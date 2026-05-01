Olivia Rodrigo mendapat perlakuan ala Clásico! Barcelona memperkenalkan kolaborasi seragam terbarunya, sementara bintang pop ‘Brutal’ ini mengikuti jejak Ed Sheeran, Travis Scott, dan Drake
Barcelona mengumumkan kolaborasi dengan Olivia Rodrigo untuk El Clasico
Barcelona telah meluncurkan jersey edisi khusus yang menampilkan bintang pop Olivia Rodrigo, yang akan dikenakan dalam laga El Clasico mendatang melawan Real Madrid. Blaugrana mengonfirmasi bahwa logo Rodrigo akan menggantikan logo Spotify yang biasanya terpampang di bagian depan jersey untuk pertandingan yang sangat dinantikan di Spotify Camp Nou pada 10 Mei. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kemitraan berkelanjutan klub dengan platform streaming tersebut, yang secara rutin menampilkan artis musik ternama dalam pertandingan-pertandingan besar. Kaos edisi terbatas ini diperkirakan akan menarik minat global yang signifikan, dengan desain khusus tersebut akan debut pertama kali dalam pertandingan Barcelona Femení sebelum dikenakan oleh tim pria dalam El Clasico itu sendiri.
Rodrigo sangat antusias melihat logonya terpampang di jersey Barcelona
Rodrigo mengungkapkan kegembiraannya karena merek pribadinya ditampilkan pada salah satu seragam sepak bola yang paling dikenal. Selain itu, seperti sebelumnya, Rodrigo akan tampil pada malam hari tanggal 8 Mei di sebuah tempat ikonik di kota tersebut yang telah diubah menjadi venue pertunjukan musik live. Konser privat ini akan eksklusif bagi para penggemarnya, yang dikenal sebagai "Livies," yang akan menerima undangan dari Spotify berdasarkan aktivitas mendengarkan mereka di platform streaming paling populer di dunia.
"Melihat OR di jersey Barcelona untuk El Clasico, saya bahkan tidak tahu bagaimana harus meresponsnya," katanya di situs web resmi klub. "Sungguh menyenangkan melihat jersey itu menjadi nyata dan menciptakan koleksi lengkap bersama Spotify dan Barca. Selain itu, bisa tampil untuk para penggemar yang telah mendengarkan sejak hari pertama, di kota seperti Barcelona, akan menjadi hal yang sangat istimewa. Itu segalanya bagi saya. Saya tidak sabar untuk bertemu mereka."
Rodrigo mengikuti jejak deretan ikon musik ternama yang pernah mengenakan seragam Barcelona
Rodrigo menjadi bintang musik global terbaru yang tampil di jersey Barcelona sejak klub tersebut menjalin kerja sama sponsor dengan Spotify pada tahun 2022. Berdasarkan kesepakatan tersebut, klub mengganti logo platform streaming tersebut dengan lambang artis terpilih untuk pertandingan El Clasico, sehingga mengubah salah satu pertandingan sepak bola yang paling banyak ditonton ini menjadi acara kolaborasi budaya berskala besar. Kolaborasi sebelumnya telah melibatkan Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G, Travis Scott, dan Ed Sheeran, dengan setiap edisi menghasilkan permintaan komersial yang kuat di kalangan penggemar dan kolektor.
Barcelona bersiap untuk mengenakan seragam barunya dalam laga Clasico yang krusial
Barcelona akan mengenakan jersey bertema Rodrigo saat menghadapi Real Madrid dalam laga El Clásico mendatang di Camp Nou pada 10 Mei. Pertandingan ini berlangsung di fase krusial musim La Liga, di mana Barcelona berupaya mempertahankan keunggulan mereka dalam perebutan gelar juara. Kolaborasi yang sangat dinanti ini dipastikan akan menarik perhatian tidak hanya dari para penggemar sepak bola, tetapi juga dari basis penggemar Rodrigo yang sangat besar di seluruh dunia.