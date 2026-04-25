Sejak Ole Book menjabat sebagai direktur olahraga di Borussia Dortmund, banyak spekulasi bermunculan mengenai calon pemain baru yang mungkin sesuai dengan kriteria sang direktur baru. Namun, hal lain yang juga harus diperhatikan oleh pria berusia 40 tahun ini adalah para pemain yang sudah terikat kontrak dengan BVB.
Omong kosong belaka, statistik yang mengerikan! Seorang pemain pinjaman dari BVB berada di peringkat terbawah di seluruh Eropa
Jumlahnya memang banyak, namun untuk empat di antaranya, situasinya berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Saat ini, masa peminjaman Julien Duranville (FC Basel), Cole Campbell (1899 Hoffenheim), dan Kjell Wätjen (VfL Bochum) akan berakhir pada 30 Juni. Hal yang sama berlaku untuk Diant Ramaj yang dipinjamkan ke 1. FC Heidenheim, di mana profilnya sebagai penjaga gawang menghadirkan tantangan tersendiri dibandingkan dengan pemain lapangan.
Pada Februari 2025, Borussia secara mengejutkan merekrut Ramaj dari Ajax Amsterdam dan langsung meminjamkannya kembali ke FC Kopenhagen. Di sana, pemain yang kini berusia 24 tahun itu langsung tampil meyakinkan dan meraih gelar ganda bersama tim Denmark tersebut. Klub tersebut sangat ingin mempertahankannya, namun Ramaj memilih kembali ke Bundesliga "untuk menjadi lebih terlihat", seperti yang ia katakan.
Namun, sebenarnya dia sudah cukup menonjol sebelumnya. Kurang dari dua bulan setelah pindah ke BVB, Ramaj memberikan wawancara kepada Sport Bild. Di sana, dia melontarkan pernyataan yang menarik perhatian dan juga menimbulkan ketidaknyamanan internal di Dortmund.
Diant Ramaj: Statistik "unik" di Eropa
"Di antara para talenta muda, saya adalah yang nomor satu—menurut saya," katanya, lalu menambahkan: "Saya sudah bilang bahwa saya adalah kiper terbaik di generasi muda. Dan saya rasa, saya telah membuktikannya dalam beberapa bulan terakhir!" Mengenai Borussia, ia mengatakan: "Saya harus terus bermain di lapangan, mendapatkan menit bermain, dan pengalaman bertanding. Oleh karena itu, bagi saya sudah pasti: Saya tidak akan duduk di bangku cadangan di Dortmund! Bahwa saya tidak akan datang ke Dortmund sekarang hanya untuk mengantri di belakang, tidak punya kesempatan bermain di belakang Gregor Kobel, itu jelas bagi saya. Saya harus bermain."
Dalam hal ini, Ramaj tepat sesuai rencana. Dengan sorakan yang cukup keras menurut standar Heidenheim, ia menggantikan pemain senior Kevin Müller dan sejak itu menjadi penjaga gawang tim yang berada di dasar klasemen Bundesliga. FCH telah kebobolan 66 gol, angka terburuk bersama VfL Wolfsburg.
Namun, Ramaj terutama mencatatkan statistik yang mengerikan, yang tidak ada kiper lain di lima liga top Eropa yang bisa mengalahkannya: Kiper kelahiran Stuttgart ini adalah satu-satunya penjaga gawang yang belum pernah mencatatkan clean sheet musim ini.
Pertandingan terakhir yang berakhir tanpa gol sudah berlalu sebelas bulan yang lalu
Pengalaman berjuang menghindari degradasi merupakan hal baru bagi Ramaj, dan ketika bermain untuk tim yang berada di posisi terbawah, tentu sulit untuk mencatatkan hasil positif. Oleh karena itu, beberapa minggu lalu pelatih Heidenheim, Frank Schmidt, mengatakan: "Seorang kiper selalu menjadi sorotan. Bagi dia, situasi belakangan ini tentu tidak mudah, tetapi dia tetap positif, bekerja keras tanpa henti, dan merupakan sosok yang bertindak, bukan sekadar bereaksi."
