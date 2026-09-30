Olivier Giroud mengonfirmasi rencana pensiun saat striker legendaris itu bersiap gantung sepatu setelah karier yang gemilang

Giroud, yang kini menjalani musim keduanya di Stade Pierre-Mauroy setelah bergabung dengan status bebas transfer dari Los Angeles FC pada 2025, membahas kesudahan karier bermainnya yang kian dekat. Berbicara kepada L'Equipe, ia berkata: "Sebagai pemain, saya pikir ini sangat mungkin menjadi musim terakhir saya. Itu sebabnya saya berusaha menikmati setiap momen."

Menegaskan kembali kepuasannya atas semua yang telah ia capai dalam sepak bola, mantan striker AC Milan itu menambahkan: "Saya damai dengan diri saya sendiri dan dengan semua yang telah saya lakukan dalam karier saya."