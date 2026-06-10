Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, pihak klub Catalan tampaknya tidak bersedia menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta euro untuk pemain asal Inggris tersebut, yang akan berakhir dalam lima hari.
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Opsi pembelian senilai 30 juta euro ditolak! FC Barcelona terancam kehilangan pemain bintangnya
Namun demikian, Blaugrana dilaporkan ingin mempertahankan Rashford di tim dan bersedia untuk melakukan pembicaraan baru dengan klub induknya, Manchester United. Salah satu solusi yang mungkin adalah meminjamkan kembali pemain sayap tersebut.
United telah meminjamkan Rashford ke Barcelona pada musim panas lalu untuk musim 2025/26, setelah pemain serang tersebut sebelumnya telah bermain sebagai pemain pinjaman untuk Aston Villa. Di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, pemain berusia 28 tahun ini berkembang menjadi pemain cadangan andalan di Barca dan mencatatkan musim yang kuat. Dalam 49 pertandingan resmi, ia mencetak 14 gol dan 14 assist. Dengan demikian, Rashford memiliki andil besar dalam kemenangan di kejuaraan Spanyol serta Supercopa.
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Rashford lebih memilih tetap di Barcelona: "Itu adalah tujuan utama saya"
Pada bulan Februari lalu, surat kabar Inggris Mirror melaporkan bahwa petinggi Manchester United merasa tidak puas dengan nilai opsi pembelian yang disepakati. Menurut laporan tersebut, mereka menilai nilai pasar sang penyerang jauh lebih tinggi dan lebih memilih untuk menetapkan klausul tersebut sekitar 60 juta euro.
Meskipun Rashford masih terikat kontrak dengan United hingga 2028, masa depannya di Old Trafford tetap tidak pasti. Di internal klub, pelatih Michael Carrick dilaporkan berupaya memberikan kesempatan baru kepada penyerang tersebut. Hubungan keduanya sangat erat: Selama karier aktifnya, Carrick telah bermain bersama Rashford sebanyak 48 kali dan tampaknya masih sangat menghargai kualitasnya.
Namun, kembalinya ke Manchester tampaknya bukan skenario yang diinginkan Rashford. Pemain asal Inggris ini masih berharap bisa tetap bertahan di FC Barcelona, tempat ia melihat masa depan kariernya. "Saya ingin tetap di Barca. Itu adalah tujuan utama saya, tapi bukan alasan mengapa saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub besar dan fantastis yang dirancang untuk memenangkan gelar. Saya sudah sangat nyaman di klub dan di kota ini. Sejak pertama kali tiba di sini, saya merasa sangat disambut," jelas Rashford pada akhir tahun lalu.
Marcus Rashford: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 49 Gol 14 Assist 14 Menit bermain 2.622