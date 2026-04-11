Ollie Watkins mengungkapkan bahwa Michael Owen telah menyarankan striker Aston Villa itu untuk bermain dengan penuh semangat agar dapat mewujudkan impiannya bermain di Piala Dunia bersama timnas Inggris

Watkins telah melalui musim yang penuh tantangan meskipun telah mencetak 12 gol di semua kompetisi. Penyerang tersebut mengakui bahwa musim ini telah menguji mentalnya saat ia berusaha mempertahankan standar yang ia tetapkan setelah penampilan gemilangnya bersama Inggris di Euro 2024.

"Sepanjang karier saya, musim ini adalah yang tersulit," kata Watkins kepada BBC setelah ia mencetak dua gol dalam kemenangan Villa 3-1 atas Bologna pada leg pertama perempat final Liga Europa. "Saya telah bekerja keras untuk mencapai posisi saya saat ini dan saya mencapai level baru dengan mencetak gol di Eropa. Anda menetapkan ekspektasi itu."

"Ketika saya mencetak gol untuk Inggris di Euro (dalam kemenangan semifinal atas Belanda di Euro 2024), lebih banyak mata tertuju pada saya. Tahun ini saya belum berada di level yang saya inginkan, dan belajar menghadapi hal itu sangat sulit."

"Sepak bola selalu bisa berubah. Anda bisa mencetak tiga gol dalam satu pertandingan dan semua orang mengatakan Anda kembali ke performa terbaik. Namun tahun ini sulit, karena saya belum berada di level yang saya inginkan, meskipun saya selalu percaya pada kemampuan saya. Saya tahu saya bisa kembali ke level yang saya capai di musim-musim sebelumnya."