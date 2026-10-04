'Obrigado por tudo!' - Bagaimana Gurpreet Singh Sandhu menjadi meme dadakan di Brasil

Pelatih kepala India Khalid Jamil membela kiper Gurpreet Singh Sandhu meski melakukan dua blunder mahal di babak pertama saat kalah 4-0 dalam laga persahabatan melawan Brasil di Stadion Salt Lake. Sandhu mencatatkan penampilan internasionalnya yang ke-90, tetapi salah mengantisipasi tembakan mendatar dari Estevao dan Pedro sebelum digantikan saat jeda oleh Prabhsukhan Singh Gill.

Terlepas dari margin kekalahan tersebut, India menampilkan performa penuh semangat melawan juara dunia lima kali itu, dengan memenangi lebih banyak duel dan menuntaskan 13 dribel berbanding tiga milik Brasil.

Jamil menolak menjadikan kiper veterannya itu sebagai kambing hitam setelah peluit akhir berbunyi.