AFP
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Olivier Giroud mengonfirmasi rencana pensiun saat striker legendaris itu bersiap gantung sepatu setelah karier yang gemilang
Ikon Prancis mendekati akhir karier
Penyerang veteran Lille, Giroud, mengindikasikan bahwa ia berencana gantung sepatu pada akhir musim setelah lebih dari dua dekade bermain di level tertinggi. Mantan pemain internasional Prancis itu, yang sebelumnya merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya, mengungkapkan rencana pensiunnya menjelang ulang tahunnya yang ke-40. Mantan striker Arsenal dan Chelsea itu kini bertekad menikmati setiap laga kompetitif yang tersisa di Ligue 1 sebelum mengakhiri karier gemilangnya.
- AFP
'Ini sangat mungkin menjadi musim terakhir saya'
Giroud, yang kini menjalani musim keduanya di Stade Pierre-Mauroy setelah bergabung dengan status bebas transfer dari Los Angeles FC pada 2025, membahas kesudahan karier bermainnya yang kian dekat. Berbicara kepada L'Equipe, ia berkata: "Sebagai pemain, saya pikir ini sangat mungkin menjadi musim terakhir saya. Itu sebabnya saya berusaha menikmati setiap momen."
Menegaskan kembali kepuasannya atas semua yang telah ia capai dalam sepak bola, mantan striker AC Milan itu menambahkan: "Saya damai dengan diri saya sendiri dan dengan semua yang telah saya lakukan dalam karier saya."
Perjalanan luar biasa menghasilkan trofi bersejarah
Perjalanan gemilang sang striker mencakup gelar Ligue 1 bak kisah dongeng bersama Montpellier sebelum kepindahannya senilai £12 juta ke Arsenal pada Juni 2012, yang kemudian diikuti kejayaan di Eropa bersama Chelsea dan keberhasilan meraih Scudetto bersama Milan. Sepanjang karier profesionalnya di level klub, penyerang bertubuh jangkung itu telah mencetak 303 gol dalam 806 penampilan. Di panggung internasional, warisannya tetap terjaga setelah mencetak 57 gol dalam 137 caps bersama tim nasional Prancis.
- PRESSE SPORTS
Kampanye terakhir menguji pemimpin veteran
Giroud masih terikat kontrak dengan Lille hingga akhir musim setelah memperpanjang masa baktinya selama 12 bulan lagi. Penyerang itu sudah tampil enam kali di semua kompetisi musim ini, mencetak satu gol sambil secara rutin menerima sambutan hangat dari suporter lawan di seluruh Prancis. Tantangan terdekatnya adalah memberikan ketajaman yang dibutuhkan untuk menjaga Lille tetap bersaing ketat di papan atas Ligue 1 sambil melaju jauh di Liga Champions.
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