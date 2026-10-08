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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Obaretin kepada CM: "Di Lorient sambil memimpikan tim nasional. Jangan remehkan Ligue 1. Di Milan saya seperti sedang bermimpi. Conte dan Allegri berbeda, tetapi mereka membentuk saya"

Lorient
SSC Napoli
AC Milan
Italy
N. Obaretin
Ligue 1
FEATURES
Opini

Bek Italia yang dipinjamkan ke Lorient itu menceritakan kepada kami tentang kariernya, pengalamannya bersama Napoli dan Milan, tetapi juga pilihannya pergi ke Ligue 1 untuk mencoba benar-benar melejit.

Nosa Edward Obaretin telah mengambil keputusan berani untuk kariernya yang masih sangat muda. Bek kelahiran 2003 itu pada musim panas ini memilih meninggalkan Napoli untuk pertama kalinya dalam hidup pergi ke luar negeri, ke Lorient di Ligue 1, dengan tujuan yang jelas dalam benaknya: akhirnya mampu benar-benar meledak, di liga yang sangat membentuk terutama bagi pemain seperti dirinya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Goal Italia dan Calciomercato, mantan pemain Napoli dan Milan itu, yang juga pernah dipinjamkan di Serie B bersama banyak klub seperti Bari, Trento, dan Empoli, ingin menceritakan perjalanannya, hasratnya untuk menonjol, apa yang dipelajarinya di bawah arahan Antonio Conte dan Massimiliano Allegri, serta teladan dari para pemain hebat yang pernah dihadapinya seperti Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, juga Rrhamani dan para bek tengah Italia. Dan seragam Italia sendiri tetap ada di latar belakang, sebuah mimpi yang bisa dibantunya didekati oleh Ligue 1.


Terima kasih kepada departemen internasional Ligue de Football Professionnel atas ketersediaannya

  • Pilihan Lorient

    Kita mulai dari keputusan yang kamu buat pada musim panas yang membawamu ke Lorient: apa yang meyakinkanmu dengan proyek ini? Apakah ada seseorang secara khusus yang berbicara denganmu dan meyakinkanmu untuk menjalani pengalaman pertamamu di luar negeri ini?
    "Jadi, pertama-tama saya langsung menyukai proyek ini sejak awal, ketika saya berbicara dengan direktur olahraga dan dia memang mendorong saya untuk datang ke sini. Lalu ada sisi personal, karena saya ingin mencoba pengalaman di luar negeri. Hal kedua, saya suka dengan fakta bahwa mereka langsung jelas dengan saya di sini. Saya suka bagaimana Ligue 1 menjadi kompetisi tempat banyak pemain muda bermain dan tim kami juga merupakan tim yang dipenuhi pemain muda.


    Kamu datang ke Prancis setelah tiga musim sebagai pemain profesional, meski berkeliling Italia. Menurutmu apa yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman itu, dengan tujuan pribadi seperti apa, dan apa yang kamu bawa ke Lorient?

    "Tentu saja dalam semua pengalaman yang saya jalani sebagai pemain pinjaman, saya belajar banyak hal dari berbagai pelatih yang pernah saya miliki. Saya datang ke sini selalu dengan keinginan untuk berkembang, untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Tentu ini kompetisi yang sulit, tidak mudah, setiap pertandingan berat dan saya akan selalu memberikan yang terbaik serta menempatkan diri saya untuk kepentingan tim.


    Sebelum jeda, debutmu akhirnya datang. Apa hal pertama yang membuatmu terkesan di dalam dan di luar lapangan?

    Itu sangat, sangat indah, saya sangat senang dengan debut saya, yang membuat saya terkesan adalah intensitas yang ada di lapangan, intensitas permainannya. Lalu stadion-stadionnya... saya harus jujur, saya datang dari Serie B, jadi bisa dibilang stadion-stadion di sini dibandingkan dengan itu lebih penuh, ada jauh lebih banyak orang, dan lebih besar. Jadi itu memberi saya kesan yang sangat bagus dan saya senang. Sekarang saya mulai fokus bekerja karena kami sedang mempersiapkan pertandingan melawan Paris FC.

