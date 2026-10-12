AFP
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Olivier Giroud ungkap alasan pasti di balik kepergiannya yang menyakitkan dari Arsenal jelang kembali ke Liga Champions
Kembali ke London utara
Giroud dijadwalkan menghadapi Arsenal pada Selasa malam saat Lille bertandang ke Stadion Emirates dalam ajang Liga Champions. Berbicara kepada Mirror, Giroud mengenang kepergiannya ke Chelsea pada Januari 2018.
Ketika ditanya mengapa ia memilih pergi, Giroud menjelaskan: “Itu bagian dari karier dan masa saya. Saya harus meninggalkan klub agar bisa bermain di Piala Dunia 2018 dan kita tahu bagaimana kisah itu berakhir. Saya sangat sedih meninggalkan klub, tetapi saya harus mengambil keputusan itu. Itu adalah salah satu keputusan sulit dalam karier saya, tetapi perlu dan penting bagi kelanjutan karier saya.”
- AFP
Kenangan dari era Wenger
Giroud mencetak 105 gol dalam 253 penampilan untuk Arsenal di bawah asuhan Arsene Wenger. Giroud masih sangat memuji permainan yang mereka tampilkan kala itu.
Ia berkata: “Ketika saya tiba di Arsenal, permainan saya berkembang pesat berkat latihan dasar yang kami lakukan setiap hari. Kami melatih teknik, penyelesaian akhir dengan satu sentuhan, tetapi juga cara menghubungkan permainan, membelokkan arah bola, memberikan umpan satu sentuhan kepada rekan setim, dan menyelesaikan peluang dengan cepat di kotak penalti. Itu contoh yang sempurna. Saya berkembang pesat dalam hal itu, menjadi pemain target yang bisa dijadikan tumpuan oleh pemain lain untuk memantulkan bola.”
Arteta memuji mantan rekan setimnya
Mikel Arteta, yang pernah bermain bersama Giroud di Arsenal, melontarkan pujian tinggi kepada Giroud dalam konferensi pers jelang pertandingan. Manajer Arsenal itu menolak anggapan bahwa Giroud adalah pemain yang kurang mendapat pengakuan.
Arteta mengatakan: “Setiap kali ia berada di lapangan, tim memiliki ancaman besar di kotak penalti. Ia sangat cerdas. Ia juga sangat piawai membangun kerja sama dengan pemain lain dan etos kerjanya luar biasa. Jadi, bagi kami, ia jelas bukan pemain yang kurang mendapat pengakuan.” Arteta juga mengatakan bahwa Giroud membawa profil yang sama sekali berbeda ke dalam tim ketika pertama kali bergabung setelah menjuarai Ligue 1 bersama Montpellier.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Giroud dan Arsenal?
Arsenal akan menghadapi ujian penting di Liga Champions melawan Lille pada Selasa, dengan target meredam Giroud. Giroud bertekad membuktikan bahwa dirinya masih menjadi ancaman besar di kotak penalti. Setelah duel Eropa yang sangat dinantikan ini, Arsenal akan kembali fokus mempertahankan gelar juara Liga Primer Inggris.
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