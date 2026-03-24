Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Open VAR mengenai penalti dalam laga Juventus vs Sassuolo: "Lengan itu sangat tinggi, sebelumnya tidak ada apa-apa." Tonolini: "Kesulitannya bukan soal apakah pelanggaran itu layak dihukum, melainkan sentuhan yang sebenarnya. Penalti yang jelas."

Analisis Open VAR mengenai pelanggaran tangan yang dilakukan Idzes dan tendangan penalti yang diberikan kepada Bianconeri.

Di pusat VAR Lissone untuk acara rutin Open VAR, Mauro Tonolini, anggota Komisi Wasit Nasional (CAN), hadir di studio DAZN untuk menganalisis semua insiden yang menjadi perbincangan pada akhir pekan terakhir Serie A, tepatnya pada pekan ke-30.

Insiden pertama yang dianalisis dalam siaran ini adalah tendangan penalti yang diberikan untuk Juventus – dalam pertandingan melawan Sassuolo yang dipimpin wasit Marchetti dan tim VAR Abisso serta Camplone – akibat sentuhan tangan Idzes di dalam kotak penalti saat berebut bola udara dengan Vlahovic, yang baru saja masuk beberapa menit sebelumnya.

  DIALOG WASIT-VAR

    Wasit: “Tidak, tidak, tidak! Tidak, tidak, menurutku tidak, dia benar-benar jatuh.”

    VAR: “Tunggu, tunggu. Lanjutkan, menurutku itu tinggi. Tunggu, aku dapat yang lain… Ya, lengannya terlihat sangat tinggi, lanjutkan. Aku harus melihat sentuhannya, tunggu… Ya, ya, ya. Hentikan permainan, hentikan permainan, hentikan permainan, stop. Sebentar saja, aku cek aplikasinya.”

    Wasit: “Tidak, tidak apa-apa, kami sedang memeriksanya, sebentar, mereka sedang memeriksa (berbicara dengan para pemain di lapangan, red). Mereka harus melihat pelanggaran tangan.”

    VAR: “Titik kontaknya jelas dan ini dia (menunjukkan gambar lengan Idzes yang terbuka lebar, red). Aku mau titik kontak yang jelas, kita cari di beberapa kamera. Tepat, ini dia. Cek aplikasi, tidak ada bendera. Tunggu sebentar, aku harus kasih kamu kamera yang tepat. Ini dia, tepat, ini yang terbaik. Matte, kemari, saya sarankan tinjauan di lapangan untuk kemungkinan pelanggaran tangan. Pemainnya nomor 21 atau 2? Kita lihat nanti, pemainnya nomor 21 dari Sassuolo.”

    Wasit: “Sempurna, otot bisepnya bergerak, jadi posisi lengannya tidak wajar. Tidak ada apa-apa sebelumnya, oke, itu nomor 21 dari Sassuolo.”

  KOMENTAR DARI TONOLINI

    Setelah pengumuman tinjauan ulang, penalti pun diberikan. Keputusan ini dikomentari Tonolini sebagai berikut: “Dalam kasus ini, kesulitan utama dari insiden tersebut bukanlah menilai apakah posisi lengan Idzes yang berada di atas garis bahu layak mendapat hukuman, melainkan memastikan bahwa bola benar-benar tersentuh oleh lengannya. Semua kamera di Ruang VAR diputar, dan dari kamera ke-16, kontak tersebut terlihat lebih jelas. Setelah memastikannya, Marchetti dipanggil ke monitor dan mengamati dinamikanya. Sentuhan itu ada, ini jelas tendangan penalti, jadi keputusan akhir sudah tepat. Vlahovic melakukan markas dengan lengan kanan, tetapi gerakan lengan kiri Idzes tidak wajar, jadi itu penalti”.

