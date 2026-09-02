Ollie Watkins menandai debut impiannya bersama Al-Hilal dengan gol saat raksasa Liga Pro Saudi itu menyapu bersih Al-Ahli

Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir berbunyi, Watkins mengungkapkan kegembiraannya karena langsung memberi dampak: "Saya senang berada di sini. Awal yang luar biasa. Saya menantikan lebih banyak pertandingan lagi di kandang. Ini adalah awal yang bagus."

Pemain internasional Inggris itu juga memuji level persaingan dan dukungan vokal dari pendukung tuan rumah: "Sangat bagus. Standarnya di sini hari ini sama bagusnya dengan di Premier League, sejujurnya. Sangat fisik, menuntut, dan kualitasnya sangat tinggi. Luar biasa.

"Saya tidak menyangka akan seperti itu ketika saya pertama kali masuk ke lapangan. Saya melihat lapangannya sebelum pertandingan. Atmosfernya luar biasa. Para fans meneriakkan nama saya. Awal yang luar biasa."