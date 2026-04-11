Ollie Watkins mengungkapkan bahwa Michael Owen telah menyarankan striker Aston Villa itu untuk bermain dengan penuh semangat agar dapat mewujudkan impiannya bermain di Piala Dunia bersama timnas Inggris
Watkins meminta nasihat kepada Owen
Penyerang Aston Villa, Watkins, mengungkapkan bahwa ia telah menjalin komunikasi rutin dengan Owen dalam upayanya untuk mengasah permainannya dan memperkuat peluangnya di level internasional. Watkins menjelaskan bahwa ia menghubungi Owen secara langsung melalui media sosial, dengan harapan dapat memperoleh wawasan dari seorang pemain yang telah mencapai level tertinggi baik di level klub maupun tim nasional. Penyerang Villa tersebut meyakini bahwa belajar dari seseorang dengan pengalaman sekelas Owen dapat membantunya menemukan kembali intensitas yang membuatnya menjadi penyerang yang begitu berbahaya.
Owen mendesak striker Villa untuk bermain lebih agresif
Watkins menceritakan bagaimana percakapan mereka bermula dan apa yang disampaikan mantan striker Liverpool dan Real Madrid itu kepadanya. Pemain berusia 30 tahun itu mengatakan bahwa nasihat utama Owen sangat sederhana: bermainlah dengan penuh semangat dan jadilah ancaman yang terus-menerus bagi para bek.
"Saya cukup sering berbicara dengan Michael Owen," akunya, seperti dikutip Daily Mail. "Seseorang seperti dia, yang telah mencapai level yang belum pernah saya raih, tahu bagaimana cara berpikir saya dan bisa memberikan nasihat. Senang rasanya berada di posisi saya saat ini dan bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang seperti itu. Saya mengirim pesan kepadanya di Instagram dan kami berbincang-bincang. Dia merasa saya berada dalam performa terbaik saat bermain dengan penuh amarah dan saat menjadi gangguan. Dia ingin saya menampilkan hal itu sebanyak mungkin."
Kesulitan setelah menjadi sorotan di Euro 2024
Watkins telah melalui musim yang penuh tantangan meskipun telah mencetak 12 gol di semua kompetisi. Penyerang tersebut mengakui bahwa musim ini telah menguji mentalnya saat ia berusaha mempertahankan standar yang ia tetapkan setelah penampilan gemilangnya bersama Inggris di Euro 2024.
"Sepanjang karier saya, musim ini adalah yang tersulit," kata Watkins kepada BBC setelah ia mencetak dua gol dalam kemenangan Villa 3-1 atas Bologna pada leg pertama perempat final Liga Europa. "Saya telah bekerja keras untuk mencapai posisi saya saat ini dan saya mencapai level baru dengan mencetak gol di Eropa. Anda menetapkan ekspektasi itu."
"Ketika saya mencetak gol untuk Inggris di Euro (dalam kemenangan semifinal atas Belanda di Euro 2024), lebih banyak mata tertuju pada saya. Tahun ini saya belum berada di level yang saya inginkan, dan belajar menghadapi hal itu sangat sulit."
"Sepak bola selalu bisa berubah. Anda bisa mencetak tiga gol dalam satu pertandingan dan semua orang mengatakan Anda kembali ke performa terbaik. Namun tahun ini sulit, karena saya belum berada di level yang saya inginkan, meskipun saya selalu percaya pada kemampuan saya. Saya tahu saya bisa kembali ke level yang saya capai di musim-musim sebelumnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Watkins kini akan berusaha mempertahankan performa apiknya belakangan ini seiring upaya Villa untuk meraih kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa. The Villans saat ini menduduki peringkat keempat klasemen Liga Premier dengan 54 poin, hanya terpaut satu poin dari Manchester United yang berada di posisi ketiga. Mereka selanjutnya akan menghadapi Nottingham Forest, disusul leg kedua babak perempat final Liga Europa melawan Bologna pekan depan.