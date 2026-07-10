Oddo: "Camarda sebaiknya bergabung dengan klub Divisi B yang berkualitas tinggi. Liberali? Itu kesalahan penilaian."

Massimo Oddo, mantan juara dunia tahun 2006, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport berbicara tentang keputusannya untuk mundur dari jabatan pelatih Milan Futuro, dan tidak hanya itu…





MILAN FUTURO

Jika tim ini promosi, apakah Anda akan tetap bertahan?

"Di Divisi C situasinya akan berbeda karena saya akan membawa para pemain muda yang sudah saya bina dan perkembangan mereka saya ketahui ke divisi yang lebih tinggi. Para pemain muda yang, di samping itu, kemungkinan besar tidak akan bertahan di Divisi D."





IBRAHIMOVIC

"Saya sangat jarang melihatnya di lapangan, tapi dia tidak memiliki peran teknis di Milan. Dia bagian dari pemilik klub, bukan? Saya tahu dia sangat tertarik dengan tim cadangan, dia menonton semua pertandingan, meski tidak secara langsung. Dia memberikan arahan, mungkin mengenai beberapa aspek taktis, tapi secara konkret dia tidak ikut campur dalam apa pun. Orang yang benar-benar bertanggung jawab adalah Kirovski."



