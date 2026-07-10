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grafica oddo milan futuro 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Oddo: "Camarda sebaiknya bergabung dengan klub Divisi B yang berkualitas tinggi. Liberali? Itu kesalahan penilaian."

AC Milan
Serie A
F. Camarda

Mantan pelatih Milan Futuro angkat bicara

Massimo Oddo, mantan juara dunia tahun 2006, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport berbicara tentang keputusannya untuk mundur dari jabatan pelatih Milan Futuro, dan tidak hanya itu…


MILAN FUTURO

Jika tim ini promosi, apakah Anda akan tetap bertahan?

"Di Divisi C situasinya akan berbeda karena saya akan membawa para pemain muda yang sudah saya bina dan perkembangan mereka saya ketahui ke divisi yang lebih tinggi. Para pemain muda yang, di samping itu, kemungkinan besar tidak akan bertahan di Divisi D."


IBRAHIMOVIC

"Saya sangat jarang melihatnya di lapangan, tapi dia tidak memiliki peran teknis di Milan. Dia bagian dari pemilik klub, bukan? Saya tahu dia sangat tertarik dengan tim cadangan, dia menonton semua pertandingan, meski tidak secara langsung. Dia memberikan arahan, mungkin mengenai beberapa aspek taktis, tapi secara konkret dia tidak ikut campur dalam apa pun. Orang yang benar-benar bertanggung jawab adalah Kirovski."


  • LIBERAL

    "Kehilangan seorang pemain itu wajar, ada yang bersinar lebih dulu dan ada yang kemudian. Kesalahan penilaian memang bisa terjadi. Saya sendiri pernah dipinjamkan selama beberapa tahun ke berbagai klub di Italia, dan ketika saya bersinar di Napoli, Milan menjual saya ke Verona. Saya mengira akan kembali ke Rossonero. Lima tahun kemudian, mereka membeli kembali saya dengan membayar tiga kali lipat gaji saya. Masalah mendasar para pemain muda ini terletak pada jalur karier yang mereka tempuh. Seringkali jalur tersebut salah. Liberali tahun lalu bermain di tim cadangan, melakukan debut di tim utama, lalu kembali ke tim Primavera. Kita harus memahami bahwa mereka masih anak-anak; bayangkan berada di posisi anak itu, situasi-situasi seperti ini sulit untuk dihadapi."



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  • CAMARDA

    "Francesco seharusnya melakukan apa yang seharusnya sudah dilakukannya setahun yang lalu: dia pasti akan sampai ke Serie A, tapi sekarang dia butuh konsistensi, misalnya dengan bergabung ke tim Serie B level atas yang bermain untuk menang. Tahun lalu dia meneleponku untuk menanyakan pendapatku tentang Lecce, dan aku menjawab bahwa dia telah melakukan hal yang bodoh. Aku bertanya kepadanya mengapa dia begitu terburu-buru, di usianya yang sekarang, untuk segera naik ke Serie A. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan konsistensi, dan untuk mendapatkannya, dia perlu turun ke level yang lebih rendah. Di Francesco memang sangat hebat, tapi Lecce bermain untuk menghindari degradasi, mereka kebanyakan bermain di wilayah pertahanan sendiri, dan bagi seorang penyerang, itu menjadi sulit."


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