Aston Villa telah mengonfirmasi kepergian Watkins ke Al-Hilal, menandai berakhirnya era transformatif bagi sang pemain maupun klub.

Striker berusia 30 tahun itu telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub yang berbasis di Riyadh tersebut, mengikuti jejak sejumlah bintang papan atas Premier League yang pindah ke Timur Tengah.

Watkins meninggalkan warisan yang membekas di Villa Park, setelah mencetak 91 gol di kasta teratas dan membantu klub meraih kemenangan bersejarah di Liga Europa selama waktunya di Birmingham.



