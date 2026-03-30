Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Obrolan dengan Kobe Bryant & transfer ‘gila’ ke Eropa: Mantan bintang Tim Nasional Sepak Bola AS, Freddy Adu, mengungkap saat segalanya menjadi ‘serius’ dan bagaimana perannya dalam sejarah sepak bola Amerika
Debut di MLS pada usia 14 tahun dan pindah ke Eropa bersama Benfica
Adu sempat menjadi buah bibir saat melakukan debut seniornya bersama D.C. United pada April 2004. Catatan sejarah tersebut kemudian akan diteruskan kepada bintang remaja lainnya—Cavan Sullivan—sekitar 20 tahun kemudian.
Setelah menarik banyak perhatian di Amerika Serikat, Adu berangkat ke Eropa pada 2007 untuk bergabung dengan raksasa Portugal, Benfica. Ia sempat dipinjamkan ke Prancis, Yunani, dan Turki sebelum kembali ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Philadelphia Union—klub tempat Sullivan kini mencatatkan terobosan bersejarahnya—pada 2011.
- Getty/GOAL
Adu mengenang pengalaman-pengalaman awalnya dan masa tinggalnya di Portugal
Adu adalah salah satu bintang muda Amerika pertama yang berani keluar dari zona nyamannya dan menyeberangi Samudra Atlantik. Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, Adu menjawab saat ditanya kapan ia pertama kali merasa telah berhasil: "Bagi saya, saat saya menyadari bahwa ini nyata adalah ketika berada di MLS. Rasanya luar biasa. Saya sedang menjalani impian saya sebagai pemain sepak bola profesional.
“Tapi saat saya menandatangani kontrak dengan Benfica dan turun dari pesawat, lalu berjalan ke terminal bandara, dan melihat ribuan penggemar berkumpul di luar sambil bernyanyi. Saat itulah semuanya terasa nyata bagi saya. Saat itulah saya berpikir, ‘Ya Tuhan, ini gila’. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Jadi, pada saat itu, saya berpikir, ‘Wow, ini nyata’. Saat itulah Anda merasa, ‘Wah, Anda harus tampil bagus untuk tim ini sekarang karena ini gila’.
“Saya tidak mengharapkannya. Saya sama sekali tidak tahu. Di Amerika, saat bepergian, bahkan jika kamu terkenal, saat pergi ke suatu tempat, hal seperti itu tidak terjadi. Biasanya, kamu lewat bandara, semuanya lancar, ambil mobil, masuk, lalu pergi. Di sana, rasanya kamu tidak bisa bergerak sedikit pun. Itu benar-benar, wow. Suasana di sana gila.
“Tapi debut saya di AS sangat istimewa. Itu adalah hal paling keren yang pernah saya alami. Tapi kalau bicara soal para penggemar, nyanyian, volume, gairahnya, Benfica, itu luar biasa. Itu benar-benar gila.
“Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu persis seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya lihat di TV saat masih kecil. Dan itu luar biasa. Nyanyian, bendera yang berkibar, gairahnya. Oh, itu menakjubkan. Itu adalah hal paling keren di dunia bagi saya karena rasanya seperti, saya tidak percaya ini sedang terjadi sekarang. Ini adalah hal paling keren.”
Ketika Adu berinteraksi dengan Bryant di Olimpiade
Pada masa itulah Adu terpilih mewakili Amerika Serikat untuk berlaga di Olimpiade 2008 di Beijing. Pengalaman-pengalaman yang terasa tak nyata pun ia rasakan selama berkunjung ke Tiongkok, termasuk kesempatan untuk berbincang dengan para bintang dari cabang olahraga lain.
Adu menambahkan tentang pertemuannya dengan ikon LA Lakers: “Kobe adalah yang paling berkesan karena itu benar-benar keren. Kobe memang orangnya. Semua orang ada di sana dan berteriak, ‘Itu Kobe, itu Kobe!’ Dia suka menonton permainanku dan menganggap apa yang kulakukan sangat keren. Aku hanya berpikir, ‘Hah, ini benar-benar terjadi? Kobe benar-benar baru saja mengatakan itu.’ Itu luar biasa.”
- Getty
Di mana posisi kisah Adu dalam sejarah sepak bola Amerika?
Para bintang USMNT kini telah menjadi selebriti sejati di seluruh Amerika Serikat, dengan pemain seperti Pulisic dan McKennie yang menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai ‘Generasi Emas’. Mereka ditugaskan — menjelang Piala Dunia di kandang sendiri musim panas ini — untuk memajukan sepak bola Amerika.
Ketika ditanya tentang peran kisahnya dalam proses tersebut, pionir Adu berkata: “Bagi saya, saya ingin berpikir bahwa pada saat saya terbuka, itulah saat sepak bola mulai mendapatkan momentum di Amerika.
“Saya rasa kisah saya, situasi saya benar-benar membantu menarik banyak orang, banyak penggemar yang sebelumnya hanya penggemar biasa, yang tahu tentang olahraga ini tapi tidak benar-benar mengikuti perkembangannya. Banyak orang mulai mengikuti olahraga ini. Dan banyak orang menjadi penggemar sepak bola. Hingga hari ini, saya masih menerima banyak pesan Instagram dari orang-orang yang menceritakan bagaimana mereka jatuh cinta pada sepak bola karena saat mereka muda, mereka menonton saya dan menjadi penggemar sepak bola yang fanatik serta bermain. Dan hal itu membuat saya merasa sangat baik. Itu membuat Anda merasa hebat karena Anda benar-benar membantu menarik banyak orang ke dalam olahraga ini.
“Bagi saya, itulah yang saya suka pikirkan, bahwa kisah saya, perjalanan saya, benar-benar membantu menarik orang-orang ini. Banyak orang Afrika-Amerika dan Afrika yang mengatakan mereka masuk ke olahraga ini, mulai mengikuti olahraga ini, mulai memainkannya, karena itu, karena ada seorang anak kulit hitam. Karena bagi mereka, sepak bola, itu bukan olahraga yang secara alami mereka minati.”
Negara-negara yang pernah dikunjungi Adu sepanjang kariernya
Selama kariernya, Adu juga pernah bermain di Brasil, Serbia, Finlandia, dan Swedia, serta telah membela tim nasional senior AS sebanyak 17 kali. Ia tetap menjadi sumber inspirasi bagi para pemuda yang bercita-cita tinggi di seluruh Amerika Serikat dan akan selalu dijadikan teladan bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar.