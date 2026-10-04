Hindustan Times
Diterjemahkan oleh
'Obrigado por tudo!' - Bagaimana Gurpreet Singh Sandhu menjadi meme dadakan di Brasil
Jamil membela kapten Sandhu setelah malam mimpi buruk di Kolkata
Pelatih kepala India Khalid Jamil membela kiper Gurpreet Singh Sandhu meski melakukan dua blunder mahal di babak pertama saat kalah 4-0 dalam laga persahabatan melawan Brasil di Stadion Salt Lake. Sandhu mencatatkan penampilan internasionalnya yang ke-90, tetapi salah mengantisipasi tembakan mendatar dari Estevao dan Pedro sebelum digantikan saat jeda oleh Prabhsukhan Singh Gill.
Terlepas dari margin kekalahan tersebut, India menampilkan performa penuh semangat melawan juara dunia lima kali itu, dengan memenangi lebih banyak duel dan menuntaskan 13 dribel berbanding tiga milik Brasil.
Jamil menolak menjadikan kiper veterannya itu sebagai kambing hitam setelah peluit akhir berbunyi.
- Hindustan Times
Manajer menolak menilai kiper andalannya hanya dari satu pertandingan
Berbicara setelah pertandingan, Jamil menegaskan bahwa Sandhu tetap merupakan salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola India. Sang pelatih kepala menunjukkan bahwa kelengahan di lini pertahanan yang terjadi lebih jauh di area lapangan sangat berkontribusi terhadap gol-gol awal Brasil.
Jamil bersikeras bahwa setiap pemain mengalami momen-momen sulit di lapangan.
"Dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki India, dan kami tidak bisa menilainya hanya dari dua pertandingan, karena laga berikutnya akan segera datang," kata Jamil kepada para wartawan. "Dia akan kembali lagi. Terkadang itu terjadi. Anda tidak bisa hanya menyalahkan satu pemain. Jika Anda melihat banyak kesalahan dari para bek, yang membiarkannya melepaskan tembakan."
Media Brasil membuat kapten India menjadi sensasi viral di dunia maya
Kesalahan Sandhu dengan cepat memicu reaksi luas di media sosial Brasil saat jeda pertandingan. Media besar TNT Sports Brasil mengunggah gambar kapten India itu dengan keterangan sarkastis "Singh Sandhu, obrigado por tudo" (Singh Sandhu, terima kasih untuk segalanya), sembari secara ironis melabelinya sebagai "Craque do Jogo" (Pemain Terbaik Pertandingan) karena menghadiahkan keunggulan dua gol bagi Brasil.
Jamil melontarkan kritik paling tajamnya kepada para pemain pengganti India di babak kedua, seraya mendesak mereka untuk menunjukkan kekuatan mental yang lebih besar.
"Mereka yang masuk malam ini tidak memenuhi standar," tambah Jamil. "Jika seorang pemain masuk, mereka harus siap. Secara mental, mereka harus kuat."
- Hindustan Times
Tim Macan Biru bersiap menghadapi ujian berat melawan Uruguay
Jamil dan skuadnya kini mengalihkan perhatian mereka ke ujian berat lainnya melawan juara dunia dua kali, Uruguay. Sang pelatih menyoroti penampilan positif dari Anirudh Thapa, Ryan Williams, dan Manvir Singh sebagai modal untuk laga-laga berikutnya.
India juga akan menghadapi Selandia Baru pada jeda internasional November mendatang.
Tim ini bertujuan mematangkan konsentrasi bertahan jelang pertandingan berikutnya.
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