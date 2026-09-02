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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ollie Watkins menandai debut impiannya bersama Al-Hilal dengan gol saat raksasa Liga Pro Saudi itu menyapu bersih Al-Ahli

O. Watkins
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League

Penyerang Inggris Ollie Watkins menandai kedatangannya di Liga Pro Saudi dengan gaya, turun dari bangku cadangan untuk mencetak gol pada debutnya dalam kemenangan meyakinkan Al-Hilal 3-0 atas Al-Ahli. Rekrutan musim panas senilai £51 juta dari Aston Villa itu memastikan tiga poin lewat sundulan pada akhir laga, sekaligus menjaga start sempurna sang pemuncak klasemen di kompetisi domestik.

  • Striker cetak gol debut

    Watkins menandai debut impiannya di Saudi Pro League dengan gol saat Al-Hilal menyingkirkan rivalnya, Al-Ahli, dalam kemenangan meyakinkan 3-0 pada Selasa malam. Masuk dari bangku cadangan saat jeda babak pertama oleh Simone Inzaghi, penyerang berusia 30 tahun itu menyundul umpan Sultan Mandash di tiang jauh empat menit menjelang laga usai. Gol telatnya menambah gol-gol pada babak pertama dari Sergej Milinkovic-Savic dan Crysencio Summerville untuk memastikan kemenangan kandang yang telak.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Watkins memuji standar Arab Saudi

    Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir berbunyi, Watkins mengungkapkan kegembiraannya karena langsung memberi dampak: "Saya senang berada di sini. Awal yang luar biasa. Saya menantikan lebih banyak pertandingan lagi di kandang. Ini adalah awal yang bagus."

    Pemain internasional Inggris itu juga memuji level persaingan dan dukungan vokal dari pendukung tuan rumah: "Sangat bagus. Standarnya di sini hari ini sama bagusnya dengan di Premier League, sejujurnya. Sangat fisik, menuntut, dan kualitasnya sangat tinggi. Luar biasa.

    "Saya tidak menyangka akan seperti itu ketika saya pertama kali masuk ke lapangan. Saya melihat lapangannya sebelum pertandingan. Atmosfernya luar biasa. Para fans meneriakkan nama saya. Awal yang luar biasa."

  • Babak baru terbuka

    Kepindahan Watkins senilai £51 juta mengakhiri karier gemilangnya bersama Villa, dengan ia pergi sebagai top skor sepanjang masa klub di Premier League setelah mengangkat trofi Liga Europa. Manajer Unai Emery mengaku menitikkan "air mata kecil" saat berpisah dengan striker "fantastis" itu di tengah musim panas yang diwarnai sejumlah kepergian pemain papan atas, termasuk Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne, dan Emiliano Martinez.

    Sementara itu, klub lamanya, Exeter City, mengonfirmasi dana rejeki nomplok solidaritas FIFA dari transfer tersebut akan "digunakan untuk melindungi dan memperkuat keamanan jangka panjang klub".

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pemuncak klasemen memburu momentum tandang

    Kemenangan meyakinkan ini membuat Al-Hilal tetap bertengger di puncak klasemen Saudi Pro League dengan sempurna, 12 poin dari empat pertandingan. Tim asuhan Inzaghi kini mengalihkan perhatian ke laga tandang yang berat melawan Al-Shabab pada Jumat, 4 September. Setelah membuka rekening golnya dengan cara yang klinis, Watkins akan berusaha mendapatkan starter kompetitif pertamanya saat pemuncak klasemen itu ingin memperpanjang rentetan kemenangan mereka sebelum jeda internasional.

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