Nosa Edward Obaretin telah mengambil keputusan berani untuk kariernya yang masih sangat muda. Bek kelahiran 2003 itu pada musim panas ini memilih meninggalkan Napoli untuk pertama kalinya dalam hidup pergi ke luar negeri, ke Lorient di Ligue 1, dengan tujuan yang jelas dalam benaknya: akhirnya mampu benar-benar meledak, di liga yang sangat membentuk terutama bagi pemain seperti dirinya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Goal Italia dan Calciomercato, mantan pemain Napoli dan Milan itu, yang juga pernah dipinjamkan di Serie B bersama banyak klub seperti Bari, Trento, dan Empoli, ingin menceritakan perjalanannya, hasratnya untuk menonjol, apa yang dipelajarinya di bawah arahan Antonio Conte dan Massimiliano Allegri, serta teladan dari para pemain hebat yang pernah dihadapinya seperti Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, juga Rrhamani dan para bek tengah Italia. Dan seragam Italia sendiri tetap ada di latar belakang, sebuah mimpi yang bisa dibantunya didekati oleh Ligue 1.
Terima kasih kepada departemen internasional Ligue de Football Professionnel atas ketersediaannya