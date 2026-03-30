Obrolan dengan Kobe Bryant & transfer ‘gila’ ke Eropa: Mantan bintang Tim Nasional Sepak Bola AS, Freddy Adu, mengungkap saat segalanya menjadi ‘serius’ dan bagaimana perannya dalam sejarah sepak bola Amerika

Adu adalah salah satu bintang muda Amerika pertama yang berani keluar dari zona nyamannya dan menyeberangi Samudra Atlantik. Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, Adu menjawab saat ditanya kapan ia pertama kali merasa telah berhasil: "Bagi saya, saat saya menyadari bahwa ini nyata adalah ketika berada di MLS. Rasanya luar biasa. Saya sedang menjalani impian saya sebagai pemain sepak bola profesional.

“Tapi saat saya menandatangani kontrak dengan Benfica dan turun dari pesawat, lalu berjalan ke terminal bandara, dan melihat ribuan penggemar berkumpul di luar sambil bernyanyi. Saat itulah semuanya terasa nyata bagi saya. Saat itulah saya berpikir, ‘Ya Tuhan, ini gila’. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Jadi, pada saat itu, saya berpikir, ‘Wow, ini nyata’. Saat itulah Anda merasa, ‘Wah, Anda harus tampil bagus untuk tim ini sekarang karena ini gila’.

“Saya tidak mengharapkannya. Saya sama sekali tidak tahu. Di Amerika, saat bepergian, bahkan jika kamu terkenal, saat pergi ke suatu tempat, hal seperti itu tidak terjadi. Biasanya, kamu lewat bandara, semuanya lancar, ambil mobil, masuk, lalu pergi. Di sana, rasanya kamu tidak bisa bergerak sedikit pun. Itu benar-benar, wow. Suasana di sana gila.

“Tapi debut saya di AS sangat istimewa. Itu adalah hal paling keren yang pernah saya alami. Tapi kalau bicara soal para penggemar, nyanyian, volume, gairahnya, Benfica, itu luar biasa. Itu benar-benar gila.

“Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu persis seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya lihat di TV saat masih kecil. Dan itu luar biasa. Nyanyian, bendera yang berkibar, gairahnya. Oh, itu menakjubkan. Itu adalah hal paling keren di dunia bagi saya karena rasanya seperti, saya tidak percaya ini sedang terjadi sekarang. Ini adalah hal paling keren.”