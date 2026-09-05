'Olahraga sialan!' - Luis Enrique murka saat PSG mencatat start terburuk di Ligue 1 dalam 14 tahun setelah kalah dari Monaco

Meski tekanan kian besar, pelatih kepala PSG Enrique menolak panik soal performa timnya. Pria Spanyol itu menegaskan bahwa metrik yang mendasari memberikan alasan untuk optimistis, meski skor akhir di Parc des Princes mengecewakan.

"Saya senang dengan apa yang saya lihat," kata Enrique, seperti dikutip ESPN. "Ini awal musim. Kami belum berada di level terbaik, tetapi kami pantas memenangkan pertandingan ini. Itulah sepakbola, ini olahraga yang sangat sial. Saya melihat banyak hal positif. xG [expected goals] berpihak kepada kami.

"Bagaimana saya menjelaskannya? Sepakbola terkadang tidak bisa dijelaskan. Saya ingin menyoroti mentalitas para pemain. Ini akan menjadi kejuaraan yang menarik. Kami perlu bersiap untuk masa depan."