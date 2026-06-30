"Omong kosong saja!" - Dietmar Hamann menuduh Julian Nagelsmann "jarang menonton" pertandingan klub para pemain Jerman dalam kritik pedasnya setelah kegagalan Jerman di Piala Dunia 2026

Saat berbicara kepada RTE setelah pertandingan, Hamann berpendapat bahwa masalah Jerman lebih mendalam daripada sekadar hasil pertandingan, dengan menyatakan bahwa skuad tersebut telah kehilangan kekompakan sepanjang masa kepelatihan Nagelsmann.

"Menurut saya, semangat dan keberanian berasal dari kekompakan tim, dari kebersamaan, dari keyakinan bahwa Anda bisa mempercayai rekan-rekan setim – mereka akan selalu ada untuk Anda saat Anda membutuhkannya," jelas Hamann. "Saya hanya merasa, di bawah manajer ini, hal itu sebenarnya tidak pernah terjadi.

"Mereka memang sesekali menampilkan performa yang lumayan, tetapi secara rata-rata, penampilan mereka kurang memuaskan. Begitulah yang terjadi di Euro, begitulah yang terjadi di babak kualifikasi, dan begitulah yang terjadi di Piala Dunia ini.

"Mereka selalu membicarakan suasana dan semangat di dalam tim. Mengatakannya saja tidak cukup; Anda harus menunjukkannya. Omong kosong saja, dan saya tidak pernah yakin bahwa ini adalah tim yang begitu bersatu... dan sejujurnya, ini adalah masalah manajer. Tugas manajer adalah menyatukan para pemain."