Klub asal Brenz ini setidaknya berhasil menjaga gawang tetap bersih dalam pertandingan resmi. Dalam kemenangan 5-0 di babak pertama Piala DFB melawan Bahlinger SC, Ramaj bahkan berhasil menahan tendangan penalti. Itu terjadi pada 16 Agustus. Dalam pertandingan liga, ia terakhir kali mencatatkan clean sheet pada 25 Mei, saat itu masih membela Kopenhagen.
Ramaj adalah pemain lapangan saat kecil, seorang penyerang. Ia kuat saat menguasai bola, pembukaan dan kelanjutan permainan terlihat sangat rapi darinya. Namun, ia tidak luput dari kesalahan dalam tugas utamanya sebagai penjaga gawang. Ramaj menahan hampir 60 persen tembakan ke gawangnya. Dalam konteks Bundesliga, ini menempatkannya di peringkat ke-17 dari bawah.
Diant Ramaj: Apakah Heidenheim akan mengganti kipernya?
Enam kesalahan yang berujung gol itu terlalu banyak, sama halnya dengan rata-rata 2,2 gol yang kebobolan per pertandingan. Karena sering mendapat serangan ke gawangnya, ia rata-rata menahan 3,3 bola per 90 menit — hal ini menempatkannya di peringkat keenam.
"Jika kami berhasil bertahan di liga," kata Ramaj kepada kicker, "itu sama saja dengan, misalnya, jika kami memenangkan liga bersama Bayern München. Bagi saya, bertahan di liga di Heidenheim sama seperti memenangkan piala." Namun, belum pasti apakah ia masih bisa memperbaiki statistiknya sendiri dalam empat pertandingan tersisa dengan selisih tujuh poin dari zona degradasi dan mengingat masa depannya yang tidak jelas.
Pelatih Schmidt tentu saja sudah memikirkan banyak hal untuk musim liga kedua yang kemungkinan akan datang. Salah satunya adalah menjadikan wakil Ramaj, Frank Feller, sebagai kiper utama baru. "Saya tidak peduli dengan kontrak. Yang penting adalah performa, sesuai dengan strategi pada hari pertandingan. Pada dasarnya, Diant Ramaj harus bermain karena dia adalah kiper utama kami, namun demikian, bisa saja kami mempertimbangkan untuk memberikan Frank kesempatan bermain dalam satu atau dua pertandingan," kata Schmidt mengenai hal tersebut.
"Saya ingin menjadi kiper utama di Dortmund"
Di mana Ramaj akan bertugas sebagai penjaga gawang pada musim baru ini masih sangat tidak jelas. Sepanjang musim, ia menanggapi pertanyaan tentang masa depannya dengan jawaban klise. Heidenheim tidak memiliki opsi pembelian untuknya, sementara di BVB, dengan Gregor Kobel sebagai kiper utama yang tak tergoyahkan (kontrak hingga 2028), tidak ada tanda-tanda ia akan pindah. Dan kiper cadangan, Alexander Meyer, baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2027 pada bulan Desember.
"Ikan mati hanyut terbawa arus. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan - dan tidak masalah bagi saya untuk mengatakannya," jelas Ramaj. "Sangat jelas: Saya ingin menjadi kiper utama di Dortmund. Untuk itu, saya bekerja keras setiap hari."
Bagi Book dan BVB, situasi Ramaj ini merupakan tugas yang rumit. Peminjaman ke klub yang lebih ambisius di level yang sama tampaknya masuk akal. Namun, berapa banyak klub sementara yang bisa ditoleransi oleh seorang kiper ambisius dengan kontrak tiga tahun yang masih berlaku di klub Liga Champions?
Diant Ramaj: Statistik penampilan di 1. FC Heidenheim
Pertandingan resmi Gol yang kebobolan tanpa kebobolan Kartu kuning 31 65 1 2