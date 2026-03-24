Open VAR mengenai penalti dalam laga Milan vs Torino: "Dia meninju wajahnya, kontak fisiknya minim. Layak mendapat hukuman, Pavlovic tidak fokus pada bola." Tonolini: "Keputusan yang tepat, tapi proses tinjauan ulang yang melelahkan. Penalti seharusnya bisa diberikan langsung di lapangan."

VAR: “Tidak ada apa-apa di sini.”

Wasit: “Mereka melihatnya, mereka melihatnya.”

VAR: “Tunjukkan padaku bagaimana dia bergerak. Ah, dia meninju wajahnya. Hmm… Ada kamera lain? Kita di area penalti, aku ganti sudut. Menurutku, jujur saja, ini kurang jelas.”

Asisten Wasit: “Kalau sudah selesai diperiksa, kamu bisa kasih kartu kuning karena protes, dia lagi bikin drama.”

Wasit: “Selesai?”

VAR: “Tunggu sebentar, tidak, tunggu sebentar. Dia menahannya… Menurut saya, dia memang mengangkat tangannya dan tetap memegangnya. Tunggu sebentar, bisakah kamu berikan sudut kamera yang lebih rendah?”

Wasit: “Mereka sedang memeriksanya.”

VAR: “Pavlovic tidak boleh ikut campur. Dia membelakangi bola dan dengan tangannya mendorong Simeone. Menurut saya itu layak dihukum. Saya akan menunjukkannya, tapi periksa aplikasi. Nanti saya periksa aplikasi Anda karena saya harus meminta Anda menonton ulang. Ayo, bola di sana tersedia.”

Wasit: “Saya harus melihatnya lagi?”

VAR: “Ya, kamu harus melihatnya, buka ulasannya. Pavlovic juga layak mendapat kartu kuning karena di sini, lihat, dia membelakangi bola. Dia tidak peduli dengan bola. Francesco, ada Pavlovic yang – aku tunjukkan padamu – tidak peduli dengan bola dan menaruh tangannya di wajah Simeone. Tangannya di wajah Simeone. Tidak ada penguasaan bola, ini hanya perilaku tidak sportif yang harus dihukum.”

Wasit: “Saya harus memberikan kartu kuning kepada Pavlovic”.

VAR: “Kami mengonfirmasi perilaku tidak sportif, tidak ada kriteria lain. Pavlovic, kartu kuning, nomor 31 dari Milan”.