Tottenham sedang berupaya keras mewujudkan transfer ganda sensasional untuk penyerang City, Marmoush dan Savinho. Meski Spurs telah berinvestasi besar di berbagai area skuad mereka pada musim panas ini, sejauh ini belum ada uang yang dikeluarkan untuk penyerang baru.

Situasi itu diperkirakan akan segera berubah. Di bawah arahan De Zerbi, klub London utara itu bertekad mengamankan Marmoush dan Savinho sebagai bagian dari pembangunan ulang lini serang secara radikal menjelang kampanye baru. Menurut The Athletic David Ornstein, pembicaraan antarklub antara Spurs dan City mengenai perekrutan ganda tersebut secara resmi terus mengalami kemajuan.