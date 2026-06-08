Olivier Giroud tak kenal lelah! Mantan bintang Arsenal dan timnas Prancis itu menandatangani kontrak baru untuk bermain di bawah asuhan putra Carlo Ancelotti

Giroud sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Menurut L’Équipe, ikon penyerang berusia 39 tahun ini telah menyelesaikan pembicaraan dengan jajaran direksi Lille untuk memperpanjang masa tinggalnya di Stade Pierre-Mauroy selama satu musim lagi.

Kesepakatan ini secara resmi mewujudkan ambisi publik Giroud untuk bermain sepak bola profesional di level tertinggi Eropa hingga dekade keempatnya. Presiden Lille, Olivier Létang, dengan antusias mendukung keputusan tersebut saat tampil di hadapan media di RMC Sport, dengan tegas menyatakan bahwa penyerang veteran tersebut “masih memiliki semangat” yang membara di dalam dirinya.