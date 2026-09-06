Juara bertahan Arsenal memberikan respons layaknya juara pada Minggu, bangkit dari kemunduran awal untuk meraih kemenangan atas Chelsea yang jor-joran belanja dalam derby London yang sengit di Emirates Stadium. Tim asuhan Xabi Alonso mengejutkan publik tuan rumah dalam dua menit pertama ketika rekrutan musim panas senilai £117 juta, Morgan Rogers, mencetak gol lewat tendangan voli setelah Arsenal gagal mengantisipasi tendangan bebas berbahaya Reece James.

Namun, awal impian Chelsea itu segera dibayangi oleh masalah pertahanan mereka yang terus berlanjut. Menjelang laga ini tanpa nirbobol dalam 18 pertandingan Premier League secara beruntun, tim Alonso ditekan ke belakang dan dipaksa menahan gempuran Arsenal tanpa henti seiring berjalannya babak pertama.