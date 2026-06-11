"Omong kosong belaka!" - Michael Carrick diprediksi akan mengikuti jejak Pep Guardiola, sementara legenda Man Utd itu menepis kekhawatiran akan terulangnya nasib Ole Gunnar Solskjaer

Solskjaer mencatatkan tingkat kemenangan 73,7% selama masa jabatannya sebagai pelatih sementara dalam 19 pertandingan, namun rekor keseluruhannya turun menjadi 54,2% sebelum ia dipecat setelah menelan lima kekalahan dalam tujuh pertandingan Liga Premier antara Oktober dan November 2021. Beberapa pengamat khawatir penunjukan permanen Carrick bisa mengulangi penurunan performa Solskjaer setelah awal yang menjanjikan sebagai pelatih sementara. Namun, Sheringham menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut sama sekali tidak berdasar.

Berbicara kepada BOYLE Sports, Sheringham mengatakan: "Apa pendapat saya tentang Manchester United yang memberikan pekerjaan ini kepada Michael Carrick? Saya menyukainya. Dia telah melalui periode di mana dia mengubah banyak hal dan jelas memiliki cara tersendiri dalam menangani situasi, serta para pemain meresponsnya. Hal itu terlihat dari cara mereka bermain. Jadi, menurut saya, ini adalah langkah yang hebat untuk memberikan pekerjaan ini kepada Carrick.

"Semua pembicaraan bahwa ini mungkin akan berakhir seperti di bawah Ole Gunnar Solskjaer, karena dia juga pernah menjadi manajer interim, itu omong kosong belaka. Anda harus memberi Carrick kesempatan karena dia pantas mendapatkannya."