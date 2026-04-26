'Omong kosong belaka' - James Maddison memuji Antonin Kinsky habis-habisan setelah melihat kiper Tottenham yang 'brilian' itu bangkit dari mimpi buruk di Liga Champions

Maddison mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan ketangguhan rekan setimnya, Kinsky, setelah kemenangan tipis 1-0 Spurs atas Wolves. Kemenangan tersebut, yang dipastikan berkat gol Joao Palhinha di menit-menit akhir, merupakan kemenangan pertama Tottenham di Liga Premier sejak 28 Desember dan yang pertama di bawah asuhan manajer baru Roberto De Zerbi.

Kinsky menjadi pahlawan di menit-menit akhir pertandingan, dengan melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tendangan bebas Joao Gomes. Merenungkan perjalanan kiper tersebut untuk kembali ke performa terbaiknya, Maddison memposting di Instagram: "Hebat, sobat @tondakinsky. Kerja keras yang luar biasa untuk bangkit kembali dalam beberapa minggu terakhir. Kamu menunjukkan kualitasmu."







