"Omong kosong belaka" - Paul Scholes menyebut Martin Odegaard "tidak memainkan posisinya dengan benar" saat Arsenal menghadapi "masalah besar"

Arsenal berhasil meraih kemenangan penting 1-0 atas Newcastle akhir pekan lalu untuk menjaga harapan gelar juara mereka tetap hidup, namun penampilan tersebut tak cukup meyakinkan Scholes. Mantan gelandang United itu berpendapat bahwa Odegaard sering kali turun terlalu dalam, sehingga mengganggu keseimbangan tim yang sudah kesulitan mempertahankan kelancaran permainan di lini tengah.

Berbicara di The Overlap, Scholes blak-blakan mengenai posisi sang kapten. "Pertandingan hari Sabtu itu [melawan Newcastle], saya tidak menonton semuanya, saya mungkin hanya menonton 30 menit pertama, tapi saya pikir Odegaard adalah masalah besar bagi mereka," katanya. "Saya menyukai Odegaard, saya pikir dia brilian. Secara teknis, dia hebat, tapi dia tidak memainkan posisinya dengan benar. Setengah waktu yang saya lihat dalam 20 menit pertama, dia hampir menjadi pemain paling belakang. Sepak bola seperti itu, itu hanya omong kosong.

"Entah mereka sudah diberitahu atau tidak, Odegaard adalah pemain nomor 10, Odegaard menghubungkan lini tengah dengan serangan. Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada alur permainan di tim Anda ketika dia berada di belakang Martin Zubimendi, dia berada di belakang Declan Rice. Bagaimana Anda bisa mendapatkan koneksi di sana?"