Penyerang asal Skotlandia, McBurnie, menjadi pahlawan bagi tim asuhan Sergej Jakirovic, dengan mencetak gol penentu pada menit keempat tambahan waktu babak kedua. Pemain berusia 29 tahun itu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk menyambar bola ketika kiper Middlesbrough, Sol Brynn, secara tidak sengaja gagal mengendalikan umpan silang di akhir pertandingan yang justru mengarah langsung ke hadapannya.

Adegan yang terjadi selanjutnya benar-benar kacau balau saat McBurnie melepas bajunya untuk merayakan gol tersebut sebelum dikerumuni oleh rekan-rekan setimnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Middlesbrough, yang telah bertanding dengan sangat baik sepanjang pertandingan yang berlangsung ketat, namun pada akhirnya harus menyerah akibat satu kesalahan konsentrasi di menit-menit akhir.