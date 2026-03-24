Open VAR mengenai penalti dalam laga Juventus vs Sassuolo: "Lengan itu sangat tinggi, sebelumnya tidak ada apa-apa." Tonolini: "Kesulitannya bukan soal apakah pelanggaran itu layak dihukum, melainkan sentuhan yang sebenarnya. Penalti yang jelas."

Di pusat VAR Lissone untuk acara rutin Open VAR, Mauro Tonolini, anggota Komisi Wasit Nasional (CAN), hadir di studio DAZN untuk menganalisis semua insiden yang menjadi perbincangan pada akhir pekan terakhir Serie A, tepatnya pada pekan ke-30.
Insiden pertama yang dianalisis dalam siaran ini adalah tendangan penalti yang diberikan untuk Juventus – dalam pertandingan melawan Sassuolo yang dipimpin wasit Marchetti dan tim VAR Abisso serta Camplone – akibat sentuhan tangan Idzes di dalam kotak penalti saat berebut bola udara dengan Vlahovic, yang baru saja masuk beberapa menit sebelumnya.