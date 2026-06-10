Opsi pembelian senilai 30 juta euro ditolak! FC Barcelona terancam kehilangan pemain bintangnya

Pada bulan Februari lalu, surat kabar Inggris Mirror melaporkan bahwa petinggi Manchester United merasa tidak puas dengan nilai opsi pembelian yang disepakati. Menurut laporan tersebut, mereka menilai nilai pasar sang penyerang jauh lebih tinggi dan lebih memilih untuk menetapkan klausul tersebut sekitar 60 juta euro.

Meskipun Rashford masih terikat kontrak dengan United hingga 2028, masa depannya di Old Trafford tetap tidak pasti. Di internal klub, pelatih Michael Carrick dilaporkan berupaya memberikan kesempatan baru kepada penyerang tersebut. Hubungan keduanya sangat erat: Selama karier aktifnya, Carrick telah bermain bersama Rashford sebanyak 48 kali dan tampaknya masih sangat menghargai kualitasnya.

Namun, kembalinya ke Manchester tampaknya bukan skenario yang diinginkan Rashford. Pemain asal Inggris ini masih berharap bisa tetap bertahan di FC Barcelona, tempat ia melihat masa depan kariernya. "Saya ingin tetap di Barca. Itu adalah tujuan utama saya, tapi bukan alasan mengapa saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub besar dan fantastis yang dirancang untuk memenangkan gelar. Saya sudah sangat nyaman di klub dan di kota ini. Sejak pertama kali tiba di sini, saya merasa sangat disambut," jelas Rashford pada akhir tahun lalu.