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Ollie Watkins menyampaikan permintaan maaf kepada skuad Aston Villa karena absen pada laga melawan Brighton jelang kepindahan ke Arab Saudi
Permintaan maaf diterima setelah absen melawan Brighton
Setelah spekulasi besar terkait absennya dia dalam kekalahan 4-0 di kandang Brighton pada Minggu, Unai Emery kini mengonfirmasi bahwa Watkins menolak bermain. Seperti dikonfirmasi sang manajer, Watkins sejak itu telah meminta maaf kepada klub dan skuad. Emery sebelumnya memberikan jawaban samar ketika ditanya mengenai sang striker, dengan menyatakan bahwa itu adalah urusan sang pemain. Namun, sang manajer kini telah menjelaskan situasinya.
"Dia memberi tahu kami setelah pertandingan melawan Brighton bahwa dia meminta maaf dan bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia salah, tetapi kami menerimanya. Para pemain juga begitu," jelas Emery, mengakhiri misteri seputar pencoretan mendadak tersebut.
Kepergian emosional dan keputusan finansial
Aston Villa telah menyepakati kesepakatan senilai £51 juta dengan klub Arab Saudi Al-Hilal untuk Watkins, yang mencetak 108 gol di semua kompetisi untuk klub tersebut. Terlepas dari akhir yang kontroversial pada masanya di Midlands, Emery memberikan penghormatan emosional sambil membela keputusan finansial strategis yang telah diambil klub.
"Komitmennya dan perilakunya sangat fantastis. Dia sosok yang fantastis, bahkan lebih fantastis sebagai pribadi daripada sebagai pemain. Saya mengatakan 'selamat tinggal' kepadanya dengan pelukan besar dan air mata kecil," kata Emery. Menanggapi penjualan tersebut, Emery menambahkan: "Kami mengambil keputusan karena itu baik untuk klub. Tentu saja, kami tidak ingin menjadi klub yang menjual pemain, tetapi tanggung jawab itu ada."
Membangun kembali bersama Jackson dan Goretzka
Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Watkins, Aston Villa siap menuntaskan perekrutan Nicolas Jackson dari Chelsea dengan nilai £65 juta. Klub itu juga memperkuat lini tengahnya dengan mendatangkan Leon Goretzka dengan status bebas transfer dari Bayern Munich.
Emery juga meminta para suporter untuk memercayai strategi finansial klub yang lebih luas terkait kepergian pemain. "Cara kami berkembang dalam setahun terakhir dengan beberapa pemain dan bagaimana kami bisa menjual beberapa pemain sekarang adalah keputusan yang sepenuhnya tepat. Kami harus membangun ulang tim secepat mungkin. [Fans] harus menerima cara kami dan mengapa kami mengambil beberapa keputusan," kata Emery. Mengenai Goretzka, ia menambahkan: "Dia adalah pemenang. Dia pemain yang sangat kompetitif, pemain bagus untuk menambah kekuatan skuad kami."
- AFP
Melangkah maju menghadapi Arsenal
Aston Villa harus segera mengintegrasikan para pemain baru mereka sebelum menjamu Arsenal pada Senin. Klub sedang berupaya memastikan Jackson terdaftar tepat waktu untuk bentrokan Premier League tersebut. Sementara itu, Goretzka datang dalam kondisi bugar dan berlatih dengan baik, dengan Emery berharap gelandang itu akan segera berada di lapangan. Saat Watkins terbang ke Arab Saudi pada Jumat, Aston Villa akan berupaya segera bangkit dari kemunduran besar yang mereka alami pada pekan pembuka.
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