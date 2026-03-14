Juventus Turin, klub dengan gelar juara terbanyak di Italia, tampaknya menunjukkan minat serius untuk merekrut Robert Lewandowski. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar olahraga Tuttosport. Kontrak penyerang tengah asal Polandia itu bersama FC Barcelona akan berakhir pada akhir musim ini. Meskipun pemain berusia 37 tahun itu masih bungkam mengenai rencana masa depannya, kabarnya Juve telah memulai "Operasi Lewandowski". Menurut Tuttosport, bahkan sudah ada pembicaraan awal mengenai transfer tersebut.
Diterjemahkan oleh
"Operasi Lewandowski": Klub papan atas tengah gencar mengupayakan transfer striker andalan FC Barcelona
Legenda Juventus David Trezeguet pernah dengan tegas mendukung kepindahan Lewandowski dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Ia menyebut Lewandowski sebagai "salah satu penyerang sejati terakhir selain Haaland" dan "kuat serta cerdas", kata Trezeguet, yang pernah meraih tiga gelar juara bersama Bianconeri. Pemain Prancis berusia 48 tahun yang pernah menjadi juara dunia dan Eropa ini bahkan bersedia "menggendong Lewandowski sendiri ke Turin".
Selain Juventus, mantan penyerang FC Bayern München dan BVB ini juga dikaitkan dengan klub-klub dari Arab Saudi dan MLS. Klub-klub seperti Atletico Madrid, Fenerbahce, dan AC Milan juga muncul dalam rumor transfer.
- Getty Images Sport
Robert Lewandowski mengagumi Serie A
Dalam sebuah wawancara dengan SportWeek, Lewandowski kini menyatakan bahwa ia belum mengambil keputusan dan "belum ada yang bisa dikatakan mengenai masa depanku".
Di saat yang sama, pemain asal Polandia ini juga memberikan pujian terhadap Serie A Italia. Menurutnya, kompetisi ini "sangat kompetitif" dan menurut penilaiannya "tidak sedang dalam krisis".
Lewandowski bergabung dengan FC Barcelona pada 2022, di mana ia dua kali menjadi juara liga dan sekali juara piala di Spanyol. Saat ini, sang penyerang dan tim Catalan asuhan pelatih Hansi Flick memimpin klasemen La Liga dan masih bersaing di Liga Champions.
Robert Lewandowski: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 34 Gol 14 Assist 3