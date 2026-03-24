Open VAR mengenai penalti dalam laga Juventus vs Sassuolo: "Lengan itu sangat tinggi, sebelumnya tidak ada apa-apa." Tonolini: "Kesulitannya bukan soal apakah pelanggaran itu layak dihukum, melainkan sentuhan yang sebenarnya. Penalti yang jelas."

Wasit: “Tidak, tidak, tidak! Tidak, tidak, menurutku tidak, dia benar-benar jatuh.”

VAR: “Tunggu, tunggu. Lanjutkan, menurutku itu tinggi. Tunggu, aku dapat yang lain… Ya, lengannya terlihat sangat tinggi, lanjutkan. Aku harus melihat sentuhannya, tunggu… Ya, ya, ya. Hentikan permainan, hentikan permainan, hentikan permainan, stop. Sebentar saja, aku cek aplikasinya.”

Wasit: “Tidak, tidak apa-apa, kami sedang memeriksanya, sebentar, mereka sedang memeriksa (berbicara dengan para pemain di lapangan, red). Mereka harus melihat pelanggaran tangan.”

VAR: “Titik kontaknya jelas dan ini dia (menunjukkan gambar lengan Idzes yang terbuka lebar, red). Aku mau titik kontak yang jelas, kita cari di beberapa kamera. Tepat, ini dia. Cek aplikasi, tidak ada bendera. Tunggu sebentar, aku harus kasih kamu kamera yang tepat. Ini dia, tepat, ini yang terbaik. Matte, kemari, saya sarankan tinjauan di lapangan untuk kemungkinan pelanggaran tangan. Pemainnya nomor 21 atau 2? Kita lihat nanti, pemainnya nomor 21 dari Sassuolo.”

Wasit: “Sempurna, otot bisepnya bergerak, jadi posisi lengannya tidak wajar. Tidak ada apa-apa sebelumnya, oke, itu nomor 21 dari Sassuolo.”