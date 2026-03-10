Berikut ini adalah rekaman percakapan antara VAR (Abisso) dan wasit Doveri:

Wasit Doveri: "Petto, tidak ada, tidak ada, tidak ada, semuanya normal".

Di ruang VAR, mereka meninjau insiden tersebut dan dalam hitungan detik mengonfirmasi keputusan Doveri. "Pemeriksaan selesai".

Para pemain Inter, begitu permainan dihentikan, langsung mendekati Doveri yang mengatakan: "Sudah diperiksa, tidak ada apa-apa!".

Ruang VAR berkomentar: "Tidak, tidak. Coba hapus semuanya. Lagipula itu ada di tubuh, jadi tidak ada masalah".