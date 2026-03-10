Mantan wasit Mauro Tonolini menjelaskan pandangan AIA di Open Var, di DAZN, mengenai insiden pada pertandingan ke-28 Serie A. Perhatian terutama tertuju pada sentuhan tangan Samuele Ricci pada menit terakhir tambahan waktu dalam derby Milan-Inter.
Open Var pada Milan-Inter, kasus Ricci: "Tidak ada keraguan, itu bukan penalti. Seperti tangan Dumfries dan berbeda dari yang dilakukan Bisseck."
KASUS RICCI
Tonolini menjelaskan: "Insiden tersebut telah dievaluasi dengan benar di lapangan oleh Doveri. Kami terkejut dengan apa yang kami baca tentang insiden tersebut, kami tidak ragu karena lengan tersebut tetap dalam posisi yang tepat dan Ricci juga mencoba untuk menghilangkannya. Jika bola tidak mengenai lengannya, bola akan mengenai dadanya, jadi ini adalah intervensi yang tepat. Saya tambahkan bahwa lebih efektif menilai insiden tertentu dalam dinamika daripada dalam slow motion, yang bisa menimbulkan keraguan yang seharusnya tidak ada bagi kami dalam situasi seperti ini. VAR tidak memiliki keraguan, jadi tidak perlu melakukan tinjauan di lapangan."
Tonolini kemudian membandingkan kasus Ricci dengan insiden serupa: "Misalnya, ingatlah kasus Napoli-Inter tahun lalu ketika Dumfries menyentuh bola dengan tangannya, tetapi dalam kasus itu pun sentuhan tersebut tidak dapat dihukum karena lengan tetap dalam posisiyang wajar. Dan dalam kasus itu pula, jika bola tidak mengenai lengan, bola akan mengenai dada pemain Inter. Dan dengan benar, dalam kasus itu pun sentuhan lengan tidak dihukum."
BERBEDA DARI BISSECK
Dan terakhir: "Inter-Lazio? Dalam kasus ini, Bisseck memperbesar volume tubuhnya, lengannya keluar dari posisi normal, dan tanpa intervensinya, bola akan melewati. Ini adalah situasi yang berbeda dibandingkan dengan kasus Ricci, di mana intervensinya alami dan proporsional, dan dia tidak berniat untuk memperbesar ruang tubuhnya."
RICCI: DIALOG ANTARA WASIT DAN VAR
Berikut ini adalah rekaman percakapan antara VAR (Abisso) dan wasit Doveri:
Wasit Doveri: "Petto, tidak ada, tidak ada, tidak ada, semuanya normal".
Di ruang VAR, mereka meninjau insiden tersebut dan dalam hitungan detik mengonfirmasi keputusan Doveri. "Pemeriksaan selesai".
Para pemain Inter, begitu permainan dihentikan, langsung mendekati Doveri yang mengatakan: "Sudah diperiksa, tidak ada apa-apa!".
Ruang VAR berkomentar: "Tidak, tidak. Coba hapus semuanya. Lagipula itu ada di tubuh, jadi tidak ada masalah".
