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Omar Marmoush beri lampu hijau untuk transfer ke Tottenham saat Tottenham mengincar sensasi dua perekrutan senilai £150 juta dari Manchester City
Spurs rencanakan langkah berani membajak pemain City
Tottenham sedang berupaya keras mewujudkan transfer ganda sensasional untuk penyerang City, Marmoush dan Savinho. Meski Spurs telah berinvestasi besar di berbagai area skuad mereka pada musim panas ini, sejauh ini belum ada uang yang dikeluarkan untuk penyerang baru.
Situasi itu diperkirakan akan segera berubah. Di bawah arahan De Zerbi, klub London utara itu bertekad mengamankan Marmoush dan Savinho sebagai bagian dari pembangunan ulang lini serang secara radikal menjelang kampanye baru. Menurut The Athletic David Ornstein, pembicaraan antarklub antara Spurs dan City mengenai perekrutan ganda tersebut secara resmi terus mengalami kemajuan.
- Getty Images Sport
Marmoush memberi lampu hijau
Meski mencapai kesepakatan biaya transfer dengan Cityzens sangat krusial, meyakinkan para pemain untuk pindah juga sama pentingnya. Kabar baik bagi Spurs, Marmoush, pemain internasional Mesir, dilaporkan telah memberikan restu penuhnya untuk potensi transfer tersebut, menurut TEAMtalk.
Meski kesepakatan resmi soal persyaratan pribadi belum sepenuhnya dirampungkan, proses untuk mencapainya diperkirakan tidak akan menjadi masalah. Sementara itu, winger Brasil berusia 22 tahun Savinho sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub itu pada awal musim panas ini.
Keluar dari bayang-bayang Haaland
Salah satu faktor pendorong utama di balik keinginan Marmoush untuk bergabung dengan Tottenham adalah preferensi posisinya. Penyerang berusia 27 tahun itu sangat ingin kembali bermain di posisi sentral, peran yang sebelumnya membuatnya bersinar saat membela mantan klubnya, Eintracht Frankfurt.
Bertahan di Etihad Stadium membuat target itu nyaris mustahil tercapai. Karena kehadiran Haaland yang tak terbantahkan dan begitu dominan, Marmoush tak akan pernah menjadi penyerang tengah starter reguler untuk City. De Zerbi punya rencana besar untuk rekrutan barunya. Sang manajer secara aktif ingin menurunkan trisula lini depan yang sepenuhnya baru setelah jendela transfer benar-benar ditutup, dengan Cody Gakpo juga masuk radar klub.
- Getty Images Sport
Menutup kesenjangan valuasi £10 juta
Meski semua pihak tampak ingin merampungkan transfer tersebut, masih ada sedikit kendala finansial. Laporan menyebutkan bahwa Manchester City meminta total £150 juta untuk penjualan duo penyerang berbakat itu.
Tottenham saat ini masih kurang £10 juta dari harga yang diminta City dan tampaknya tidak bersedia melampaui batas £140 juta mereka. Waktu yang akan menjawab apakah selisih valuasi ini hanya menjadi ganjalan kecil atau hambatan besar bagi revolusi lini serang De Zerbi.
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