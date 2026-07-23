Oliver Glasner kembali bekerja sama dengan mantan anak didiknya setelah Nottingham Forest mengonfirmasi perekrutan pertama di bawah manajer baru

Langkah ini menandai reuni Schlager, pemain timnas Austria, dengan rekan senegaranya Glasner. Keduanya sebelumnya menjalin kerja sama yang produktif selama masa mereka di Wolfsburg, di mana Schlager menjadi bagian penting dari tim yang berhasil mencapai babak gugur Liga Europa dan finis di peringkat keempat Bundesliga untuk lolos ke Liga Champions.

Saat berbicara kepada situsweb resmi klub pada acara perkenalannya, Schlager mengungkapkan kebanggaannya bisa bergabung dengan klub bersejarah ini. Ia berkata: “Merupakan kehormatan besar bisa bergabung dengan Nottingham Forest, klub yang sangat tradisional dengan sejarah gemilang, termasuk dua kali menjuarai Piala Eropa di bawah asuhan Brian Clough. Saya menginginkan tantangan baru dan ingin bergabung dengan klub yang memiliki pemain-pemain berkualitas, dan saya senang bisa kembali bersatu dengan Oliver yang saya kenal sejak masa-masa saya di Wolfsburg. Klub ini memiliki ambisi besar, begitu pula saya; saya ingin kembali berlaga di kompetisi Eropa, dan kami memiliki peluang yang bagus. Rasanya luar biasa bisa bermain di ajang internasional pada hari kerja, dan saya ingin mewujudkan hal itu. Saya sangat senang dan bangga berada di sini, dan saya ingin memberikan segalanya untuk klub dan para pendukungnya.”







