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Oliver Glasner kembali bekerja sama dengan mantan anak didiknya setelah Nottingham Forest mengonfirmasi perekrutan pertama di bawah manajer baru
Wajah-wajah yang sudah tak asing lagi berkumpul kembali di Trentside
Langkah ini menandai reuni Schlager, pemain timnas Austria, dengan rekan senegaranya Glasner. Keduanya sebelumnya menjalin kerja sama yang produktif selama masa mereka di Wolfsburg, di mana Schlager menjadi bagian penting dari tim yang berhasil mencapai babak gugur Liga Europa dan finis di peringkat keempat Bundesliga untuk lolos ke Liga Champions.
Saat berbicara kepada situsweb resmi klub pada acara perkenalannya, Schlager mengungkapkan kebanggaannya bisa bergabung dengan klub bersejarah ini. Ia berkata: “Merupakan kehormatan besar bisa bergabung dengan Nottingham Forest, klub yang sangat tradisional dengan sejarah gemilang, termasuk dua kali menjuarai Piala Eropa di bawah asuhan Brian Clough. Saya menginginkan tantangan baru dan ingin bergabung dengan klub yang memiliki pemain-pemain berkualitas, dan saya senang bisa kembali bersatu dengan Oliver yang saya kenal sejak masa-masa saya di Wolfsburg. Klub ini memiliki ambisi besar, begitu pula saya; saya ingin kembali berlaga di kompetisi Eropa, dan kami memiliki peluang yang bagus. Rasanya luar biasa bisa bermain di ajang internasional pada hari kerja, dan saya ingin mewujudkan hal itu. Saya sangat senang dan bangga berada di sini, dan saya ingin memberikan segalanya untuk klub dan para pendukungnya.”
- Getty Images Sport
Pengalaman yang sangat kaya di Eropa
Schlager tiba di Nottingham dengan riwayat karier yang mengesankan, mencakup beberapa kompetisi papan atas Eropa. Sebelum membela Wolfsburg dan Leipzig, ia menjadi sosok kunci di Red Bull Salzburg, membantu tim asal Austria itu mencapai semifinal Liga Europa pada 2018. Selama tujuh musim terakhir di Jerman, ia telah mencatatkan hampir 200 penampilan, termasuk pengalaman berharga di Liga Champions. Fleksibilitas taktis dan gaya bermainnya yang penuh energi membuatnya sangat cocok dengan sistem pressing yang dikenal luas diterapkan oleh Glasner, setelah ia menjabat sebagai wakil kapten di Leipzig selama musim 2025-26.
Musim lalu, gelandang ini tetap tampil konsisten, tampil 30 kali untuk RB Leipzig sebelum membela Austria di setiap pertandingan selama kampanye Piala Dunia mereka, di mana perjalanan mereka berakhir di babak 32 besar setelah kalah dari Spanyol — menandai penampilan pertama Austria di Piala Dunia sejak 1998. Kini, ia telah mengoleksi 55 caps internasional.
Kesesuaian taktis dan kualitas kepemimpinan
Kepala Bidang Sepak Bola Forest, George Syrianos, memuji rekrutan baru klub tersebut, sambil menyoroti kualitas-kualitas khusus yang menjadikan Schlager sebagai target prioritas. Syrianos menjelaskan: "Xaver membawa kualitas dan karakteristik yang sangat penting bagi tim, dan kami sangat senang bisa menyambutnya di Forest. Dia adalah seorang pemimpin, dengan pengalaman bertahun-tahun bermain di level tertinggi di Eropa, dan kami sangat yakin dia memiliki semua atribut untuk memberikan dampak langsung pada tim.
"Xaver pernah menjalani masa yang sukses bersama Oliver di Wolfsburg, yang akan membantunya beradaptasi dengan skuad dan memberinya pemahaman tentang tuntutan yang akan dibebankan kepada para pemain. Kami sangat antusias menantikan dia mulai bekerja dan menyambut kedatangannya beserta keluarganya di Nottingham."
- AFP
Membangun masa depan yang lebih cerah
Gelandang tersebut telah bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya bersama RB Leipzig berakhir. Sebagai rekrutan pertama di bawah manajer baru Forest, Glasner, kedatangan Schlager menjadi penanda arah bagi sisa jendela transfer, di mana klub ini berupaya bangkit dari musim domestik yang mengecewakan—di mana mereka finis di peringkat ke-16—meski sebelumnya mencatatkan penampilan mengesankan di ajang Eropa yang membawa mereka hingga ke semifinal Liga Europa.
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