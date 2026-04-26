'Omong kosong belaka' - James Maddison memuji Antonin Kinsky habis-habisan setelah melihat kiper Tottenham yang 'brilian' itu bangkit dari mimpi buruk di Liga Champions
Kebangkitan Kinsky di Molineux
Maddison mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan ketangguhan rekan setimnya, Kinsky, setelah kemenangan tipis 1-0 Spurs atas Wolves. Kemenangan tersebut, yang dipastikan berkat gol Joao Palhinha di menit-menit akhir, merupakan kemenangan pertama Tottenham di Liga Premier sejak 28 Desember dan yang pertama di bawah asuhan manajer baru Roberto De Zerbi.
Kinsky menjadi pahlawan di menit-menit akhir pertandingan, dengan melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tendangan bebas Joao Gomes. Merenungkan perjalanan kiper tersebut untuk kembali ke performa terbaiknya, Maddison memposting di Instagram: "Hebat, sobat @tondakinsky. Kerja keras yang luar biasa untuk bangkit kembali dalam beberapa minggu terakhir. Kamu menunjukkan kualitasmu."
Mengatasi kesengsaraan di Madrid
Pujian dari Maddison terasa semakin berarti mengingat masa-masa sulit yang dialami Kinsky sekitar sebulan yang lalu. Dalam debutnya di Liga Champions melawan Atlético Madrid, kiper muda asal Ceko itu ditarik keluar oleh pelatih sementara saat itu, Igor Tudor, hanya dalam waktu 17 menit. Pergantian pemain tersebut terjadi setelah dua kesalahan fatal yang membuat Spurs kebobolan tiga gol dalam 15 menit pertama, sehingga sang pemain tampak sangat terpukul saat meninggalkan lapangan.
De Zerbi menaruh kepercayaan pada kipernya
De Zerbi telah menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Kinsky, mengingat kiper utama Guglielmo Vicario sedang absen akibat menjalani operasi.
Manajer asal Italia itu memuji karakter kiper tersebut setelah clean sheet di Molineux, mengakui hambatan psikologis yang harus diatasi kiper itu pasca insiden di Madrid.
Berbicara kepada wartawan, De Zerbi mengatakan: "Dia orang baik dan kiper yang bagus, dan terutama setelah insiden di Madrid, dia pantas mendapatkan hari seperti hari ini. Saya senang dengan hasilnya. 35 menit pertama kami bermain bagus. Mungkin kami bisa menciptakan lebih banyak peluang dan tembakan ke gawang."
- AFP
Harapan untuk bertahan hidup kembali menyala bagi Spurs
Kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi tim Tottenham yang terancam terdegradasi ke Championship. De Zerbi langsung memuji semangat skuadnya saat mereka berupaya keluar dari tiga besar terbawah, sambil menegaskan bahwa ia melihat kualitas yang cukup di ruang ganti untuk memastikan kelangsungan tim di kasta tertinggi.
Manajer tersebut menambahkan: "Saya yakin kami bisa bertahan. Selisihnya bukan 10 poin, kami hanya terpaut dua poin dari West Ham, yang merupakan tim bagus, tapi kami juga tim yang sangat bagus. Hal terpenting adalah kualitas para pemain dan sisi kemanusiaan mereka, yang mengejutkan saya karena saya tidak mengenal mereka sebelumnya, dan ketika saya mengenal mereka lebih baik, saya tahu kami memiliki peluang untuk bertahan."