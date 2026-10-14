Krisis sesungguhnya terletak pada peran striker Portugal Cristiano Ronaldo dan jumlah menit yang ia mainkan bersama tim, hal yang mendorong salah satu suporter Al Nassr untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada jurnalis Arab Saudi Emad Al Salmi dalam program "Rotana Sport bersama Waleed".

Jurnalis Waleed Al Farraj menyampaikan pertanyaan dari salah satu suporter Al Nassr, di mana ia berkata: "Bagaimana Al Nassr bisa meraih gelar Liga Champions Elite Asia?" Turnamen benua ini merupakan impian bagi para pendukung Al Alami yang berharap bisa menaklukkan keangkeran kompetisi Asia, setelah tim berhasil merebut kembali gelar liga pada musim lalu.