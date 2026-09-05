AFP
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'Olahraga sialan!' - Luis Enrique murka saat PSG mencatat start terburuk di Ligue 1 dalam 14 tahun setelah kalah dari Monaco
Monaco memperdalam penderitaan PSG
Awal PSG yang tersendat di musim baru Ligue 1 berlanjut dengan kekalahan 2-1 di kandang dari Monaco pada Jumat. Hasil itu membuat juara bertahan Prancis tersebut belum meraih kemenangan dalam tiga laga pembuka liga mereka untuk pertama kalinya sejak musim 2012-13. Ini resmi menjadi start terburuk mereka di musim domestik dalam 14 tahun. Sementara itu, Monaco kini berada di puncak klasemen sebagai satu-satunya tim dengan catatan 100 persen sempurna setelah tiga pertandingan.
- AFP
Enrique tetap menantang meski kalah
Meski tekanan kian besar, pelatih kepala PSG Enrique menolak panik soal performa timnya. Pria Spanyol itu menegaskan bahwa metrik yang mendasari memberikan alasan untuk optimistis, meski skor akhir di Parc des Princes mengecewakan.
"Saya senang dengan apa yang saya lihat," kata Enrique, seperti dikutip ESPN. "Ini awal musim. Kami belum berada di level terbaik, tetapi kami pantas memenangkan pertandingan ini. Itulah sepakbola, ini olahraga yang sangat sial. Saya melihat banyak hal positif. xG [expected goals] berpihak kepada kami.
"Bagaimana saya menjelaskannya? Sepakbola terkadang tidak bisa dijelaskan. Saya ingin menyoroti mentalitas para pemain. Ini akan menjadi kejuaraan yang menarik. Kami perlu bersiap untuk masa depan."
Kebahagiaan kontrak hancur karena kolaps
Kemunduran yang menyakitkan itu datang hanya beberapa jam setelah PSG mengumumkan perpanjangan kontrak besar, yang mengikat Enrique dan sejumlah pemain kunci hingga 2030. Tuan rumah tampak siap merayakan ketika kapten klub Marquinhos membuka skor pada menit ke-31. Namun, tim tamu bangkit dengan brilian setelah jeda untuk membalikkan keadaan. Flavio Nazinho menyamakan kedudukan untuk tim tamu sebelum Stanis Idumbo mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-72.
- AFP
Fokus beralih ke Eropa
PSG kini harus segera bangkit dari pukulan domestik terbaru ini, yang memperparah hasil imbang 2-2 sebelumnya melawan Rennes dan Lille, serta kekalahan di Piala Super Prancis dari Lens bulan lalu. Kesulitan mereka di liga harus dikesampingkan sejenak seiring kembalinya kompetisi antarklub Eropa.
PSG selanjutnya akan memulai kampanye Eropa mereka saat menjamu Slovan Bratislava di Parc des Princes pekan depan. Enrique akan sangat membutuhkan kemenangan meyakinkan untuk memulai kembali musim mereka yang tersendat-sendat.
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