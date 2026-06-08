AFP
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Olivier Giroud tak kenal lelah! Mantan bintang Arsenal dan timnas Prancis itu menandatangani kontrak baru untuk bermain di bawah asuhan putra Carlo Ancelotti
Mengabaikan faktor usia demi memperpanjang kariernya di Ligue 1
Giroud sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Menurut L’Équipe, ikon penyerang berusia 39 tahun ini telah menyelesaikan pembicaraan dengan jajaran direksi Lille untuk memperpanjang masa tinggalnya di Stade Pierre-Mauroy selama satu musim lagi.
Kesepakatan ini secara resmi mewujudkan ambisi publik Giroud untuk bermain sepak bola profesional di level tertinggi Eropa hingga dekade keempatnya. Presiden Lille, Olivier Létang, dengan antusias mendukung keputusan tersebut saat tampil di hadapan media di RMC Sport, dengan tegas menyatakan bahwa penyerang veteran tersebut “masih memiliki semangat” yang membara di dalam dirinya.
- AFP
Aset yang sangat andal bagi Les Dogues
Perpanjangan kontrak ini terjadi tak lama setelah sang penyerang veteran mencatatkan musim yang sangat produktif dan penuh stamina, dengan tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, serta menjadi andalan lini depan Lille dengan menjadi starter di tepat setengah dari pertandingan Ligue 1 mereka.
Ia juga membuktikan diri sebagai senjata andalan di kancah Eropa, mencetak 11 gol secara keseluruhan, termasuk empat gol krusial selama perjalanan klub di Liga Europa. Gol liga terakhirnya musim ini tercipta saat timnya menghancurkan Toulouse 4-0 pada 12 April.
Bergabung dengan kepemimpinan baru Ancelotti
Musim yang akan datang menandai terjalinnya kemitraan taktis yang menarik, karena Giroud akan bekerja langsung di bawah asuhan manajer baru Lille, Davide Ancelotti. Pelatih asal Italia berusia 36 tahun ini—yang telah bertahun-tahun mengasah kemampuannya sebagai asisten utama sang ayah legendaris, Carlo Ancelotti, di Real Madrid, Bayern Munich, dan Everton—kini memulai perjalanan karier kepelatihannya yang penuh sorotan di Prancis.
Petinggi Lille meyakini bahwa pengaruh besar Giroud di ruang ganti, dikombinasikan dengan filosofi taktis modern Ancelotti, akan memberikan stabilitas struktural yang sempurna bagi skuad.
- AFP
Menentang laju waktu
Giroud, yang akan merayakan ulang tahun ke-40 pada 30 September, telah lama mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang karier bermainnya selama kondisi fisiknya masih memungkinkan. Saat berbicara pada hari terakhir musim Ligue 1 sebelumnya, striker tersebut memberi isyarat bahwa ia belum siap untuk gantung sepatu. Ia mengakui bahwa ia tergoda oleh pencapaian bermain sepak bola profesional di usia 40 tahun, sebuah prestasi yang jarang diraih oleh pemain lapangan di lima liga teratas Eropa.