Rasa khawatir menyelimuti para pendukung Al Nassr terkait level permainan tim meski hasil-hasil yang diraih cukup baik di Liga Roshn Arab Saudi dan Liga Champions Asia Elite, hal ini terjadi di tengah absennya komposisi serangan ideal di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.
Obat Jorge Jesus dan Cristiano Ronaldo versi terbaik: panduan Al Nassr untuk meraih gelar Liga Champions Elite Asia
Kekhawatiran di antara suporter Al Nassr
Krisis sesungguhnya terletak pada peran striker Portugal Cristiano Ronaldo dan jumlah menit yang ia mainkan bersama tim, hal yang mendorong salah satu suporter Al Nassr untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada jurnalis Arab Saudi Emad Al Salmi dalam program "Rotana Sport bersama Waleed".
Jurnalis Waleed Al Farraj menyampaikan pertanyaan dari salah satu suporter Al Nassr, di mana ia berkata: "Bagaimana Al Nassr bisa meraih gelar Liga Champions Elite Asia?" Turnamen benua ini merupakan impian bagi para pendukung Al Alami yang berharap bisa menaklukkan keangkeran kompetisi Asia, setelah tim berhasil merebut kembali gelar liga pada musim lalu.
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Jesus, obat paling ampuh bagi Al Nassr
Emad Al-Salmi tak ragu melontarkan gagasan taktis yang bisa memberi Al Nassr dorongan untuk meraih gelar Liga Champions Asia, dengan merujuk pada pengalaman mantan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus. Ia berkata: "Jesus telah memberikan obat untuk Al Nassr dan ia menggunakannya selama masa jabatan terakhirnya bersama Al Alami sebelum kepergiannya, namun meski demikian Ange Postecoglou tidak menggunakannya, yaitu bermain dengan trio Martinez, Mohamed Simakan, dan Abdulelah Al-Amri di lini belakang pada laga-laga besar."
Ia menambahkan: "Trio ini mampu menutup ruang apa pun di hadapan para pesaing besar. Ange mengandalkan Awad Aman, dan kebetulan ia adalah pemain yang bagus, tetapi pada laga-laga besar Anda membutuhkan kehadiran trio ini."
Versi sempurna dari Cristiano Ronaldo
Emad Al Salmi menjelaskan: "Hal kedua adalah sektor serangan. Ange mengandalkan Samu Costa, Angelo, dan Joao Felix, dan mereka luar biasa di area tengah lapangan, tetapi bagaimana dengan peran Cristiano Ronaldo? Pelatih Al Nassr harus memikirkan kepentingan tim sebelum mimpi seribu gol bagi Don. Biarkan gol keseribu itu datang dengan caranya sendiri dan dengan selamat, jangan dicari-cari."
Ia menutup: "Karena itu, di beberapa pertandingan, pelatih asal Australia itu harus mengganti Ronaldo setelah 60 menit berjalan demi mengistirahatkannya, dan pada saat yang sama memberi tim opsi serangan lainnya. Yang menjadi perhatian Ange seharusnya adalah pertandingan-pertandingan berikutnya, bukan agar Ronaldo mencetak satu, dua, atau tiga gol. Ada pemain lain yang bisa digunakan seperti Abdullah Al Hamdan sebagai pengganti, dan pada saat itulah Anda akan mendapatkan versi terbaik dari Cristiano Ronaldo."
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Ronaldo mendekati mimpi seribu gol
Ronaldo kini berusia 41 tahun, di mana musim ini "2026-2027" bisa jadi menjadi yang terakhir baginya. Sebelum pensiun sepenuhnya, legenda Portugal itu ingin mewujudkan impian terbesarnya, yaitu mencapai gol "ke-1000".
Dalam perjalanannya menuju target tersebut, Ronaldo mencetak satu gol dalam kemenangan raksasa Riyadh, Al Nassr, dengan skor 3-1 atas klub Uzbekistan, Neftchi, pada Senin lalu. Gol itu menjadi gol ke-981 dalam kariernya, sehingga ia hanya berjarak 19 gol lagi untuk menembus batas seribu gol.
Gol tersebut merupakan gol kelima Ronaldo bersama tim utama sepak bola Al Nassr pada musim ini, 2026-2027, di mana ia telah bermain dalam 9 pertandingan bersama Al Alami dengan total 693 menit.
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