AFP
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Oliver Glasner mulai tertarik untuk bergabung dengan AC Milan setelah pertemuan selama enam jam dengan pemilik klub dan Zlatan Ibrahimovic, namun sebuah klub Liga Premier siap untuk merebut mantan manajer Crystal Palace tersebut
Glasner kini berada di urutan teratas daftar calon pelatih Milan
Proses pembenahan Milan semakin menguat setelah pemilik klub, Cardinale, secara langsung memimpin pembicaraan dengan Glasner, yang rencananya akan meninggalkan Palace pada musim panas ini. Menurut Gazzetta, keduanya mengadakan pertemuan di Jerman yang berlangsung sekitar enam jam, yang menunjukkan tekad Milan untuk menunjuk pelatih asal Austria tersebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Ibrahimovic juga turut terlibat dalam pembicaraan tersebut, seiring dengan upaya klub yang terus mencari pengganti Massimiliano Allegri.
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Glasner tertarik dengan proyek Rossoneri
Bagi Glasner, kesempatan untuk melatih salah satu klub paling bersejarah di sepak bola Eropa merupakan tawaran yang sangat menarik. Setelah berhasil menorehkan prestasi di Austria, Jerman, dan Inggris, pelatih berusia 51 tahun ini dilaporkan siap menguji kemampuannya di liga Eropa keempat yang berbeda. Daya tarik Serie A dan kesempatan untuk memimpin tim Milan yang sedang dalam masa transisi sangat sesuai dengan ambisi profesionalnya.
Milan secara khusus mencari pelatih dengan rekam jejak internasional dan filosofi taktik modern. Glasner sangat cocok dengan kriteria tersebut, setelah memenangkan Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt sebelum pindah ke Liga Premier, dan baru-baru ini memenangkan Liga Konferensi Eropa bersama Palace.
Milan harus bersaing untuk mendapatkan target utama mereka
Meskipun Milan tampaknya telah mengidentifikasi Glasner sebagai kandidat utama, Rossoneri mungkin tidak akan mudah mendapatkan jasanya. Menurut SportsBoom, Fulham dilaporkan telah menjadikan pelatih berusia 51 tahun itu sebagai pilihan utama mereka jika Silva hengkang ke Benfica. Klub asal London tersebut dikabarkan memandang Glasner sebagai manajer yang mampu membantu mereka bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa serta meningkatkan citra klub.
Ketertarikan tersebut dapat memaksa Milan untuk mempercepat negosiasi jika mereka memutuskan untuk meresmikan upaya mereka. Prestasi Glasner di berbagai liga telah menjadikannya salah satu pelatih paling dicari saat ini.
- AFP
Waktunya mengambil keputusan semakin dekat
Milan belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun terkait pencarian manajer baru, sementara pembicaraan terus berlangsung di belakang layar. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa kejelasan akan mulai terlihat dalam beberapa pekan mendatang seiring klub menimbang langkah selanjutnya. Bagi Glasner, situasinya masih belum pasti. Milan harus memutuskan apakah akan mengubah ketertarikannya menjadi tawaran resmi, sementara kabar bahwa Fulham juga tertarik padanya memastikan persaingan untuk mendapatkan jasanya bisa semakin ketat dalam waktu dekat.