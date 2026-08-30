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Nottingham Forest v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Omari Hutchinson dijadwalkan menjalani tes medis AC Milan ketika kepindahannya ke Nottingham Forest dengan status pinjaman plus opsi pembelian mendekati rampung

O. Hutchinson
AC Milan
R. Amorim
Transfers
Serie A

AC Milan berada di ambang mengamankan tambahan kekuatan penting di lini serang setelah Omari Hutchinson bersiap menjalani tes medis di Italia. Winger Nottingham Forest itu semakin dekat dengan kepindahan pinjaman semusim ke San Siro, kesepakatan yang dirancang untuk memberi AC Milan fleksibilitas jangka panjang di sepertiga akhir lapangan.

  • Amorim mendapatkan pemain incarannya saat Hutchinson mendarat di Italia

    Winger 22 tahun itu sudah tiba di Bandara Linate, menandai tahap akhir kepindahan besar dari Premier League ke Serie A. Milan bergerak cepat untuk mengamankan mantan prospek akademi Chelsea dan Arsenal tersebut, yang dijadwalkan menjalani tes medis di klinik La Madonnina pada Senin.

    Menurut The Athletic, kesepakatan ini disusun sebagai peminjaman berbayar, yang dilaporkan bernilai €4 juta, dan mencakup opsi pembelian yang tidak wajib senilai €40 juta.

    Pelatih kepala baru AC Milan Ruben Amorim diyakini menjadi sosok pendorong di balik pengejaran ini. Amorim, yang sangat memahami profil Hutchinson dari masa baktinya di Manchester United, percaya kontribusi kreatif sang winger akan berkembang dalam sistem yang lebih dominan menguasai bola di San Siro.

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    Perubahan taktik membuat rekrutan termahal tersisih

    Meski baru bergabung dengan Forest dengan rekor transfer klub senilai £37,5 juta dari Ipswich Town setahun lalu, Hutchinson kesulitan mempertahankan peran starter secara konsisten di bawah pergantian manajer yang terus terjadi di City Ground.

    Kepergian Hutchinson terjadi setelah awal yang mengecewakan pada musim baru di bawah Oliver Glasner. Manajer asal Austria itu, yang menggantikan Vitor Pereira pada musim panas ini, sebagian besar lebih memilih formasi 3-4-2-1 yang menggunakan gelandang serang sempit ketimbang pemain sayap tradisional.

    Dalam hasil imbang 2-2 Forest baru-baru ini di Anfield, Glasner mengandalkan Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye, dan Igor Jesus untuk mengisi peran kreatif sentral tersebut. Alhasil, pemain sayap itu bahkan tidak masuk bangku cadangan saat bertandang menghadapi Liverpool, sebuah indikasi jelas bahwa masa depannya berada di tempat lain.

  • Kepergian cepat Hutchinson dari Forest

    Langkah ini menjadi perpisahan cepat bagi seorang pemain yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta muda paling menarik di Premier League saat tiba di Forest. Meski ia menyumbang delapan assist dan satu gol dalam 42 penampilan sepanjang musim 2025-26, ia kerap tersisih akibat perubahan taktik dan perselisihan internal soal perekrutan.

    Nuno Espirito Santo secara terkenal tidak memasukkan Hutchinson ke dalam skuad Liga Europa klub pada fase pertama kompetisi tersebut, meski winger itu pada akhirnya tetap memainkan peran penting dalam keberhasilan Forest bertahan dan laju mereka berikutnya ke semifinal di bawah Pereira.

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  • Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images

    Awal baru bagi pemain internasional Inggris U-21

    Bagi Hutchinson, kepindahan ke San Siro memberi peluang untuk menstabilkan kariernya setelah melewati periode yang tidak menentu. Setelah pindah dari Arsenal ke Chelsea pada 2022 sebelum meraih sukses saat dipinjamkan ke Ipswich, perpindahan yang terus-menerus menghambat upayanya untuk menemukan rumah permanen.

    Meski kontrak jangka panjangnya di Forest berlaku hingga 2030, minimnya waktu bermain di bawah Glasner, yang terlihat dari penampilan singkatnya selama 11 menit dalam kekalahan di Carabao Cup dari Leeds United, membuat transfer menjadi tak terelakkan.

    AC Milan berharap perubahan suasana dan level teknis yang lebih tinggi di kasta teratas Italia akan mengeluarkan potensi yang membuat Forest memecahkan rekor transfer mereka untuk merekrutnya.

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