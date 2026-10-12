Giroud dijadwalkan menghadapi Arsenal pada Selasa malam saat Lille bertandang ke Stadion Emirates dalam ajang Liga Champions. Berbicara kepada Mirror, Giroud mengenang kepergiannya ke Chelsea pada Januari 2018.

Ketika ditanya mengapa ia memilih pergi, Giroud menjelaskan: “Itu bagian dari karier dan masa saya. Saya harus meninggalkan klub agar bisa bermain di Piala Dunia 2018 dan kita tahu bagaimana kisah itu berakhir. Saya sangat sedih meninggalkan klub, tetapi saya harus mengambil keputusan itu. Itu adalah salah satu keputusan sulit dalam karier saya, tetapi perlu dan penting bagi kelanjutan karier saya.”