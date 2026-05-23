Oli McBurnie membawa Hull City kembali ke Liga Premier! Gol di menit-menit akhir memastikan kemenangan tipis di final play-off Championship saat tim asuhan Sergej Jakirovic mengalahkan Middlesbrough
McBurnie mencatatkan sejarah di Wembley
Penyerang asal Skotlandia, McBurnie, menjadi pahlawan bagi tim asuhan Sergej Jakirovic, dengan mencetak gol penentu pada menit keempat tambahan waktu babak kedua. Pemain berusia 29 tahun itu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk menyambar bola ketika kiper Middlesbrough, Sol Brynn, secara tidak sengaja gagal mengendalikan umpan silang di akhir pertandingan yang justru mengarah langsung ke hadapannya.
Adegan yang terjadi selanjutnya benar-benar kacau balau saat McBurnie melepas bajunya untuk merayakan gol tersebut sebelum dikerumuni oleh rekan-rekan setimnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Middlesbrough, yang telah bertanding dengan sangat baik sepanjang pertandingan yang berlangsung ketat, namun pada akhirnya harus menyerah akibat satu kesalahan konsentrasi di menit-menit akhir.
Hull berhasil mengatasi kontroversi Spygate
Kemenangan ini menandai akhir yang pasti bagi salah satu fase persiapan paling kacau dalam sejarah babak play-off. Pertandingan final ini dibayangi oleh skandal 'Spygate', yang mengakibatkan Southampton didiskualifikasi dari kompetisi meskipun telah memenangkan pertandingan semifinal mereka. EFL mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mendiskualifikasi The Saints setelah terungkap bahwa mereka telah secara ilegal memata-matai sesi latihan lawan.
Middlesbrough ditunjuk sebagai pengganti hanya beberapa hari sebelum final, yang menciptakan tantangan persiapan yang unik bagi Hull. Meskipun ada ketidakpastian, The Tigers tetap fokus, dengan pemilik Acun Ilicali mengungkapkan rasa frustrasinya sebelum kick-off terkait kompleksitas hukum seputar pertandingan tersebut. Pada akhirnya, penampilan di lapangan memastikan tidak diperlukan tindakan hukum apa pun.
Data menunjukkan ketangguhan para Tigers
Perjalanan Hull City menuju Liga Premier dibangun di atas fondasi pertahanan yang kokoh. Mereka berhasil mencapai kasta tertinggi tanpa kebobolan satu gol pun sepanjang dua leg semifinal dan laga final di Wembley. Selain itu, mereka menjadi tim pertama sejak Cardiff City pada 2010 yang berhasil promosi setelah finis di peringkat keenam pada musim reguler.
Pendekatan taktis Jakirovic terbukti berhasil dilihat dari hasilnya, meskipun mereka sering kehilangan penguasaan bola dalam waktu yang lama. Saat berbicara setelah peluit akhir, sang pahlawan kemenangan merefleksikan esensi dari kemenangan tersebut. "Untuk pertama kalinya, saya rasa saya kehabisan kata-kata. Ini adalah musim yang panjang dan berat, dan saya rasa pertandingan ini merangkum semuanya. Saya rasa kami belum pernah menang saat menguasai bola lebih banyak. Saya hanya merasa hari ini semuanya sudah ditakdirkan untuk saya," kata McBurnie.
Persiapan Liga Premier dimulai
Kemenangan ini membuat Hull bergabung dengan Coventry City dan Ipswich Town di Liga Premier untuk musim 2026-27. Keuntungan finansial yang diperkirakan mencapai setidaknya £200 juta ini akan mengubah prospek klub seiring kembalinya mereka ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun. Bagi Middlesbrough, kekalahan ini menandai kekecewaan kedua berturut-turut setelah tersingkir di babak semifinal.