"Omong kosong!" - Michael Owen mengkritik habis-habisan pendekatan "tim pub" Thomas Tuchel saat melawan Argentina setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia 2026

Dalam penilaian tajam terhadap penampilan Inggris di Atlanta, Owen tidak segan-segan mengkritik keputusan taktis Tuchel. Meskipun Anthony Gordon membawa Inggris unggul lebih dulu, tim tersebut justru mundur ke formasi pertahanan yang sangat ketat—langkah yang menurut Owen merupakan kesalahan penilaian mendasar dari bangku cadangan.

Dalam komentar yang disoroti oleh BBC Sport, mantan penyerang Liverpool dan Real Madrid itu mengatakan: "Mundur ke belakang, menempatkan 11 pemain di kotak penalti sendiri, dan hanya menendang bola sekeras mungkin, menyundulnya keluar, dan apa pun itu, serta menerima bola di wajah, orang-orang menganggap itu berani. Sebenarnya tidak. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Sepak bola bukan soal bola menghantam hidung hingga berdarah, lalu semua orang berkata, ‘Ya, itu luar biasa, lihat betapa beraninya kami.’ Itu omong kosong. Saya bisa meminta tim pub lokal saya untuk melakukan hal itu.”