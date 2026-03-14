"Operasi Lewandowski": Klub papan atas tengah gencar mengupayakan transfer striker andalan FC Barcelona

Dalam sebuah wawancara dengan SportWeek, Lewandowski kini menyatakan bahwa ia belum mengambil keputusan dan "belum ada yang bisa dikatakan mengenai masa depanku".

Di saat yang sama, pemain asal Polandia ini juga memberikan pujian terhadap Serie A Italia. Menurutnya, kompetisi ini "sangat kompetitif" dan menurut penilaiannya "tidak sedang dalam krisis".

Lewandowski bergabung dengan FC Barcelona pada 2022, di mana ia dua kali menjadi juara liga dan sekali juara piala di Spanyol. Saat ini, sang penyerang dan tim Catalan asuhan pelatih Hansi Flick memimpin klasemen La Liga dan masih bersaing di Liga Champions.