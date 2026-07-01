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Oliver Glasner akan kembali! Mantan pelatih Crystal Palace siap kembali ke Liga Premier seiring Nottingham Forest kembali melakukan pergantian pelatih
Glasner mengambil alih setelah Pereira mundur mendadak
Menurut laporan dari The Telegraph, Forest akan menunjuk Glasner menyusul kepergian tak terduga Pereira, yang direkrut pada Februari dengan kontrak 18 bulan dan berhasil mengantarkan Forest lolos dari degradasi di Liga Premier setelah pemecatan Sean Dyche.
Namun, pemilik klub Evangelos Marinakis dan jajaran petinggi klub kecewa dengan tersingkirnya tim di babak semifinal Liga Europa oleh Aston Villa, yang mendorong mereka untuk melakukan pergantian manajerial berani lainnya. Glasner kini akan menjadi manajer tetap ke-11 sejak Marinakis membeli klub tersebut pada Mei 2017.
- AFP
Pergantian pemain yang terus-menerus di City Ground
Kedatangan Glasner menambah deretan pergantian pelatih kepala yang luar biasa di Forest selama setahun terakhir. Sejak Nuno Espirito Santo dipecat pada September lalu, klub ini telah mengalami pergantian manajer dalam jumlah yang mengejutkan. Ange Postecoglou sempat ditunjuk namun dipecat setelah hanya 39 hari menjabat, sebelum Dyche dan kemudian Pereira bergantian menduduki kursi panas tersebut.
Meskipun terjadi gejolak yang terus-menerus, Marinakis tetap sangat ambisius dan telah berinvestasi besar-besaran pada skuad. Forest telah mengukuhkan posisinya di kasta tertinggi sejak promosi, dengan pencapaian terbaik finis di peringkat ketujuh di bawah asuhan Nuno. Kini, klub tersebut beralih ke Glasner, yang sempat dipertimbangkan oleh Manchester United dan Chelsea sebelum bergabung dengan Forest.
“Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang diyakini terbaik bagi masa depannya,” kata Pereira setelah pemecatannya pekan ini.
“Tentu saja, saya kecewa dan sedih. Saya benar-benar percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan saya pergi dengan rasa bangga atas segala pencapaian yang kami raih selama beberapa bulan terakhir.”
Ketegangan dan prestasi di ajang Eropa sebelumnya
Glasner meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim lalu sebagai manajer paling sukses dalam sejarah klub tersebut. Pelatih asal Austria itu menyelesaikan masa kontraknya dan menolak tawaran untuk tetap bertahan setelah masa jabatan dua tahun yang luar biasa, yang membuahkan gelar UEFA Conference League, FA Cup, dan Community Shield.
Penunjukannya di Forest kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi negatif di Selhurst Park. Palace dan Forest berselisih secara dramatis musim lalu terkait kualifikasi kompetisi Eropa. Palace memang memenangkan Piala FA, tetapi harus turun ke Liga Konferensi akibat aturan kepemilikan multi-klub UEFA, sehingga Forest dapat mengambil alih tempat mereka di Liga Europa. Akibat pergantian tersebut, kini terdapat banyak ketegangan di antara kedua kubu.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Nottingham Forest?
Glasner kini akan memimpin Forest dalam persiapan mereka menghadapi musim baru Liga Premier. Pelatih asal Austria ini harus segera menanamkan visi taktisnya dan menyatukan skuad yang telah mengalami ketidakstabilan manajerial yang cukup parah. Dengan dukungan penuh dari para pemilik klub, Glasner diharapkan mampu meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan kembali lolos ke kompetisi Eropa, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu mengulangi prestasi gemilangnya di klub barunya ini.