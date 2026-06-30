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"Omong kosong saja!" - Dietmar Hamann menuduh Julian Nagelsmann "jarang menonton" pertandingan klub para pemain Jerman dalam kritik pedasnya setelah kegagalan Jerman di Piala Dunia 2026
Perjalanan Jerman berakhir dengan cara yang bersejarah
Harapan Jerman untuk mengakhiri rentetan kekecewaan di Piala Dunia pupus setelah mereka kalah dalam adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar. Kai Havertz menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Julio Enciso, sementara gol penentu kemenangan Jonathan Tah di babak perpanjangan waktu dianulir sebelum pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Gagal mengeksekusi penalti oleh Havertz, Nick Woltemade, dan Tah membuat Jerman menelan kekalahan pertama mereka dalam adu penalti di Piala Dunia. Hasil ini terjadi setelah Jerman tersingkir di perempat final Euro 2024 dan dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022.
- Getty Images Sport
Hamann mempertanyakan kepemimpinan Nagelsmann
Saat berbicara kepada RTE setelah pertandingan, Hamann berpendapat bahwa masalah Jerman lebih mendalam daripada sekadar hasil pertandingan, dengan menyatakan bahwa skuad tersebut telah kehilangan kekompakan sepanjang masa kepelatihan Nagelsmann.
"Menurut saya, semangat dan keberanian berasal dari kekompakan tim, dari kebersamaan, dari keyakinan bahwa Anda bisa mempercayai rekan-rekan setim – mereka akan selalu ada untuk Anda saat Anda membutuhkannya," jelas Hamann. "Saya hanya merasa, di bawah manajer ini, hal itu sebenarnya tidak pernah terjadi.
"Mereka memang sesekali menampilkan performa yang lumayan, tetapi secara rata-rata, penampilan mereka kurang memuaskan. Begitulah yang terjadi di Euro, begitulah yang terjadi di babak kualifikasi, dan begitulah yang terjadi di Piala Dunia ini.
"Mereka selalu membicarakan suasana dan semangat di dalam tim. Mengatakannya saja tidak cukup; Anda harus menunjukkannya. Omong kosong saja, dan saya tidak pernah yakin bahwa ini adalah tim yang begitu bersatu... dan sejujurnya, ini adalah masalah manajer. Tugas manajer adalah menyatukan para pemain."
Klaim-klaim terkait pemantauan pemain semakin menambah tekanan pada pelatih timnas Jerman
Hamann juga menuduh Nagelsmann tidak cukup berupaya memantau para pemain dan lawan secara langsung. Ia mengklaim bahwa pelatih timnas Jerman itu “jarang menonton pertandingan”, dengan menuduh Nagelsmann tidak pernah bepergian untuk menyaksikan Yann Bisseck di Inter Milan atau Kevin Schade di Brentford meskipun keduanya tampil impresif di level klub.
"Nah, ini orang yang jarang menonton pertandingan, sangat jarang," tambah Hamann. "Dia belum pernah sekali pun ke Milan untuk menonton Bisseck bermain, padahal seharusnya dia membawa [Bisseck] ke Piala Dunia. Dia juga belum pernah ke Brentford selama dua setengah tahun untuk menonton Schade, yang mencetak 10 gol [8] musim lalu dan 10 gol [11] musim sebelumnya.
"Di Bundesliga, dia mungkin menonton satu atau dua pertandingan sebulan. Ada pertandingan Liga Champions yang dimainkan Real Madrid. Ada Piala Afrika pada Januari, di mana dia bisa saja menonton Pantai Gading dan beberapa lawan potensial, tapi dia tidak pergi.
"Piala Dunia Antarklub musim lalu, di mana Anda bermain di stadion-stadion ini, kondisi cuaca, panasnya... [Pelatih Portugal Roberto] Martinez ada di sini, [Pelatih Inggris Thomas] Tuchel ada di sini. [Pelatih Prancis Didier] Deschamps, yang telah memenangkan segalanya, berusia pertengahan 60-an, berada di Amerika selama tiga minggu. Siapa yang tidak ada di sana? Orang kita. Di sinilah saya tidak punya simpati padanya. Saya pikir tim dan dia mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, dan mereka akan pulang besok."
- AFP
Nagelsmann menyerahkan masa depannya ke tangan DFB
Meskipun tekanan semakin meningkat, Nagelsmann bersikeras bahwa ia tidak akan mengundurkan diri. Pelatih timnas Jerman tersebut masih terikat kontrak hingga tahun 2028 dan menyatakan siap untuk melanjutkan tugasnya jika didukung oleh DFB, sementara persiapan untuk Kejuaraan Eropa berikutnya dan Nations League kini bergantung pada keputusan DFB terkait masa depannya.