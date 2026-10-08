Kita mulai dari keputusan yang kamu buat pada musim panas yang membawamu ke Lorient: apa yang meyakinkanmu dengan proyek ini? Apakah ada seseorang secara khusus yang berbicara denganmu dan meyakinkanmu untuk menjalani pengalaman pertamamu di luar negeri ini?

"Jadi, pertama-tama saya langsung menyukai proyek ini sejak awal, ketika saya berbicara dengan direktur olahraga dan dia memang mendorong saya untuk datang ke sini. Lalu ada sisi personal, karena saya ingin mencoba pengalaman di luar negeri. Hal kedua, saya suka dengan fakta bahwa mereka langsung jelas dengan saya di sini. Saya suka bagaimana Ligue 1 menjadi kompetisi tempat banyak pemain muda bermain dan tim kami juga merupakan tim yang dipenuhi pemain muda.





Kamu datang ke Prancis setelah tiga musim sebagai pemain profesional, meski berkeliling Italia. Menurutmu apa yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman itu, dengan tujuan pribadi seperti apa, dan apa yang kamu bawa ke Lorient?

"Tentu saja dalam semua pengalaman yang saya jalani sebagai pemain pinjaman, saya belajar banyak hal dari berbagai pelatih yang pernah saya miliki. Saya datang ke sini selalu dengan keinginan untuk berkembang, untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Tentu ini kompetisi yang sulit, tidak mudah, setiap pertandingan berat dan saya akan selalu memberikan yang terbaik serta menempatkan diri saya untuk kepentingan tim.





Sebelum jeda, debutmu akhirnya datang. Apa hal pertama yang membuatmu terkesan di dalam dan di luar lapangan?

Itu sangat, sangat indah, saya sangat senang dengan debut saya, yang membuat saya terkesan adalah intensitas yang ada di lapangan, intensitas permainannya. Lalu stadion-stadionnya... saya harus jujur, saya datang dari Serie B, jadi bisa dibilang stadion-stadion di sini dibandingkan dengan itu lebih penuh, ada jauh lebih banyak orang, dan lebih besar. Jadi itu memberi saya kesan yang sangat bagus dan saya senang. Sekarang saya mulai fokus bekerja karena kami sedang mempersiapkan pertandingan melawan Paris FC.