Obral besar-besaran Man Utd senilai £100 juta! Sir Jim Ratcliffe memerintahkan lebih dari delapan pemain untuk hengkang dari Old Trafford musim panas ini
Ratcliffe menuntut keuntungan tak terduga sebesar £100 juta
Menurut The Sun, Setan Merah berencana mengumpulkan sekitar £100 juta ($132 juta) dari biaya transfer musim panas ini dengan melepas sebagian besar skuad tim utama. Di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, klub memprioritaskan model keuangan yang lebih berkelanjutan, yang mencakup melepas para pemain bergaji tinggi yang gagal menunjukkan performa konsisten di lapangan.
Di urutan teratas daftar tersebut terdapat beberapa nama terkenal, dengan Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana, dan Rasmus Hojlund yang semuanya berpotensi dilepas. Klub berharap bahwa mengubah kesepakatan pinjaman yang ada menjadi transfer permanen akan memberikan sebagian besar pendapatan, khususnya mengincar £64 juta dari kepergian permanen Rashford ke Barcelona dan Hojlund ke Napoli.
Memangkas biaya gaji yang sangat besar
Selain biaya transfer, tujuan utamanya adalah memangkas lebih dari £1 juta per minggu dari gaji pemain guna memberi klub ruang gerak yang lebih luas dalam kerangka Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan. Strategi perekrutan ini menandai perubahan dari kecenderungan rezim sebelumnya yang terlalu lama mempertahankan aset, seiring upaya Ratcliffe untuk memodernisasi pendekatan keuangan klub.
Gelandang veteran Casemiro, yang saat ini menerima gaji fantastis sebesar £350.000 per minggu, termasuk di antara mereka yang akan hengkang, bersama Jadon Sancho dan Tyrell Malacia. Melepas ketiganya sebagai pemain bebas transfer dianggap sebagai keharusan agar United dapat tetap kompetitif di pasar untuk talenta muda elit.
Perburuan Anderson
Dana yang terkumpul dari aksi obral besar-besaran ini telah dialokasikan untuk target-target tertentu, dengan Elliot Anderson dari Nottingham Forest muncul sebagai incaran utama. United menghadapi persaingan ketat dari rival sekota mereka, Manchester City, untuk mendapatkan pemain internasional Inggris tersebut, yang saat ini dinilai senilai £100 juta oleh klubnya setelah penampilan mengesankan di City Ground. United bertekad untuk mengamankan pemain internasional Inggris itu sebelum ia tampil di panggung dunia pada Piala Dunia mendatang. Ada kekhawatiran besar di Old Trafford bahwa harga jualnya bisa melonjak lebih tinggi lagi jika ia tampil gemilang bersama tim asuhan Thomas Tuchel di Amerika Utara, sehingga memicu upaya mendesak untuk menyelesaikan transfer ini di awal jendela transfer.
Mereorganisasi lini tengah
Lini tengah tetap menjadi area yang paling mengkhawatirkan bagi Ratcliffe dan departemen pemandu bakat. Dengan kepastian hengkangnya Casemiro dan Ugarte yang kesulitan beradaptasi di Liga Premier sejak pindah dari Paris Saint-Germain, Setan Merah sangat membutuhkan tenaga segar dan kualitas yang teruji di lini tengah. Perombakan skuad United ini terjadi di saat mereka berupaya membangun tim di sekitar bintang muda lulusan akademi, Kobbie Mainoo, sambil juga mempertimbangkan opsi-opsi pemain yang lebih terjangkau. Namun, agar langkah-langkah ambisius ini dapat terwujud, klub harus terlebih dahulu berhasil mengatasi kepergian para bintang yang tidak diinginkan, menjadikan musim panas ini sebagai titik balik krusial dalam era INEOS.