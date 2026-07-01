Oliver Glasner akan kembali! Mantan pelatih Crystal Palace siap kembali ke Liga Premier seiring Nottingham Forest kembali melakukan pergantian pelatih

Kedatangan Glasner menambah deretan pergantian pelatih kepala yang luar biasa di Forest selama setahun terakhir. Sejak Nuno Espirito Santo dipecat pada September lalu, klub ini telah mengalami pergantian manajer dalam jumlah yang mengejutkan. Ange Postecoglou sempat ditunjuk namun dipecat setelah hanya 39 hari menjabat, sebelum Dyche dan kemudian Pereira bergantian menduduki kursi panas tersebut.

Meskipun terjadi gejolak yang terus-menerus, Marinakis tetap sangat ambisius dan telah berinvestasi besar-besaran pada skuad. Forest telah mengukuhkan posisinya di kasta tertinggi sejak promosi, dengan pencapaian terbaik finis di peringkat ketujuh di bawah asuhan Nuno. Kini, klub tersebut beralih ke Glasner, yang sempat dipertimbangkan oleh Manchester United dan Chelsea sebelum bergabung dengan Forest.

“Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang diyakini terbaik bagi masa depannya,” kata Pereira setelah pemecatannya pekan ini.

“Tentu saja, saya kecewa dan sedih. Saya benar-benar percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan saya pergi dengan rasa bangga atas segala pencapaian yang kami raih selama beberapa bulan terakhir.”