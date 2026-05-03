Hidungnya berdarah, kepalanya pusing, dan para penggemar berebut jersey-nya. Namun, meskipun Alexander Nübel tampil dalam kondisi babak belur setelah pertandingan sengit yang berakhir 3:3 (1:2) di kandang TSG Hoffenheim, kiper VfB Stuttgart itu berhak merasa sebagai pemenang hari itu. Memang, pada pekan ketiga terakhir Bundesliga, Nübel harus menahan bola sebanyak Oliver Baumann di gawang lawan, namun dalam persaingan memperebutkan posisi kiper timnas Jerman di Piala Dunia, ia telah memberikan sinyal yang jelas.
Oliver Baumann tampil buruk sebanyak tiga kali saat melawan VfB Stuttgart! Alexander Nübel menempatkan dirinya "dalam posisi yang sangat baik" menjelang Piala Dunia
"Alex telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat baik menjelang Piala Dunia," komentar Direktur Olahraga VfB, Fabian Wohlgemuth, mengenai penampilan pemain berusia 29 tahun itu: "Dia tampil luar biasa dan menyelamatkan satu poin bagi kami." Dan sementara Nübel memang berperan besar dalam hasil imbang yang menguntungkan bagi tim Schwaben dalam duel antar-tim Baden-Württemberg untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions, Baumann justru mengalami hari yang buruk.
"Saya pasti bisa menahannya," akui Baumann kepada Sky menanggapi gol pertama VfB yang dicetak Chris Führich (20') dari sudut yang sempit. Faktanya, pemain berusia 35 tahun itu, yang baru-baru ini dianggap sebagai kiper nomor satu Jerman menjelang putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli), tampil kurang meyakinkan dalam ketiga gol yang kebobolan.
Baumann kesal: "Kami jelas kalah 3-3"
Penampilan tim sendiri dan keunggulan dua gol yang terbuang percuma akibat kelalaian saat menghadapi Stuttgart yang kekurangan pemain membuat Baumann merasa sangat kecewa. "Kami jelas kalah 3-3," keluh pemain berpengalaman itu: "Kita harus belajar dari ini." Suasana hati Nübel jauh lebih baik. "Kami telah menunjukkan mentalitas, itu menunjukkan tekad tim," kata kiper tersebut: "Hasil imbang ini seperti kemenangan."
Nübel, yang masa pinjamannya dari Bayern München akan berakhir pada akhir musim ini setelah tiga tahun, tidak memuji dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh pelatihnya. Sebastian Hoeneß, yang pernah menjadi pelatih Baumann di TSG, melihat "Alex yang tampil luar biasa". Dan seperti Wohlgemuth, Hoeneß sudah mengincar Piala Dunia. "Alex telah menunjukkan dengan mengesankan betapa pentingnya dia," kata Hoeneß: "Mendapatkan satu poin dalam pertandingan seperti ini tentu tidak merugikan dalam hal siapa yang akan menjadi penjaga gawang di Piala Dunia."
Pertarungan tiga tim untuk Liga Champions
Namun, sebelum itu, masih harus ditentukan siapa yang akan lolos ke Liga Champions. Bayer Leverkusen, VfB, dan TSG berada di peringkat empat hingga enam dengan jumlah poin yang sama. Keputusan awal mungkin akan tercipta pada pekan pertandingan berikutnya, saat VfB berhadapan dengan Bayer.
Pada hari Sabtu di Sinsheim, Andrej Kramaric sebenarnya ditakdirkan untuk membawa TSG menuju Liga Champions. Awalnya, bintang veteran Kroasia (34) itu mengumumkan perpanjangan kontraknya selama dua tahun, lalu pencetak gol terbanyak Hoffenheim itu mencetak dua gol (menit ke-7 dan ke-49). Namun, meskipun Bazoumana Touré (menit ke-24) juga berhasil mencetak gol, itu tidak cukup.
Führich (20'), Ermedin Demirovic (64'), dan pemain pengganti Tiago Tomas (90'+5) mencetak gol untuk Stuttgart dalam pertandingan Bundesliga ke-2000 mereka. Kartu merah yang diterima kapten Atakan Karazor akibat pelanggaran kasar terhadap Fisnik Asllani (menit ke-69) tidak menghentikan upaya Stuttgart untuk mengejar ketertinggalan - namun, skorsing tersebut akan menjadi beban dalam pertandingan melawan Leverkusen.