  • Theo Hernandez, Rrhamani, dan Sergio Ramos sebagai contoh

    Bek tengah atau bek sayap? Di mana kamu melihat masa depanmu? Dulu kamu pernah mengatakan bahwa kamu belajar dari Theo Hernandez bagaimana menjadi bek sayap, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kamu lebih sering bermain sebagai bek tengah. Seperti apa teladannya bagimu saat itu, dan apakah ada sosok lain yang darinya kamu belajar untuk menjadi bek tengah?

    Sekarang saya bermain sebagai bek kiri dalam formasi tiga bek dan saat ini saya lebih melihat diri saya di peran itu. Tentu saja, karena pernah bermain di Milan dan melihat Theo Hernandez dari dekat, itu menjadi pengalaman yang sangat indah. Saya melihat dan belajar banyak hal darinya. Sementara itu, sebagai bek tengah, misalnya di Napoli, bermain juga bersama Rrhamani sangat membantu saya, dia selalu memberi saya saran dan saya juga belajar banyak darinya. Juga saat pemusatan latihan musim panas ini saya selalu berusaha mengambil sebanyak mungkin informasi dari semua bek tengah. Rrahmani diremehkan? Bagi saya dia jelas seorang bek yang sangat bagus.


    Target musim ini? Kamu tipe bek seperti apa dan adakah pemain yang menjadi inspirasimu?

    Tentu saja tampil sebanyak mungkin dan kalau gol datang tentu lebih baik lagi. Sebagai bek saya suka bermain agresif, tetapi saya juga suka bermain dengan bola dan, menurut saya, saya seharusnya sedikit lebih berkembang lagi dalam menyerang gawang, mungkin saat situasi sepak pojok. Saat saya masih sedikit lebih muda dan ketika dia berada di level tertinggi, saya selalu melihat Sergio Ramos. Bagi saya dia bek yang sangat kuat, saya selalu berusaha belajar sebanyak mungkin darinya, tentu juga dengan melihatnya di TV, saat pertandingan-pertandingan Liga Champions Real, karena bagi saya dia adalah bek yang sangat kuat.

  • Ligue 1 diremehkan

    Ligue 1 adalah kompetisi yang di Italia kami kenal terutama karena kehadiran talenta-talenta besar, tetapi juga karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Apakah Anda mengonfirmasi kesan itu atau ada hal lain juga?

    Menurut saya, Ligue 1 sangat diremehkan sebagai sebuah kompetisi karena ada sangat banyak talenta. Jelas ini adalah liga yang sangat, sangat mengandalkan fisik dan temponya sangat tinggi, tetapi orang-orang cenderung meremehkannya mungkin karena berpikir, "hanya ada PSG atau hanya 3-4 tim teratas". Namun kenyataannya, setiap pertandingan di sini sulit, karena semua tim terorganisasi dengan baik dan memiliki pemain yang sangat kuat, sangat fisik, jadi Anda tidak bisa meremehkan satu pertandingan pun.


    Dalam beberapa musim terakhir, dari Ligue 1 juga muncul bek-bek yang kemudian melesat ke kompetisi lain, termasuk di level tertinggi. Apakah menurut Anda untuk seorang bek ini mungkin liga terbaik untuk benar-benar berkembang? Secara spesifik, apa yang bisa diberikan sepak bola Prancis kepada Anda?

    Saya pikir bukan hanya sebagai bek, tetapi juga sebagai pemain muda, menurut saya Ligue 1 bisa menjadi batu loncatan yang bagus. Karena di sini semua tim punya banyak pemain muda, mereka memainkannya, dan saya sangat menyukai hal itu. Karena itu memberi kepercayaan diri dan saya pikir bagi pemain muda, kepercayaan diri adalah hal yang paling penting, juga untuk kontinuitas bermain. Ini bisa menjadi liga yang bagus untuk memulai langkah, mungkin di masa depan menuju kompetisi lain jika tentu saja tampil baik.

