhir telah kembali berlatih bersama tim, sumber yang dekat dengan klub menegaskan mustahil bagi keduanya untuk tampil sebagai starter, bahkan kehadiran mereka di bangku cadangan pun masih diragukan.

    Lima absensi sekaligus melukiskan gambaran suram di ruang operasi Mourinho, dan memaksanya membuka pintu Castilla lebar-lebar.

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  • Pesan dari lapangan: 90 menit yang membakar semangat Mourinho

    Alasan kedua ada di atas lapangan. Ketika menyaksikan pertandingan Castilla pada Sabtu lalu, Mourinho menyiapkan rencana perlindungan sekaligus pengujian cerdas untuk duet muda tersebut: Cestero bermain penuh di babak pertama, lalu digantikan Sergio Martinez di babak kedua.

    Beberapa menit sudah cukup bagi kedua pemain untuk memukau sang pelatih asal Portugal itu.

    Menurut "Marca", Cestero, kapten lini tengah Castilla, tidak hanya memaksakan irama dan kepercayaan dirinya di tengah lapangan, tetapi juga memahkotai penampilannya dengan sebuah gol indah yang membawa tim cadangan unggul. Adapun Sergio Martinez, dalam penampilan perdananya dengan seragam Castilla, menunjukkan kredensialnya sebagai talenta besar, dengan sentuhan-sentuhan teknis dan kepribadian yang kuat meski belum sepenuhnya menyatu dengan rekan-rekan barunya.

  • Sistero: Pilihan yang Paling Matang dan Logis

    Dalam bursa prediksi di Valdebebas, timbangan jelas condong ke sisi Cestero, dan alasannya masuk akal.

    Gelandang tersebut menuntaskan seluruh periode persiapan musim panas bersama tim utama, dan semakin selaras dengan gagasan Mourinho serta dinamika kelompoknya. Ia juga memiliki pengalaman sebelumnya bersama tim senior, di mana ia tampil dalam 5 pertandingan resmi musim lalu, salah satunya sebagai starter, di tiga ajang berbeda: LaLiga, Liga Champions, dan Copa del Rey.

    Cestero bukan sekadar pemain di Castilla, melainkan kapten tak terbantahkan di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa dan Julian Lopez de Lerma, dan bersamanya ia menjalani laga-laga penentu di babak play-off promosi ke divisi dua serta final Liga Champions Junior yang dijuarai Real Madrid.

    Nilai pasarnya yang mencapai 7 juta euro menurut situs "Transfermarkt" menjadikannya lulusan "La Fabrica" termahal saat ini, bahkan Arbeloa sendiri menggambarkannya pada Oktober lalu dengan kata-kata yang tak terlupakan: "Dia adalah pemain nomor 6 terbaik di Spanyol saat ini", karena itu tidak mengherankan jika Mourinho tetap menyimpannya sejak hari pertama persiapan.

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  • Taruhan masa depan: Sergio Martinez

    Sebaliknya, Sergio Martinez menjadi taruhan masa depan dan bakat yang tengah menanjak pesat; pengaruhnya langsung terasa dan mengagumkan.

    Meski ia memulai musim ini bersama Racing dan memiliki pengalaman lebih dari 300 menit di divisi kedua pada musim lalu, singkatnya masa kebersamaannya dengan Valdebebas serta minimnya sesi latihan bisa jadi satu-satunya penghalang baginya untuk mengungguli Cestero dalam perlombaan menuju laga melawan Inter.

  • Opsi alternatif Mourinho: dari Bellingham hingga Huijsen

    Jauh dari opsi para pemain muda, Mourinho tidak memiliki banyak solusi tanpa harus mengandalkan improvisasi taktik.

    Opsi pertama dan yang paling realistis: mengembalikan Jude Bellingham ke poros gelandang bertahan di samping Valverde, lalu mengisi kekosongan di posisi playmaker dalam skema 4-2-3-1 melalui Brahim Diaz, Diomande, atau Ceballos, untuk mendampingi Vinicius dan Mbappe di lini depan.

    Opsi kedua - mengubah formasi taktik: beralih ke 4-3-3 atau 4-4-2 dengan menempatkan Trent Alexander-Arnold sebagai gelandang ketiga di samping Valverde dan Bellingham, sekaligus menggandakan kekuatan sisi kanan dengan kehadiran Dumfries dan Trent secara bersamaan.

    Opsi revolusioner dan terakhir: kejutan taktik berupa memajukan bek Huijsen ke lini tengah untuk memanfaatkan kualitas umpan dan kekuatan fisiknya, dengan mengandalkan duet Rudiger dan Konate di jantung pertahanan.

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