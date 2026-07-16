Getty Images Sport
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"Omong kosong!" - Michael Owen mengkritik habis-habisan pendekatan "tim pub" Thomas Tuchel saat melawan Argentina setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia 2026
Owen mengkritik tajam taktik "park the bus" Tuchel
Dalam penilaian tajam terhadap penampilan Inggris di Atlanta, Owen tidak segan-segan mengkritik keputusan taktis Tuchel. Meskipun Anthony Gordon membawa Inggris unggul lebih dulu, tim tersebut justru mundur ke formasi pertahanan yang sangat ketat—langkah yang menurut Owen merupakan kesalahan penilaian mendasar dari bangku cadangan.
Dalam komentar yang disoroti oleh BBC Sport, mantan penyerang Liverpool dan Real Madrid itu mengatakan: "Mundur ke belakang, menempatkan 11 pemain di kotak penalti sendiri, dan hanya menendang bola sekeras mungkin, menyundulnya keluar, dan apa pun itu, serta menerima bola di wajah, orang-orang menganggap itu berani. Sebenarnya tidak. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Sepak bola bukan soal bola menghantam hidung hingga berdarah, lalu semua orang berkata, ‘Ya, itu luar biasa, lihat betapa beraninya kami.’ Itu omong kosong. Saya bisa meminta tim pub lokal saya untuk melakukan hal itu.”
- Getty Images Sport
Pergantian pemain yang dilakukan Tuchel untuk memperkuat pertahanan justru berbalik merugikan
Perubahan taktik mulai terlihat pada pertengahan babak kedua ketika Tuchel memilih untuk mempertahankan keunggulan 1-0 dengan memasukkan tiga pemain bertahan. Pendekatan yang berorientasi pada pertahanan ini menyerahkan seluruh momentum kepada juara dunia bertahan, sehingga memungkinkan Argentina mendominasi penguasaan bola dan pada akhirnya mencetak gol-gol yang mereka butuhkan untuk melaju ke babak berikutnya.
Owen merasa bahwa instruksi tersebut mengirimkan pesan yang salah baik kepada para pemain Inggris maupun lawan. Dengan membiarkan lawan menekan, Inggris pada dasarnya menyerahkan kendali permainan kepada Lionel Messi, yang memanfaatkan sepenuhnya ruang dan waktu yang diberikan kepadanya di sepertiga akhir lapangan.
Dampak dari kemenangan Meksiko
Inggris telah menggunakan strategi gigih serupa untuk mengalahkan Meksiko di babak 16 besar, bermain hampir sepanjang pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Jarell Quansah diusir dari lapangan. Namun, Owen berpendapat bahwa pujian yang diterima atas penampilan tersebut memberi skuad rasa aman yang keliru terkait taktik defensif.
“Di situlah kami kalah dalam turnamen ini, dengan merayakan kemenangan atas Meksiko seperti yang kami lakukan,” lanjut Owen. “Itu cara yang salah. Masalahnya, sebagai pemain, begitu hal itu tertanam di pikiranmu, rasanya seperti, ‘Ah, kami menang. Semua orang menganggap kami hebat, dan kami melakukannya dengan cara ini.’ Secara tidak sadar, begitu skor menjadi 1-0 untuk kami, menurutmu apa yang akan kami pikirkan? Menurutmu, apa yang akan dipikirkan para pemain? Lalu manajer memasukkan tiga pemain bertahan. Menurutmu, pesan apa yang disampaikan hal itu kepada Argentina?”
- AFP
Guehi mempertanyakan keputusan Inggris untuk mempertahankan keunggulan
Bek Inggris Marc Guehi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan tim untuk bermain bertahan setelah unggul atas Argentina, dengan berpendapat bahwa Three Lions seharusnya terus menekan ke depan alih-alih berusaha mempertahankan keunggulan mereka.
"Begitu kami unggul 1-0, kami sepertinya hanya berusaha mempertahankan keunggulan, yang pada level ini jelas tidak cukup, jadi saya sangat kecewa." Ia menambahkan: "Kami seharusnya terus menyerang. Kami seharusnya terus menekan. Rasanya seperti begitu kami mencetak gol, mentalitas kami langsung berubah menjadi mundur dan bertahan."
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