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"Omong kosong belaka!" - Michael Carrick diprediksi akan mengikuti jejak Pep Guardiola, sementara legenda Man Utd itu menepis kekhawatiran akan terulangnya nasib Ole Gunnar Solskjaer
Carrick menandatangani kontrak permanen
Manchester United menawarkan kontrak permanen berdurasi dua tahun kepada Carrick pada bulan Mei, menyusul masa jabatannya sebagai pelatih interim yang sukses. Setelah mengambil alih tim pada Januari pasca kepergian Ruben Amorim, mantan gelandang ini berhasil membalikkan nasib klub dengan memenangkan 11 dari 16 pertandingan. Yang tak kalah pentingnya, Carrick memastikan tiket ke Liga Champions sekaligus mengantarkan kemenangan atas rival-rival papan atas seperti Manchester City.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran itu ditolak mentah-mentah
Solskjaer mencatatkan tingkat kemenangan 73,7% selama masa jabatannya sebagai pelatih sementara dalam 19 pertandingan, namun rekor keseluruhannya turun menjadi 54,2% sebelum ia dipecat setelah menelan lima kekalahan dalam tujuh pertandingan Liga Premier antara Oktober dan November 2021. Beberapa pengamat khawatir penunjukan permanen Carrick bisa mengulangi penurunan performa Solskjaer setelah awal yang menjanjikan sebagai pelatih sementara. Namun, Sheringham menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut sama sekali tidak berdasar.
Berbicara kepada BOYLE Sports, Sheringham mengatakan: "Apa pendapat saya tentang Manchester United yang memberikan pekerjaan ini kepada Michael Carrick? Saya menyukainya. Dia telah melalui periode di mana dia mengubah banyak hal dan jelas memiliki cara tersendiri dalam menangani situasi, serta para pemain meresponsnya. Hal itu terlihat dari cara mereka bermain. Jadi, menurut saya, ini adalah langkah yang hebat untuk memberikan pekerjaan ini kepada Carrick.
"Semua pembicaraan bahwa ini mungkin akan berakhir seperti di bawah Ole Gunnar Solskjaer, karena dia juga pernah menjadi manajer interim, itu omong kosong belaka. Anda harus memberi Carrick kesempatan karena dia pantas mendapatkannya."
Perbandingan dengan Barcelona
Transformasi taktis yang dipimpin oleh mantan manajer Middlesbrough ini telah mengubah ekspektasi di sekitar Old Trafford, sekaligus membangkitkan kenangan akan transisi manajerial yang legendaris. Dengan membandingkannya dengan terobosan-terobosan ikonik dalam dunia sepak bola, Sheringham yakin bahwa Carrick memahami nilai-nilai inti klub.
Sheringham menambahkan: “Saya melihat perjalanan Michael Carrick menjadi manajer Manchester United dan hal itu mengingatkan saya pada bagaimana Pep Guardiola mendapatkan kesempatan besarnya di Barcelona. Saya melihat Michael Carrick dalam peran manajer Manchester United dan saya memikirkan Pep Guardiola di Barcelona. Dia muncul dari mana-mana, bukan? Dan dia berhasil dengan sangat baik untuk Barcelona.
"Siapa yang bisa mengatakan Carrick tidak bisa melakukan hal yang sama? Dia sudah memiliki pengalaman di Middlesbrough. Berikan dia pekerjaan itu. Dia sudah tampil brilian sejauh ini. Bagaimana mungkin dia tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan dan membawa Manchester United ke level yang lebih tinggi?
"Dia tahu apa yang seharusnya menjadi ciri khas Manchester United dan apa yang harus mereka lakukan untuk kembali ke level tersebut.”
- Getty Images Sport
Para elit Eropa memanggil
Carrick kini harus menjalani jadwal pramusim yang melelahkan untuk mempertahankan momentum musim lalu sebelum musim Liga Premier 2026-27 secara resmi dimulai pada 22 Agustus. Jendela transfer musim panas ini menjadi peluang penting untuk merekrut pemain yang sesuai dengan filosofi khasnya. Seiring kembalinya sepak bola elit Eropa ke Old Trafford, konsistensi yang baru saja dibangun United akan diuji secara tuntas saat berhadapan dengan tim-tim terbaik di benua itu.