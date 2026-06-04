Oliver Glasner mulai tertarik untuk bergabung dengan AC Milan setelah pertemuan selama enam jam dengan pemilik klub dan Zlatan Ibrahimovic, namun sebuah klub Liga Premier siap untuk merebut mantan manajer Crystal Palace tersebut

Bagi Glasner, kesempatan untuk melatih salah satu klub paling bersejarah di sepak bola Eropa merupakan tawaran yang sangat menarik. Setelah berhasil menorehkan prestasi di Austria, Jerman, dan Inggris, pelatih berusia 51 tahun ini dilaporkan siap menguji kemampuannya di liga Eropa keempat yang berbeda. Daya tarik Serie A dan kesempatan untuk memimpin tim Milan yang sedang dalam masa transisi sangat sesuai dengan ambisi profesionalnya.

Milan secara khusus mencari pelatih dengan rekam jejak internasional dan filosofi taktik modern. Glasner sangat cocok dengan kriteria tersebut, setelah memenangkan Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt sebelum pindah ke Liga Premier, dan baru-baru ini memenangkan Liga Konferensi Eropa bersama Palace.