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  • Allegri, Conte, dan Napoli

    Sepanjang musim panas Anda bergabung dengan tim utama Massimiliano Allegri... seperti apa bekerja dengannya? Seberapa berbeda dibanding Antonio Conte, pelatih lain yang juga pernah bekerja dengan Anda dan dengan siapa Anda "cukup banyak berkeringat" selama pramusim-pramusim sebelumnya?

    Bersama mister Allegri, saya merasa cocok, dan tentu juga dengan seluruh stafnya. Dia mengajarkan saya banyak hal secara taktik dan tentang taktik, terutama soal bertahan tentu saja. Dibandingkan Conte, tentu saja... seperti yang kita semua tahu, pemusatan latihan Conte sangat berat, tetapi dia juga merupakan yang terbaik dalam pekerjaannya, seorang pemenang, dan saya juga belajar banyak hal darinya. Secara keseluruhan, bersama mereka saya menjalani pramusim musim panas yang baik untuk saya. Saya belajar banyak hal baik dari staf maupun dari para pemain dan tentu saya akan membawanya dalam karier saya


    Apakah Anda pernah berpikir bahwa musim panas ini adalah momen yang tepat untuk mencoba peluang Anda di Napoli atau justru proyek Lorient ini bisa memberi Anda jauh lebih banyak ruang dan pada akhirnya menjadi pilihan yang paling tepat untuk Anda?

    Dalam pilihan-pilihan karier saya, seperti yang selalu saya lakukan, saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa pertama-tama bagi pemain muda selalu lebih baik bermain. Saya selalu berada di pihak mereka yang memilih untuk pergi bermain dan mendapatkan menit bermain. Lalu tentu saja jika Napoli ingin mempertahankan saya, tentu saja, itu akan sangat menyenangkan bagi saya, tetapi saya senang dengan pilihan yang saya buat dan saya berharap bisa terus seperti ini serta memberikan yang terbaik untuk Loreint.

  • Milan, sebuah mimpi

    Sebelum Napoli ada AC Milan. Anda tumbuh di sektor pemain muda AC Milan, apa yang Anda bawa dari periode itu? Itu adalah AC Milan yang sangat jauh dari yang kita lihat hari ini, Maldini masih ada, Scudetto baru saja datang...

    Ya, bagi saya pengalaman di AC Milan menurut saya adalah yang paling indah dalam hidup saya. Itu adalah pengalaman yang paling banyak membentuk saya karena di AC Milan saya belajar banyak hal, saya melihat banyak pelatih terutama ketika dari Primavera saya untuk pertama kalinya naik ke tim utama. Saya melihat mungkin Rafael Leao, Ibrahimovic, Teo Hernandez, ada Kjaer... rasanya seperti sedang bermimpi, ya, saya hampir tidak percaya. Setiap kali saya berada di lapangan tim utama saya sangat senang dan berusaha menyerap sebanyak mungkin hal, terutama juga dari semua bek. Itu adalah pengalaman yang sangat indah.

  • Mancini dan tim nasional Italia

    Tim nasional Italia bersama Roberto Mancini telah memulai siklus baru yang sangat memerhatikan para pemain muda, dengan banyak pemain yang juga bisa diperebutkan oleh tim nasional lain seperti dirimu, yang juga sudah dipertimbangkan. Apakah kamu pernah memikirkan soal tim nasional? Jika Nigeria memanggil lebih dulu sebelum Italia?

    Kalau jujur, saat ini saya masih belum tahu. Namun, tentu saja karena saya juga sudah pernah pergi ke tim nasional U-17, untuk saat ini saya rasa akan memprioritaskan Italia. Tentu saja tim nasional selalu menjadi sebuah kehormatan, jika Italia memanggil saya, saya akan sangat senang, tetapi saya lebih dulu memikirkan klub dan bekerja di sini; memberikan yang terbaik dari pertandingan ke pertandingan, lalu jika panggilan tim nasional itu akhirnya datang, itu hanya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya.