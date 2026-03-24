AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Open VAR mengenai penalti dalam laga Milan vs Torino: "Dia meninju wajahnya, kontak fisiknya minim. Layak mendapat hukuman, Pavlovic tidak fokus pada bola." Tonolini: "Keputusan yang tepat, tapi proses tinjauan ulang yang melelahkan. Penalti seharusnya bisa diberikan langsung di lapangan."

Analisis Open VAR mengenai insiden tendangan penalti yang diberikan kepada Torino di San Siro.

Di pusat VAR Lissone untuk program Open VAR di DAZN,Mauro Tonolini, anggota Komisi Wasit Nasional (CAN), hadir untuk mengevaluasi semua insiden pada putaran terakhir Serie A, yaitu pada pekan ke-30.

Setelah pertandingan Juventus-Sassuolo, dianalisis insiden pada laga Milan-Torino (dengan wasit Fourneau dan tim VAR Nasca serta Maresca) serta penalti yang diberikan akibat dorongan tangan Pavlovic terhadap Simeone.

  • DIALOG VAR-WASIT

    VAR: “Tidak ada apa-apa di sini.”

    Wasit: “Mereka melihatnya, mereka melihatnya.”

    VAR: “Tunjukkan padaku bagaimana dia bergerak. Ah, dia meninju wajahnya. Hmm… Ada kamera lain? Kita di area penalti, aku ganti sudut. Menurutku, jujur saja, ini kurang jelas.”

    Asisten Wasit: “Kalau sudah selesai diperiksa, kamu bisa kasih kartu kuning karena protes, dia lagi bikin drama.”

    Wasit: “Selesai?”

    VAR: “Tunggu sebentar, tidak, tunggu sebentar. Dia menahannya… Menurut saya, dia memang mengangkat tangannya dan tetap memegangnya. Tunggu sebentar, bisakah kamu berikan sudut kamera yang lebih rendah?”

    Wasit: “Mereka sedang memeriksanya.”

    VAR: “Pavlovic tidak boleh ikut campur. Dia membelakangi bola dan dengan tangannya mendorong Simeone. Menurut saya itu layak dihukum. Saya akan menunjukkannya, tapi periksa aplikasi. Nanti saya periksa aplikasi Anda karena saya harus meminta Anda menonton ulang. Ayo, bola di sana tersedia.”

    Wasit: “Saya harus melihatnya lagi?”

    VAR: “Ya, kamu harus melihatnya, buka ulasannya. Pavlovic juga layak mendapat kartu kuning karena di sini, lihat, dia membelakangi bola. Dia tidak peduli dengan bola. Francesco, ada Pavlovic yang – aku tunjukkan padamu – tidak peduli dengan bola dan menaruh tangannya di wajah Simeone. Tangannya di wajah Simeone. Tidak ada penguasaan bola, ini hanya perilaku tidak sportif yang harus dihukum.”

    Wasit: “Saya harus memberikan kartu kuning kepada Pavlovic”.

    VAR: “Kami mengonfirmasi perilaku tidak sportif, tidak ada kriteria lain. Pavlovic, kartu kuning, nomor 31 dari Milan”.

  • KATA-KATA TONOLINI

    Hukuman penalti kemudian diumumkan setelah tinjauan ulang, dan Tonolini, di DAZN, berkomentar sebagai berikut: “Keputusan ini tepat, tetapi kami mencapainya melalui proses tinjauan ulang yang melelahkan dan kami tidak terlalu puas dengan hal itu. Mungkin kami membutuhkan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Kami tahu bahwa tinjauan yang sangat lama dapat memicu keraguan dan ekspektasi tertentu. Selain itu, gambar yang ditampilkan kurang memiliki pembesaran, zoom pada titik kontak yang bisa membuat gambar itu sendiri dan keputusan yang diambil menjadi lebih jelas. Pavlovic, pada kenyataannya, membelakangi bola; minat dan tujuannya satu-satunya adalah menghentikan Simeone, dan dia melakukannya dengan tangan di wajah. Wajah adalah bagian yang dilindungi oleh peraturan dan karenanya ini adalah tendangan penalti. Jelas, jika kontak yang sama terjadi di bahu… Kita akan membicarakan hal lain. Karena wajah adalah bagian yang dilindungi, kita beralih ke keputusan hukuman yang telah ditetapkan. Keputusan yang benar, tetapi dengan proses yang bisa lebih cepat dan berkualitas lebih baik.”

  • APAKAH BISA DITETAPKAN DARI LAPANGAN?

    Tonolini menegaskan bahwa keputusan tersebut sebenarnya bisa saja diambil langsung di lapangan: “Apakah Fourneau bisa saja mengambil keputusan itu langsung di lapangan? Tentu saja ada kemungkinan untuk melakukannya. Kami kembali menekankan pentingnya keputusan wasit. Seandainya dia melakukannya, kami tidak akan menghadapi banyak masalah dalam menangani situasi tersebut. Ada cara untuk melakukannya, dan akhirnya kami sampai pada keputusan itu melalui VAR—sebuah keputusan yang tepat, namun seharusnya bisa kami ambil dengan cara yang lebih baik, baik di lapangan maupun selama proses peninjauan.”

