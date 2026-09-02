Getty Images Sport
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Ollie Watkins menandai debut impiannya bersama Al-Hilal dengan gol saat raksasa Liga Pro Saudi itu menyapu bersih Al-Ahli
Striker cetak gol debut
Watkins menandai debut impiannya di Saudi Pro League dengan gol saat Al-Hilal menyingkirkan rivalnya, Al-Ahli, dalam kemenangan meyakinkan 3-0 pada Selasa malam. Masuk dari bangku cadangan saat jeda babak pertama oleh Simone Inzaghi, penyerang berusia 30 tahun itu menyundul umpan Sultan Mandash di tiang jauh empat menit menjelang laga usai. Gol telatnya menambah gol-gol pada babak pertama dari Sergej Milinkovic-Savic dan Crysencio Summerville untuk memastikan kemenangan kandang yang telak.
- Getty Images Sport
Watkins memuji standar Arab Saudi
Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir berbunyi, Watkins mengungkapkan kegembiraannya karena langsung memberi dampak: "Saya senang berada di sini. Awal yang luar biasa. Saya menantikan lebih banyak pertandingan lagi di kandang. Ini adalah awal yang bagus."
Pemain internasional Inggris itu juga memuji level persaingan dan dukungan vokal dari pendukung tuan rumah: "Sangat bagus. Standarnya di sini hari ini sama bagusnya dengan di Premier League, sejujurnya. Sangat fisik, menuntut, dan kualitasnya sangat tinggi. Luar biasa.
"Saya tidak menyangka akan seperti itu ketika saya pertama kali masuk ke lapangan. Saya melihat lapangannya sebelum pertandingan. Atmosfernya luar biasa. Para fans meneriakkan nama saya. Awal yang luar biasa."
Babak baru terbuka
Kepindahan Watkins senilai £51 juta mengakhiri karier gemilangnya bersama Villa, dengan ia pergi sebagai top skor sepanjang masa klub di Premier League setelah mengangkat trofi Liga Europa. Manajer Unai Emery mengaku menitikkan "air mata kecil" saat berpisah dengan striker "fantastis" itu di tengah musim panas yang diwarnai sejumlah kepergian pemain papan atas, termasuk Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne, dan Emiliano Martinez.
Sementara itu, klub lamanya, Exeter City, mengonfirmasi dana rejeki nomplok solidaritas FIFA dari transfer tersebut akan "digunakan untuk melindungi dan memperkuat keamanan jangka panjang klub".
- Getty Images Sport
Pemuncak klasemen memburu momentum tandang
Kemenangan meyakinkan ini membuat Al-Hilal tetap bertengger di puncak klasemen Saudi Pro League dengan sempurna, 12 poin dari empat pertandingan. Tim asuhan Inzaghi kini mengalihkan perhatian ke laga tandang yang berat melawan Al-Shabab pada Jumat, 4 September. Setelah membuka rekening golnya dengan cara yang klinis, Watkins akan berusaha mendapatkan starter kompetitif pertamanya saat pemuncak klasemen itu ingin memperpanjang rentetan kemenangan mereka sebelum jeda internasional.
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