"Omong kosong belaka" - Paul Scholes menyebut Martin Odegaard "tidak memainkan posisinya dengan benar" saat Arsenal menghadapi "masalah besar"
Krisis identitas taktis di Emirates
Arsenal berhasil meraih kemenangan penting 1-0 atas Newcastle akhir pekan lalu untuk menjaga harapan gelar juara mereka tetap hidup, namun penampilan tersebut tak cukup meyakinkan Scholes. Mantan gelandang United itu berpendapat bahwa Odegaard sering kali turun terlalu dalam, sehingga mengganggu keseimbangan tim yang sudah kesulitan mempertahankan kelancaran permainan di lini tengah.
Berbicara di The Overlap, Scholes blak-blakan mengenai posisi sang kapten. "Pertandingan hari Sabtu itu [melawan Newcastle], saya tidak menonton semuanya, saya mungkin hanya menonton 30 menit pertama, tapi saya pikir Odegaard adalah masalah besar bagi mereka," katanya. "Saya menyukai Odegaard, saya pikir dia brilian. Secara teknis, dia hebat, tapi dia tidak memainkan posisinya dengan benar. Setengah waktu yang saya lihat dalam 20 menit pertama, dia hampir menjadi pemain paling belakang. Sepak bola seperti itu, itu hanya omong kosong.
"Entah mereka sudah diberitahu atau tidak, Odegaard adalah pemain nomor 10, Odegaard menghubungkan lini tengah dengan serangan. Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada alur permainan di tim Anda ketika dia berada di belakang Martin Zubimendi, dia berada di belakang Declan Rice. Bagaimana Anda bisa mendapatkan koneksi di sana?"
Hubungan dengan Bukayo Saka
Scholes berpendapat bahwa absennya Bukayo Saka telah memperparah kesulitan yang dihadapi Odegaard, karena keduanya telah membangun kerja sama yang sangat padu di sayap kanan selama beberapa musim terakhir. Tanpa target utamanya untuk menerima umpan terobosan, pemain asal Norwegia ini tampak berkeliaran di area yang tidak membutuhkannya, sering kali menghalangi rekan setimnya yang lebih berorientasi pada pertahanan. Kurangnya struktur ini telah menyebabkan penurunan performanya, dengan hanya mencetak satu gol dan lima assist dalam 21 pertandingan liga musim ini.
"Saya juga berpikir bahwa absennya Saka menjadi masalah karena menurut saya Odegaard memang memiliki koneksi yang baik dengan Saka," tambah Scholes. "Begitu dia berada di posisi-posisi di belakang lini tengah, Saka langsung berlari. Saya tidak berpikir dia [Odegaard] akan memiliki koneksi seperti itu dengan Viktor Gyokeres karena dia bukan tipe pemain seperti itu. Mungkin dengan Kai Havertz dia bisa memilikinya."
Zubimendi dan kekacauan di lini tengah
Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada sang kapten, karena Scholes juga melontarkan kritiknya kepada Zubimendi yang didatangkan pada bursa transfer musim panas. Pemain internasional Spanyol itu datang dengan reputasi yang sangat baik dalam hal penguasaan bola, namun Scholes berpendapat bahwa ia tampak kewalahan menghadapi intensitas fisik di Liga Premier. Rekan sesama legenda United, Gary Neville, sependapat dengan kekhawatiran ini, dengan mencatat bahwa trio Zubimendi, Rice, dan Odegaard kalah dominan dari lini tengah Newcastle dalam pertandingan terakhir mereka.
Menyikapi dampak pemain seharga £51 juta itu, Scholes berkata: "Saya tidak pernah melihatnya seperti itu (sebagai pengatur serangan). Saya tidak pernah berpikir dia akan menjadi pemain yang membuat tim Anda bermain sepak bola dengan baik, dan saya pikir gelandang tengah Anda harus melakukan itu. Saya rasa dia tidak cukup menggerakkan permainan."
Momentum perebutan gelar juara berpindah ke Manchester
Dengan perebutan trofi yang memasuki tahap akhir, Scholes yakin keunggulan mental kini berada di pihak Man City. Ia menyoroti perbedaan pengalaman antara kedua tim sebagai faktor penentu yang bisa membuat gelar juara kembali ke Etihad Stadium sekali lagi.
"City menangani situasi ini dengan lebih baik setelah pertandingan besar pekan lalu, sementara Arsenal sedikit terseok-seok saat mengalahkan Newcastle lagi," tutup Scholes. "Saya hanya merasa ada ritme yang baik di City. Saya tahu tidak ada banyak pemain berpengalaman di skuad mereka, tapi mereka memiliki manajer yang berpengalaman, dan itu hal yang sangat penting. Lihat, ini akan sangat ketat, saya rasa tidak ada yang meragukannya, saya hanya berpikir City mampu memenangkan setiap pertandingan."