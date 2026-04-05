Obral besar-besaran Man Utd senilai £100 juta! Sir Jim Ratcliffe memerintahkan lebih dari delapan pemain untuk hengkang dari Old Trafford musim panas ini

Menurut The Sun, Setan Merah berencana mengumpulkan sekitar £100 juta ($132 juta) dari biaya transfer musim panas ini dengan melepas sebagian besar skuad tim utama. Di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, klub memprioritaskan model keuangan yang lebih berkelanjutan, yang mencakup melepas para pemain bergaji tinggi yang gagal menunjukkan performa konsisten di lapangan.

Di urutan teratas daftar tersebut terdapat beberapa nama terkenal, dengan Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana, dan Rasmus Hojlund yang semuanya berpotensi dilepas. Klub berharap bahwa mengubah kesepakatan pinjaman yang ada menjadi transfer permanen akan memberikan sebagian besar pendapatan, khususnya mengincar £64 juta dari kepergian permanen Rashford ke Barcelona dan Hojlund ke Napoli.