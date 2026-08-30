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Ollie Watkins mengucapkan salam perpisahan kepada Aston Villa setelah striker itu menuntaskan kepindahan senilai £51 juta ke Al-Hilal usai enam tahun
Perpisahan untuk legenda Villa Park
Aston Villa telah mengonfirmasi kepergian Watkins ke Al-Hilal, menandai berakhirnya era transformatif bagi sang pemain maupun klub.
Striker berusia 30 tahun itu telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub yang berbasis di Riyadh tersebut, mengikuti jejak sejumlah bintang papan atas Premier League yang pindah ke Timur Tengah.
Watkins meninggalkan warisan yang membekas di Villa Park, setelah mencetak 91 gol di kasta teratas dan membantu klub meraih kemenangan bersejarah di Liga Europa selama waktunya di Birmingham.
- (C)Getty Images
Pesan menyentuh hati untuk para penggemar Villa
Sang penyerang menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para suporter dan staf yang mendukungnya sepanjang perjalanannya.
Dalam video emosional yang diunggah di Instagram, Watkins mengenang waktunya di klub tersebut dengan mengatakan: "Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah berniat, dan juga tidak pernah membayangkan masa saya di Aston Villa akan berakhir seperti ini. Meski begitu, saya sangat bersyukur atas enam tahun terakhir. Bukan hanya karena itu membentuk saya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi."
Menanggapi kontroversi Brighton
Watkins menjadi salah satu pemain yang absen mencolok dari skuad saat Villa menelan kekalahan mengecewakan 4-0 pada laga pembuka musim melawan Brighton, yang memicu spekulasi soal masa depannya. Manajer Unai Emery pada akhirnya mengungkapkan bahwa sang penyerang menolak bermain dalam pertandingan itu karena ia berusaha memuluskan kepindahannya ke Al-Hilal.
Berbicara mengenai penyelesaian konflik tersebut, Emery memberikan detail tentang rekonsiliasi internal yang terjadi. "Dia mengatakan kepada kami setelah pertandingan melawan Brighton bahwa dia menyesal dan telah membuat kesalahan. Dia salah, tetapi kami menerimanya. Para pemain juga," jelas Emery.
Meski sempat ada tensi pada saat-saat akhir, juru taktik asal Spanyol itu memberikan perpisahan hangat kepada mesin gol utamanya tersebut, dengan mengatakan: "Komitmen dan perilakunya fantastis. Dia pria yang fantastis, bahkan lebih fantastis sebagai pribadi daripada sebagai pemain. Saya mengatakan 'selamat tinggal' kepadanya dengan pelukan erat dan air mata kecil."
- Getty
Musim panas penuh perubahan signifikan
Kepergian Watkins menjadi yang terbaru dalam rangkaian perpisahan besar dari Villa Park saat klub menjalani musim panas dengan restrukturisasi skuad yang intens. Namun, petinggi Villa tetap bersikeras bahwa penjualan-penjualan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas finansial sambil terus mengembangkan skuad untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Pernyataan klub yang dirilis pada Minggu memuji dampak sang striker: "Mampu mencetak berbagai jenis gol dengan naluri tajam, disertai etos kerja tanpa pamrih demi kepentingan timnya, Watkins meninggalkan Villa setelah memainkan perannya dalam kemenangan kami di Liga Europa UEFA dan dengan doa terbaik dari semua orang di klub sepakbola ini."
Sang penyerang juga memastikan untuk berterima kasih kepada para manajer yang mengawasi perkembangannya, dengan menambahkan: "Sudah waktunya untuk babak baru yang membuat saya bersemangat. Namun, saya menutup babak ini dengan hati yang berat."
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