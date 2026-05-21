Ollie Watkins menyebut taktik tendangan bebas yang berani sebagai faktor utama di balik kemenangan Aston Villa di Liga Europa
Taruhan MacPhee membuahkan hasil
Meskipun Youri Tielemans mencuri perhatian dengan gol pembuka lewat tendangan voli yang memukau, Watkins dengan cepat menegaskan bahwa gol tersebut bukanlah kebetulan. Penyerang asal Inggris itu mengungkapkan bahwa pelatih tendangan bebas Villa, Austin MacPhee, merancang strategi berisiko tinggi yang pada akhirnya memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
Berbicara kepada TNT Sports, Watkins mengatakan: "Saya telah menonton banyak final dan menurut saya tendangan bebas sangat krusial. Hingga saat itu, pertandingan berjalan agak ketat, mereka bermain man-to-man. Pujian untuk Austin MacPhee atas keberaniannya, kami meninggalkan empat pemain di depan saat tendangan sudut. Melakukan hal seperti itu sungguh luar biasa. Saya merasa kami benar-benar mengendalikan pertandingan dan pada akhirnya kami menghukum mereka."
Ketenangan Emery yang tak tergoyahkan menjadi penentu suasana
Kemenangan ini memastikan gelar Liga Europa kelima yang memecahkan rekor bagi Unai Emery, yang sebelumnya telah meraih kesuksesan bersama Sevilla dan Villarreal. Dengan mengangkat trofi di Istanbul, pelatih asal Spanyol ini telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah bersama beberapa nama paling ikonik yang pernah menghiasi pinggir lapangan dalam sepak bola Eropa.
Gelar kelima di level kontinental ini membuatnya menyamai rekor pelatih legendaris Italia Giovanni Trapattoni dan Carlo Ancelotti serta Jose Mourinho dalam hal jumlah kemenangan terbanyak di final turnamen besar Eropa. Sikap tenang Emery juga sangat penting bagi tim, dengan Watkins mencatat: "Dia sangat tenang hari ini menjelang pertandingan. Terkadang dalam pertandingan liga dia cemas karena ingin meraih kemenangan, tapi hari ini dia tenang dan itu menentukan suasana bagi kami para pemain."
Malam yang penuh emosi bagi para pendukung Aston Villa
Kemenangan 3-0 ini, yang juga diwarnai gol-gol dari Emiliano Buendia dan Morgan Rogers, menandai puncak sejarah bagi klub. Bagi Watkins, pencapaian ini merupakan puncak dari perjalanan yang telah membawa klub bangkit dari ketidakpastian di papan tengah klasemen menuju gelar Eropa dan tiket ke Liga Champions lagi.
"Pengalaman yang luar biasa. Lihat ini. Inilah yang kamu impikan," tambah Watkins sambil menikmati suasana. "Kadang-kadang ada pasang surut, tapi pada akhirnya kami berhasil melewatinya, kami terus berjuang, dan kami berhasil lolos ke Liga Champions. Ini sangat istimewa. Semua penggemar ini—tak terlukiskan."
McGinn memuji era di mana 'segala sesuatu mungkin terjadi'
Kapten John McGinn mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa saat waktu terus berjalan menjelang upacara penyerahan trofi. Bagi McGinn dan banyak rekan setimnya, kemenangan ini merupakan puncak karier mereka hingga saat ini, sementara mereka menatap ke depan menuju kompetisi Liga Champions musim depan.
Pemain internasional Skotlandia ini memuji peran transformatif manajernya di Villa Park. "Dengan manajer ini memimpin, segalanya mungkin," kata McGinn. "Malam ini adalah hasil dari segala yang telah kami bangun, bersatu padu, dan kebanggaan yang saya rasakan saat skor 3-0 dengan sisa 10 menit, sambil berpikir bahwa kami adalah juara Eropa, adalah sesuatu yang tak bisa saya gambarkan. Ini adalah momen dan malam paling membanggakan dalam karier saya sejauh ini."