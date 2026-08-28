Ollie Watkins menyampaikan permintaan maaf kepada skuad Aston Villa karena absen pada laga melawan Brighton jelang kepindahan ke Arab Saudi

Setelah spekulasi besar terkait absennya dia dalam kekalahan 4-0 di kandang Brighton pada Minggu, Unai Emery kini mengonfirmasi bahwa Watkins menolak bermain. Seperti dikonfirmasi sang manajer, Watkins sejak itu telah meminta maaf kepada klub dan skuad. Emery sebelumnya memberikan jawaban samar ketika ditanya mengenai sang striker, dengan menyatakan bahwa itu adalah urusan sang pemain. Namun, sang manajer kini telah menjelaskan situasinya.

"Dia memberi tahu kami setelah pertandingan melawan Brighton bahwa dia meminta maaf dan bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia salah, tetapi kami menerimanya. Para pemain juga begitu," jelas Emery, mengakhiri misteri seputar pencoretan mendadak tersebut.