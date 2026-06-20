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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Olise, antara bursa transfer dan perannya di timnas Prancis: "Saya merasa seperti pemain nomor 10, dan saya seperti ini karena tumbuh besar di jalanan." Dan berikut pernyataan resmi dari Real Madrid

M. Olise
Transfers
Real Madrid
Bayern Munich

Juara Bayern Munich menjadi salah satu tokoh utama musim panas 2026, mulai dari Piala Dunia hingga berbagai rumor

Michael Olise sedang menjadi sorotan saat ini. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di lapangan – sejajar dengan Kylian Mbappé – dalam laga debut Prancis yang berakhir dengan kemenangan atas Senegal, dan selalu menjadi pusat spekulasi bursa transfer. Terutama spekulasi yang datang dari Spanyol, yang terus mengaitkannya dengan Real Madrid sebagai potensi transfer “galáctico” musim panas ini dengan nilai lebih dari 200 juta euro.


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  • BANTAHAN YANG TIDAK SEPENUHNYA

    Hari ini, dalam upaya meredakan potensi kontroversi seputar hubungan Madrid-Munich dan mencegah kemungkinan pernyataan resmi dari Bayern—yang dalam beberapa pekan terakhir telah menegaskan bahwa bintang utamanya tidak dapat dijual—Real Madrid telah menerbitkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut. “Menanggapi informasi yang beredar di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah melakukan kontak apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain tersebut, perwakilannya, maupun orang-orang di lingkarannya.

    Real Madrid juga ingin menekankan hubungan institusional yang sangat baik yang terjalin dengan Bayern Munich, di mana kedua pihak memiliki sejarah panjang saling menghormati, bekerja sama, dan saling mengagumi, serta menyesalkan beredarnya spekulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua klub selalu menjalin hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati, yang tercermin, antara lain, dalam keyakinan bersama bahwa setiap minat terhadap seorang pemain yang berasal dari klub lain harus dibahas terlebih dahulu antara kedua klub tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang secara historis telah menjadi ciri hubungan antara Bayern Munich dan Real Madrid.”

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  • PERDEBATAN DI PERANCIS TENTANG PERAN

    Sulit untuk menentukan saat ini apakah pernyataan resmi dari Real Madrid ini akan cukup untuk sepenuhnya menutup masalah yang, hingga 31 Agustus mendatang, dipastikan akan terus menjadi sorotan. Demikian pula di Prancis, perdebatan masih berlangsung mengenai peran ideal apa yang dapat memaksimalkan potensi pemain yang, setelah musim gemilang bersama Bayern Munich (22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan), telah membuktikan dalam penampilan perdananya di Piala Dunia bahwa ia bisa menjadi aset tambahan yang sesungguhnya bagi tim Prancis asuhan Deschamps: “Saya merasa lebih nyaman bermain sebagai nomor sepuluh,” kata Olise kepada L’Equipe. Hal ini mengonfirmasi keraguan yang muncul dari pelatih Prancis saat menempatkannya sebagai sayap kanan dengan Dembelé lebih ke tengah dan di belakang Mbappé pada babak pertama melawan Senegal, sebelum koreksi yang tepat waktu di awal babak kedua mengubah jalannya pertandingan. Hal ini membuat kerja sama menjadi lebih seimbang, dalam lini serang yang penuh kualitas, bersama bintang Real Madrid, pemenang Ballon d’Or saat ini, dan juga Doué.

  • PENTINGNYA JALAN

    Gaya bermainku berasal dari jalanan. Aku dan kakakku selalu bermain di luar rumah: menendang bola ke dinding dan sering saling beradu dalam pertandingan satu lawan satu. Kami merasa bebas, bermain sepak bola hanya karena senang melakukannya, dan kami merindukan masa-masa itu karena kami bisa bersenang-senang tanpa memikirkan apa pun. Kemudian, tentu saja, saya juga belajar banyak di akademi-akademi muda bergengsi yang pernah saya ikuti, seperti Chelsea atau Manchester City,” tambah Olise dalam wawancaranya dengan L’Equipe.