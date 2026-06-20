Olise, antara bursa transfer dan perannya di timnas Prancis: "Saya merasa seperti pemain nomor 10, dan saya seperti ini karena tumbuh besar di jalanan." Dan berikut pernyataan resmi dari Real Madrid

Hari ini, dalam upaya meredakan potensi kontroversi seputar hubungan Madrid-Munich dan mencegah kemungkinan pernyataan resmi dari Bayern—yang dalam beberapa pekan terakhir telah menegaskan bahwa bintang utamanya tidak dapat dijual—Real Madrid telah menerbitkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut. “Menanggapi informasi yang beredar di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah melakukan kontak apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain tersebut, perwakilannya, maupun orang-orang di lingkarannya.

Real Madrid juga ingin menekankan hubungan institusional yang sangat baik yang terjalin dengan Bayern Munich, di mana kedua pihak memiliki sejarah panjang saling menghormati, bekerja sama, dan saling mengagumi, serta menyesalkan beredarnya spekulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua klub selalu menjalin hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati, yang tercermin, antara lain, dalam keyakinan bersama bahwa setiap minat terhadap seorang pemain yang berasal dari klub lain harus dibahas terlebih dahulu antara kedua klub tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang secara historis telah menjadi ciri hubungan antara Bayern Munich dan Real Madrid.”