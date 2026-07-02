Oliver Glasner sebagai pengganti Nagelsmann? Mantan pemain profesional itu mengemukakan dua nama kandidat yang mengejutkan

Sehubungan dengan hal itu, Guardiola pun bisa menjadi salah satu opsi bagi DFB. “Dana untuk itu pasti ada, menurut saya,” kata pria berusia 56 tahun itu. Jerman merupakan salah satu dari “empat kandidat teratas di dunia”, sehingga membutuhkan “kualitas terbaik” di bangku pelatih untuk mengembalikan tim nasional ke jalur yang benar.

Baik Glasner maupun Guardiola saat ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun, sehingga secara teori keduanya tersedia. Namun demikian, menurut laporan media, pelatih asal Austria itu dikabarkan akan segera menandatangani kontrak dengan klub Liga Premier, Nottingham Forest.

Setelah kekalahan memalukan 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay dan tersingkirnya Jerman lebih awal di babak 16 besar Piala Dunia, posisi Nagelsmann sebagai pelatih timnas Jerman kini terancam.

Meskipun pria berusia 38 tahun itu tetap bersemangat bahkan setelah pertandingan dan menegaskan bahwa ia siap jika DFB ingin melanjutkan kerja sama dengannya, namun semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat terjadi dalam waktu dekat.