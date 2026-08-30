Winger 22 tahun itu sudah tiba di Bandara Linate, menandai tahap akhir kepindahan besar dari Premier League ke Serie A. Milan bergerak cepat untuk mengamankan mantan prospek akademi Chelsea dan Arsenal tersebut, yang dijadwalkan menjalani tes medis di klinik La Madonnina pada Senin.

Menurut The Athletic, kesepakatan ini disusun sebagai peminjaman berbayar, yang dilaporkan bernilai €4 juta, dan mencakup opsi pembelian yang tidak wajib senilai €40 juta.

Pelatih kepala baru AC Milan Ruben Amorim diyakini menjadi sosok pendorong di balik pengejaran ini. Amorim, yang sangat memahami profil Hutchinson dari masa baktinya di Manchester United, percaya kontribusi kreatif sang winger akan berkembang dalam sistem yang lebih dominan menguasai bola di San Siro.